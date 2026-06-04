¿Purga en el MTPE? Designan nuevos viceministros de Trabajo tras crisis por caso Pedro Castillo en Essalud

La reestructuración del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ocurrió después de la designación de Freddy Solano González como ministro tras la renuncia de Óscar Fernández.

El Gobierno de Perú ha concretado una serie de cambios en la cúpula del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), días después de la salida de Óscar Fernández como titular del sector.

Se trata de Tomás Alejandro Flores Noriega y Dante Delgado Polo, quienes ocuparán en adelante las carteras de Viceministro de Trabajo y Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral respectivamente.

Los relevos llegan luego del escándalo por las denuncias sobre presuntos intentos de manipulación de la historia clínica del expresidente Pedro Castillo en Essalud, organismo adscrito al ministerio.

Relevo total en la cúpula del Ministerio de Trabajo tras escándalo por Essalud

Las resoluciones supremas N° 019-2026-TR y N° 021-2026-TR determinan el ingreso de Flores Noriega y Delgado Polo en lugar de Yolanda Bertha Erazo Flores y Miguel Ángel Vegas Carrera, quienes estuvieron al mando de sus respectivos despachos, bajo la gestión de Fernández, hasta este 3 de junio de 2026.

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Ambas salidas fueron aceptadas oficialmente por el Gobierno peruano, agradeciendo los servicios prestados, y se formalizaron la mañana de este jueves en el Diario Oficial El Peruano.

La crisis en el MTPE se abrió por las denuncias sobre presuntos intentos de manipulación de la historia clínica de Pedro Castillo en Essalud para sustentar un pedido de indulto humanitario. REUTERS/Luis Julian

Los nuevos viceministros asumen funciones en áreas clave: el Viceministerio de Trabajo se encarga de la regulación de relaciones laborales y condiciones de empleo, mientras que el Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral está orientado a la inserción laboral y la formación profesional.

El Ejecutivo ha subrayado que estas decisiones buscan consolidar perfiles técnicos y experimentados en la conducción del sector, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El Ejecutivo busca recomponer la confianza en plena turbulencia ministerial

Estos cambios llegan en medio de un clima de inestabilidad institucional para el sector. La reciente designación de Freddy Solano González como nuevo ministro de Trabajo se produjo tras la renuncia de Fernández y la crisis desatada por el caso Essalud-Castillo.

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La salida de Óscar Fernández se dio luego de una denuncia periodística sobre presuntos intentos de manipulación de la historia clínica de Pedro Castillo en Essalud, con el objetivo de sustentar un pedido de indulto humanitario para el exmandatario, condenado por conspiración y rebelión.

Frente a estos hechos, el Seguro Social inició una auditoría interna y el Gobierno declaró inadmisible el pedido de indulto. La crisis forzó una respuesta rápida en la conducción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y aceleró los cambios en los principales cargos directivos del ministerio.

El Ejecutivo de José María Balcázar Zelada sostuvo que los nombramientos en el MTPE buscan perfiles técnicos para restablecer la estabilidad operativa del sector laboral.

El gabinete laboral se reestructura en respuesta a la crisis de Essalud

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con sus dos áreas viceministeriales renovadas, busca restablecer la estabilidad y fortalecer la gestión en un periodo de alta sensibilidad política.

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Los nuevos viceministros deberán liderar la regulación de relaciones laborales y los programas de inserción y capacitación laboral en un contexto de demanda social por empleo de calidad y protección de derechos laborales.

El Ejecutivo insiste en la importancia de contar con funcionarios idóneos y con experiencia en la administración pública. Las resoluciones que oficializan los nombramientos llevan la firma del presidente José María Balcázar Zelada.