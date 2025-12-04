Cáncer de hígado es la enfermedad con más mortalidad en la sierra del Perú: estudio revela las regiones con más diagnósticos letales

Niñas cargan una oveja moribunda en la comunidad de Cconchaccota en la región Apurímac de Perú, el sábado 26 de noviembre de 2022. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El cáncer de hígado continúa siendo una de las enfermedades oncológicas más letales del país, pero su impacto no se distribuye por igual en el territorio nacional. Un reciente estudio, publicado en la revista Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, reveló que las regiones con mayor mortalidad por esta enfermedad se encuentran en la sierra peruana, donde la combinación de factores históricos, sociales y sanitarios agrava el riesgo y retrasa la detección temprana.

La investigación, la más amplia realizada hasta la fecha, analizó 31 343 muertes registradas entre 2003 y 2017 para trazar por primera vez un panorama nacional y regional del comportamiento de este tipo de cáncer. Aunque a escala país la mortalidad mostró variaciones moderadas, los patrones regionales revelan profundas desigualdades.

Un doctor muestra un modelo de hígado (Shutterstock)

Las zonas más golpeadas

El estudio identificó que Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cusco y Tacna presentan las tasas más altas de mortalidad por cáncer de hígado, superando los 13 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional.

En Apurímac, la cifra llegó a 14 por cada 100 mil en hombres y mujeres, el indicador más elevado del periodo analizado. Ayacucho y Huánuco muestran niveles similares, mientras que Cusco mantiene cifras sostenidas entre 10 y 12 fallecimientos por cada 100 mil.La costa sur también presenta un patrón particular: Tacna registró la tasa más alta en mujeres, con casi 17 muertes por cada 100 mil habitantes, una cifra comparable a las zonas andinas más afectadas.

A nivel provincial, Áncash destaca por un comportamiento irregular: entre 2003 y 2011 la mortalidad en hombres creció 12.5% por año, pero luego cayó abruptamente –10.5% anual entre 2011 y 2017, lo que podría estar asociado a cambios en los factores de riesgo o variaciones en el registro de datos.

La selva peruana registra las tasas más bajas

En contraste, las regiones de la selva —Loreto, Ucayali y Madre de Dios— mostraron consistentemente las tasas más bajas del país, con menos de 10 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.

Según los investigadores, este comportamiento podría estar relacionado con los avances en la vacunación contra la hepatitis B, enfermedad históricamente prevalente en esa zona.

“Mientras la selva muestra una reducción sostenida, en la sierra persisten factores como la endemicidad histórica de hepatitis B, la exposición temprana y el acceso más limitado al diagnóstico especializado”, explicó Smith Torres, investigador de la Universidad Científica del Sur y coautor del estudio.

Fotografía cedida este martes por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), de indígenas durante el Segundo Encuentro de Defensores y Defensoras Indígenas. EFE/Aidesep

Un patrón inusual: mujeres y jóvenes enfrentan riesgos mayores

Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que el Perú rompe con la tendencia global del cáncer de hígado, que suele afectar más a hombres.

Aquí, las tasas fueron similares entre ambos sexos, e incluso mayores en mujeres en regiones como Tacna y Puno. Esto podría deberse a la interacción de factores como la hepatitis B crónica, obesidad y diabetes, aunque los autores advierten que estos hallazgos deben estudiarse con mayor profundidad.

Otro punto crítico es la aparición de casos agresivos en personas jóvenes, incluso menores de 45 años, sin antecedentes de cirrosis previa. Este patrón, más frecuente en población andina, refuerza la necesidad de vigilancia temprana en grupos que no suelen considerarse de alto riesgo.

Según el más reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75 % de los encuestados residentes en el entorno rural respondieron que sí les había faltado alimentos por falta de dinero o recursos, mientras que esta cifra se sitúa en el 56 % en zonas urbanas y en el 48 % en Lima Metropolitana. En la imagen un registro de archivo de tres miembros de la comunidad de Chuquis, a 600 Km al este de Lima, en la sierra central y considerada una de las zonas de mayor pobreza en el Perú. EFE/Paolo Aguilar

Un desafío para la salud pública

El estudio muestra que, pese a los avances, el Perú enfrenta serias limitaciones para reducir la mortalidad por cáncer de hígado. Gran parte de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas, el acceso a servicios oncológicos es desigual y persisten factores de riesgo como el consumo nocivo de alcohol, la obesidad y la exposición a aflatoxinas.

“Las prioridades deben ser fortalecer el control de hepatitis B y C, reducir la carga de obesidad y diabetes, impulsar programas de tamizaje y consolidar políticas nacionales como el Plan Esperanza”, señaló Torres.

La investigación concluye que cerrar las brechas regionales y reforzar la prevención es clave para lograr una reducción sostenida de la mortalidad en los próximos años.

