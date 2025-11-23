Perú

Metales pesados amenazan el agua en Áncash: Inaigem alerta riesgo para el servicio de agua potable

El retroceso glaciar ya afecta la calidad del agua en varias cuencas de Áncash y podría comprometer el abastecimiento en ciudades como Huaraz, según nuevos estudios del Inaigem

El Inaigem alertó que la
El Inaigem alertó que la presencia de metales pesados en cuencas glaciares de Áncash pone en riesgo el acceso al agua potable para localidades de la región. - Foto: Proyecto Glaciares+

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, advirtió que la presencia de metales pesados en diversas cuencas glaciares de Áncash podría comprometer, en el corto y mediano plazo, el servicio de agua potable en varias localidades de la región.

Francisco Medina, director de Ecosistemas de Montaña, explicó que recientes estudios confirman un problema creciente vinculado al retroceso de los glaciares, fenómeno que altera la calidad del agua que abastece a miles de personas.

Cómo el retroceso glaciar acelera la contaminación

El especialista detalló que el drenaje ácido de roca es uno de los principales mecanismos detrás de la contaminación. Cuando los glaciares retroceden y dejan expuestas rocas con sulfuros, el contacto con el agua desencadena reacciones químicas que generan compuestos ácidos capaces de movilizar elementos tóxicos como arsénico, plomo, manganeso y zinc.

Este fenómeno ya afecta directamente a Huaraz. “Huaraz ya viene sufriendo este problema, lo que obligó a cambiar la fuente de captación hacia otra quebrada con un abastecimiento limitado”, indicó Medina, quien recordó que las ciudades altoandinas dependen casi de manera exclusiva de los manantiales y ríos glaciares.

INAIGEM presenta "Impactos del cambio
INAIGEM presenta "Impactos del cambio climático". Foto: INAIGEM

Cinco de ocho cuencas presentan metales pesados

Los estudios del Inaigem revelan que, de las ocho cuencas evaluadas, cinco tienen niveles elevados de metales pesados. En varios sectores, el plomo aparece como el elemento más frecuente; en otros, el manganeso alcanza concentraciones particularmente altas.

Medina advirtió que el riesgo es progresivo: si continúa el retroceso glaciar, estos episodios serán cada vez más comunes y podrían poner en tensión la capacidad de potabilización, especialmente en zonas que dependen del agua de deshielo.

Un mapa departamental para orientar la respuesta

Para enfrentar el problema con evidencia verificable, el Inaigem presentará un mapa de Áncash que identificará:

  • zonas actualmente impactadas,
  • sectores en alto riesgo de contaminación futura,
  • áreas que requieren intervención preventiva urgente.

El objetivo es que los gobiernos locales y provinciales adopten medidas de prevención, control y adaptación antes de que la contaminación avance.

Gobierno Regional de Áncash presentará
Gobierno Regional de Áncash presentará la Campaña “Renacer de la Cordillera Blanca”

La presentación oficial será el 25 de noviembre de 2025, desde las 2:00 p. m., en el auditorio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash. Se convocará a autoridades y equipos técnicos de sectores como agua, ambiente, infraestructura y salud.

Vulnerabilidad de las ciudades altoandinas

Medina destacó que las ciudades de montaña son especialmente vulnerables porque dependen casi en su totalidad del agua que proviene de los glaciares. Aunque los sistemas de potabilización pueden remover elementos tóxicos, su presencia constante complica los procesos, encarece los tratamientos y puede llegar a superar la capacidad instalada.

“Tomamos agua de los manantiales y ríos glaciares. Aunque se potabiliza, la presencia de estos minerales complica el proceso y puede llegar a ser insuficiente si no se actúa a tiempo”, advirtió.

Este volcán en la Cordillera
Este volcán en la Cordillera de Ampato no solo es notable por su altura, sino también por su significado histórico y cultural, siendo un centro ritual del Tawantinsuyu. (Andina)

Tecnologías y medidas de mitigación disponibles

El especialista señaló que existen diversas alternativas para enfrentar la contaminación por metales pesados:

  • Filtración por membranas
  • Procesos de quelación
  • Humedales artificiales
  • Técnicas de tratamiento domiciliario recientemente desarrolladas

Sin embargo, subrayó que no basta con intervenir en los sistemas de tratamiento: también es fundamental conservar los ecosistemas altoandinos para reducir la exposición de minerales contaminantes.

“Las soluciones existen, pero requieren decisión técnica y coordinación multisectorial”, afirmó.

Alan Diez le pidió a

El brazo armado del Tren

Universitario vs Kazoku No Perú

Fondistas peruanos abren el medallero

3 de cada 4 peruanos
Impedimento de salida para Dina

La emotiva despedida de Renato

Alan Diez le pidió a

