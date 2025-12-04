BCRP pone en circulación una nueva moneda S/1 de su serie numismática: Así son sus detalles

Las moneras coleccionables más costosas del BCR. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

El Banco Central de Reserva tiene nueva moneda. Se trata de una flamante pieza de S/1, que es la siguiente moneda en la serie numismática Cerámica precolombina peruana.

Así, se pone en circulación, “a partir del 4 de diciembre de 2025, la cuarta moneda de la Serie Numismática ‘Cerámica Precolombina Peruana’ alusiva a la cultura Nasca. Las características de la moneda se detallan a continuación.

Denominación : S/ 1,00

Aleación : Alpaca

Peso : 7,32g

Diámetro : 25,50mm

Canto : Estriado

Año de acuñación : 2025

Anverso : Escudo de Armas

Reverso : Imagen de ceramio alusivo a la cultura Nasca

Emisión : 10 millones de unidades.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció la puesta en circulación de la tercera moneda de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”: Así luce la anterior. - Crédito BCRP

Los detalles

“El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, en uso de las facultades que le son atribuidas en los artículos 42, 43 y 44 de su Ley Orgánica, ha dispuesto la emisión de una Serie Numismática denominada ‘Cerámica Precolombina Peruana’, que tiene por finalidad difundir, a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura numismática”, señala la circular que se ha publicado en las Normas Legales del diario oficial El Peruano.

¿Cómo se ve la moneda? En el anverso, en la parte central, se observa el Escudo de Armas del Perú rodeado de la leyenda “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.

Por el otro lado, en el reverso, se observa al centro, la imagen de un ceramio (cántaro escultórico) de un ser mítico antropomorfo sosteniendo a dos personajes, una de las más complejas representaciones de una deidad Nasca. En la parte superior la frase “CULTURA NASCA” y en la zona inferior la denominación en número y el nombre de la unidad monetaria.

Las colecciones lanzadas por el Banco Central de Reserva incluyen ediciones sobre fauna amenazada, recursos naturales y figuras clave de la independencia. (Composición Infobae: BCRP / Andina)

“También se aprecia a la derecha, un diseño geométrico de líneas verticales y la marca de la Casa Nacional de Moneda y al lado izquierdo, la frase ‘CERÁMICA PRECOLOMBINA’”, informa la circular firmada por Paul Castillo, gerente general del banco.

Vale lo mismo que las monedas de S/1

Asimismo, dado que la normal legal otorga “curso legal a estas monedas que circularán de manera simultánea con las actuales monedas de S/ 1,00″, esta nueva moneda alusiva a la cultura Nasca se toma como si fuera cualquier moneda de un sol.

A pesar de que tenga una imagen diferente y pueda ser usada para colección, se debe aceptar como si fuera una moneda regular de un sol, y vale este mismo valor. Pero, dado que es el caso de otras monedas de series anteriores, su valor podría subir en el futuro en el mercado de coleccionistas.

Como se sabe, esta es la cuarta moneda de la serie numismática “Cerámica precolombina peruana”. “Con esta colección, que consta de 11 monedas, se busca difundir, a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura numismática”, resaltó el BCRP. Las otras son las siguientes:

La moneda de S/1 alusiva al periodo formativo

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura mochica

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura Vicús.