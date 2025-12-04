Adolescente de 14 años recupera la audición gracias a compleja cirugía reconstructiva en el Hospital Sabogal

La microtia, malformación congénita que afecta el pabellón auricular y la capacidad auditiva, impacta gravemente la integración y el bienestar emocional de los niños que la padecen; por ello, estas intervenciones suponen una mejora significativa en su calidad de vida - Créditos: Essalud.

Joaquín, un adolescente de 14 años, vuelve a escuchar plenamente gracias a una compleja cirugía reconstructiva realizada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, perteneciente al Seguro Social de Salud (Essalud).

Natural de Huacho, el menor padecía microtia, un defecto congénito que impide el desarrollo adecuado del pabellón auricular y afecta la capacidad para oír e integrarse socialmente.

Él es uno de los diez menores, de entre ocho y catorce años, que resultaron beneficiados por una campaña médica solidaria, en la que participaron especialistas peruanos y médicos de la Fundación Help US Give Smiles (HUGS) de Estados Unidos.

Esta colaboración permitió realizar intervenciones quirúrgicas avanzadas, enfocadas no solo en la microtia, sino también en secuelas de parálisis facial, con el fin de devolver confianza y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Joaquín, un adolescente de 14 años de Huacho, recuperó plenamente su audición y autoestima tras una compleja cirugía reconstructiva en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, lo que representa un cambio trascendental en su desarrollo y vida social - Créditos: Essalud.

La intervención a Joaquín consistió en extraer cartílago de la costilla, darle forma de oído y colocarlo bajo la piel en la zona donde debía estar la oreja. La cirugía demandó cerca de cuatro horas de trabajo minucioso. En una segunda etapa, prevista para el año siguiente, se elevará la nueva estructura auricular para lograr un resultado completamente anatómico.

La microtia es una condición que puede variar en gravedad, pero impacta de manera significativa tanto en la percepción auditiva como en el desarrollo emocional de quienes la tienen. Estas operaciones aportan un cambio decisivo, permitiendo a los pacientes interactuar en igualdad de condiciones con sus pares y retomar sus actividades cotidianas con mayor seguridad.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó que estas jornadas reflejan el compromiso de la institución con el bienestar de los asegurados y sus familias.

Asimismo, el Dr. Luis Castañeda Peralta, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del hospital, detalló que el procedimiento aplica técnicas modernas poco frecuentes en el ámbito público, y consideró que el trabajo conjunto con el equipo estadounidense resultó crucial para el éxito de las cirugías.

Las cirugías reconstructivas ofrecen una solución integral a pacientes con diversas necesidades médicas - Créditos: Essalud.

El modelo de colaboración internacional abrió oportunidades para acceder a tratamientos que no suelen estar disponibles en el país, beneficiando no solo a los menores intervenidos, sino también a otros pacientes con patologías de origen congénito o resultado de lesiones. Un adulto de 34 años, con secuelas faciales tras una operación cerebral, también fue operado y logró reparar el nervio dañado.

El abuelo paterno de Joaquín, Virgilio Escobar Salazar, manifestó su alegría por el buen resultado de la intervención y agradeció el esfuerzo de los médicos involucrados en la campaña, subrayando el impacto positivo de este tipo de iniciativas para muchas familias peruanas.

Estas cirugías forman parte del plan de incremento en la producción asistencial de EsSalud, cuya gestión busca brindar soluciones integrales para pacientes con diversas necesidades médicas. En adelante, Joaquín regresará a clases con mayor confianza y se prepara para cumplir su objetivo de convertirse en ingeniero civil, impulsado por su nueva posibilidad de escuchar plenamente a su entorno.