Perú

Adolescente de 14 años recupera la audición gracias a compleja cirugía reconstructiva en el Hospital Sabogal

El procedimiento aplicado al menor incluyó la extracción y modelado de cartílago costal para reconstruir el oído externo, intervención que representó un reto técnico y que se completará con una segunda etapa para lograr un resultado anatómico definitivo

Guardar
La microtia, malformación congénita que
La microtia, malformación congénita que afecta el pabellón auricular y la capacidad auditiva, impacta gravemente la integración y el bienestar emocional de los niños que la padecen; por ello, estas intervenciones suponen una mejora significativa en su calidad de vida - Créditos: Essalud.

Joaquín, un adolescente de 14 años, vuelve a escuchar plenamente gracias a una compleja cirugía reconstructiva realizada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, perteneciente al Seguro Social de Salud (Essalud).

Natural de Huacho, el menor padecía microtia, un defecto congénito que impide el desarrollo adecuado del pabellón auricular y afecta la capacidad para oír e integrarse socialmente.

Él es uno de los diez menores, de entre ocho y catorce años, que resultaron beneficiados por una campaña médica solidaria, en la que participaron especialistas peruanos y médicos de la Fundación Help US Give Smiles (HUGS) de Estados Unidos.

Esta colaboración permitió realizar intervenciones quirúrgicas avanzadas, enfocadas no solo en la microtia, sino también en secuelas de parálisis facial, con el fin de devolver confianza y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Joaquín, un adolescente de 14
Joaquín, un adolescente de 14 años de Huacho, recuperó plenamente su audición y autoestima tras una compleja cirugía reconstructiva en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, lo que representa un cambio trascendental en su desarrollo y vida social - Créditos: Essalud.

La intervención a Joaquín consistió en extraer cartílago de la costilla, darle forma de oído y colocarlo bajo la piel en la zona donde debía estar la oreja. La cirugía demandó cerca de cuatro horas de trabajo minucioso. En una segunda etapa, prevista para el año siguiente, se elevará la nueva estructura auricular para lograr un resultado completamente anatómico.

La microtia es una condición que puede variar en gravedad, pero impacta de manera significativa tanto en la percepción auditiva como en el desarrollo emocional de quienes la tienen. Estas operaciones aportan un cambio decisivo, permitiendo a los pacientes interactuar en igualdad de condiciones con sus pares y retomar sus actividades cotidianas con mayor seguridad.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó que estas jornadas reflejan el compromiso de la institución con el bienestar de los asegurados y sus familias.

Asimismo, el Dr. Luis Castañeda Peralta, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del hospital, detalló que el procedimiento aplica técnicas modernas poco frecuentes en el ámbito público, y consideró que el trabajo conjunto con el equipo estadounidense resultó crucial para el éxito de las cirugías.

Las cirugías reconstructivas ofrecen una
Las cirugías reconstructivas ofrecen una solución integral a pacientes con diversas necesidades médicas - Créditos: Essalud.

El modelo de colaboración internacional abrió oportunidades para acceder a tratamientos que no suelen estar disponibles en el país, beneficiando no solo a los menores intervenidos, sino también a otros pacientes con patologías de origen congénito o resultado de lesiones. Un adulto de 34 años, con secuelas faciales tras una operación cerebral, también fue operado y logró reparar el nervio dañado.

El abuelo paterno de Joaquín, Virgilio Escobar Salazar, manifestó su alegría por el buen resultado de la intervención y agradeció el esfuerzo de los médicos involucrados en la campaña, subrayando el impacto positivo de este tipo de iniciativas para muchas familias peruanas.

Estas cirugías forman parte del plan de incremento en la producción asistencial de EsSalud, cuya gestión busca brindar soluciones integrales para pacientes con diversas necesidades médicas. En adelante, Joaquín regresará a clases con mayor confianza y se prepara para cumplir su objetivo de convertirse en ingeniero civil, impulsado por su nueva posibilidad de escuchar plenamente a su entorno.

Temas Relacionados

EssaludHospital Nacional Alberto Sabogal SologurenHuachoperu-noticias

Más Noticias

Aumento de sueldos para el Minedu: Estos trabajadores cobrarán bajo una nueva escala

La norma legal fue publicada en aplicación de un crédito suplementario ya de agosto de este año

Aumento de sueldos para el

Malas noticias para cobro del Fonavi: Gobierno de Jerí busca que Lista 22 tenga pocos beneficiarios

La Secretaría Técnica del Fonavi, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros, en un informe preliminar, ha contemplado que el pago de la Lista 22 sea para un número reducido de fonavistas

Malas noticias para cobro del

Aguinaldo de S/300 en diciembre: Confirman fechas, requisitos y regímenes que lo reciben

Este diciembre se empieza a pagar el bono de Navidad a trabajadores del sector público, pero no todos podrán recibirlo

Aguinaldo de S/300 en diciembre:

Multan a Smartfit con S/418 mil por ascensor con falla que ocasionó que usuaria “cayera al vacío”

Ocurrió en el distrito de San Martín de Porres. Una clienta sufrió daños al caer por un ascensor que presentó falla e Indecopi encontró responsabilidad en la empresa

Multan a Smartfit con S/418

Crece venta de viviendas de 30 m2 en Lima: Son más chicas que las VIS del Estado

Un nuevo tamaño de vivienda empieza a destacar entre algunos compradores, pero si bien han aumentado en 250% las ventas de estos departamentos, aún solo hay uno por cada 100

Crece venta de viviendas de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast reconoce que

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Entre el duelo por su

Entre el duelo por su padre y el teatro: la etapa más retadora de Rodrigo Palacios con ‘Un Espejo’

Hany Portocarrero, la peruana que conquistó Televisa y actúa con Eduardo Santamarina y Yadhira Carrillo en ‘Los Hilos del Pasado’

Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, pero Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

DEPORTES

La purga empezó en Sporting

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Leao Butrón dio sincera opinión por salida de Hernán Barcos y el masivo apoyo de hinchas de Alianza Lima: “Se siente muy cargado el ambiente”

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

¿Ecuador en el ‘grupo de la muerte’ del Mundial 2026? Los rivales más fuertes que le tocaría en el sorteo FIFA