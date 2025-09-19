Médicos del hospital Sabogal realizan con éxito trasplante renal a paciente de 61 años

La posibilidad de la intervención surgió gracias a la decisión solidaria de la familia de un donante con muerte cerebral, lo que destaca la importancia de la donación en circunstancias difíciles - Créditos: Essalud.

Un equipo de médicos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren realizó con éxito un trasplante de riñón que cambió la vida de Saúl Pasacca, taxista de 61 años diagnosticado con enfermedad renal crónica.

Luego de pasar años sometido a sesiones regulares de hemodiálisis desde 2019, el paciente recibió el órgano gracias a la decisión de los familiares de un donante con muerte cerebral, quienes aceptaron entregar una oportunidad a otra persona pese al dolor de su pérdida.

La intervención, de alta complejidad, se extendió por más de seis horas. Los especialistas en nefrología, cirugía y enfermería del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren trabajaron de manera coordinada en todo el proceso, desde la extracción hasta el implante del riñón y la atención postoperatoria.

Tras la operación, el receptor quedó bajo supervisión en la unidad de trasplante renal, donde recibió cuidados personalizados hasta que su evolución permitió el alta.

El caso cobra relevancia en el contexto de la Semana de Donación de Órganos y Tejidos, iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación para quienes padecen enfermedades graves. Para Saúl Pasacca, este gesto marcó la diferencia entre la rutina limitada por problemáticas de salud y la posibilidad de retomar actividades habituales.

El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren realizó un trasplante de riñón exitoso que permitió a Saúl Pasacca superar años de dependencia a la hemodiálisis y retomar su vida cotidiana - Créditos: Essalud.

“Estoy inmensamente agradecido con todo el personal del hospital Sabogal. Antes no podía orinar y ahora tengo una nueva oportunidad para seguir viviendo”, narró el beneficiario, quien ahora debe cumplir un estricto programa de controles médicos para asegurar su recuperación.

El doctor Víctor Salas, urólogo a cargo del trasplante, destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible la intervención. Remarcó además que, hasta la fecha, seis pacientes han recibido trasplantes renales en el hospital durante el año, con la meta de alcanzar doce procedimientos exitosos en este periodo. El especialista recordó que existen muchas personas aguardando la llegada de un donante compatible y que decisiones como la tomada por la familia donante tienen impacto directo en la vida de quienes esperan una segunda oportunidad.

A partir de la solidaridad demostrada en este caso, las autoridades del establecimiento hacen un llamado a la reflexión sobre el compromiso social que significa convertirse en donante de órganos y tejidos. El testimonio de Pasacca pone en evidencia el valor de dar esperanza a quienes dependen de un trasplante para continuar con sus proyectos personales y familiares.

La recuperación de Saúl avanza bajo supervisión clínica y el respaldo de su entorno, demostrando que la donación establece un lazo de generosidad fundamental entre comunidades y puede transformar el futuro de pacientes afectados por enfermedades crónicas.

El caso fue visible durante la Semana de Donación de Órganos y Tejidos, una campaña que busca aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de nuevos donantes y su impacto en la salud de quienes aguardan una oportunidad - Créditos: Essalud.

Donantes de órganos

Hasta mayo de 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) contabiliza 3.707.296 mayores de edad que han consignado su aprobación para la donación de órganos y tejidos una vez fallecidos, tanto en territorio nacional como en el exterior. En contraste, 20.821.544 ciudadanos han consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI) la negativa a participar como donantes.

La capital tiene la mayor cifra de personas a favor, con 1.657.646 registros. Detrás se ubican La Libertad (202.261), Arequipa (200.665) y Callao (167.031).

En la otra cara, regiones como Amazonas (13.834), Huancavelica (14.042) y Pasco (15.191) concentran los números más bajos de inscritos con consentimiento.

El padrón considera también a 324.132 peruanos residentes fuera del país que optaron por la donación: 190.881 en América Latina, 120.078 en Europa, 10.651 en Asia, 2.402 en Oceanía y 120 en África.