Perú

Médicos del hospital Sabogal realizan con éxito trasplante renal a paciente de 61 años

La cirugía, considerada de alta complejidad, se prolongó por más de seis horas y requirió el esfuerzo coordinado de especialistas en nefrología, cirugía y enfermería, además de atención postoperatoria personalizada

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La posibilidad de la intervención
La posibilidad de la intervención surgió gracias a la decisión solidaria de la familia de un donante con muerte cerebral, lo que destaca la importancia de la donación en circunstancias difíciles - Créditos: Essalud.

Un equipo de médicos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren realizó con éxito un trasplante de riñón que cambió la vida de Saúl Pasacca, taxista de 61 años diagnosticado con enfermedad renal crónica.

Luego de pasar años sometido a sesiones regulares de hemodiálisis desde 2019, el paciente recibió el órgano gracias a la decisión de los familiares de un donante con muerte cerebral, quienes aceptaron entregar una oportunidad a otra persona pese al dolor de su pérdida.

La intervención, de alta complejidad, se extendió por más de seis horas. Los especialistas en nefrología, cirugía y enfermería del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren trabajaron de manera coordinada en todo el proceso, desde la extracción hasta el implante del riñón y la atención postoperatoria.

Tras la operación, el receptor quedó bajo supervisión en la unidad de trasplante renal, donde recibió cuidados personalizados hasta que su evolución permitió el alta.

El caso cobra relevancia en el contexto de la Semana de Donación de Órganos y Tejidos, iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación para quienes padecen enfermedades graves. Para Saúl Pasacca, este gesto marcó la diferencia entre la rutina limitada por problemáticas de salud y la posibilidad de retomar actividades habituales.

El Hospital Nacional Alberto Sabogal
El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren realizó un trasplante de riñón exitoso que permitió a Saúl Pasacca superar años de dependencia a la hemodiálisis y retomar su vida cotidiana - Créditos: Essalud.

“Estoy inmensamente agradecido con todo el personal del hospital Sabogal. Antes no podía orinar y ahora tengo una nueva oportunidad para seguir viviendo”, narró el beneficiario, quien ahora debe cumplir un estricto programa de controles médicos para asegurar su recuperación.

El doctor Víctor Salas, urólogo a cargo del trasplante, destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible la intervención. Remarcó además que, hasta la fecha, seis pacientes han recibido trasplantes renales en el hospital durante el año, con la meta de alcanzar doce procedimientos exitosos en este periodo. El especialista recordó que existen muchas personas aguardando la llegada de un donante compatible y que decisiones como la tomada por la familia donante tienen impacto directo en la vida de quienes esperan una segunda oportunidad.

A partir de la solidaridad demostrada en este caso, las autoridades del establecimiento hacen un llamado a la reflexión sobre el compromiso social que significa convertirse en donante de órganos y tejidos. El testimonio de Pasacca pone en evidencia el valor de dar esperanza a quienes dependen de un trasplante para continuar con sus proyectos personales y familiares.

La recuperación de Saúl avanza bajo supervisión clínica y el respaldo de su entorno, demostrando que la donación establece un lazo de generosidad fundamental entre comunidades y puede transformar el futuro de pacientes afectados por enfermedades crónicas.

El caso fue visible durante
El caso fue visible durante la Semana de Donación de Órganos y Tejidos, una campaña que busca aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de nuevos donantes y su impacto en la salud de quienes aguardan una oportunidad - Créditos: Essalud.

Donantes de órganos

Hasta mayo de 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) contabiliza 3.707.296 mayores de edad que han consignado su aprobación para la donación de órganos y tejidos una vez fallecidos, tanto en territorio nacional como en el exterior. En contraste, 20.821.544 ciudadanos han consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI) la negativa a participar como donantes.

La capital tiene la mayor cifra de personas a favor, con 1.657.646 registros. Detrás se ubican La Libertad (202.261), Arequipa (200.665) y Callao (167.031).

En la otra cara, regiones como Amazonas (13.834), Huancavelica (14.042) y Pasco (15.191) concentran los números más bajos de inscritos con consentimiento.

El padrón considera también a 324.132 peruanos residentes fuera del país que optaron por la donación: 190.881 en América Latina, 120.078 en Europa, 10.651 en Asia, 2.402 en Oceanía y 120 en África.

Temas Relacionados

EssaludHospital Nacional Alberto Sabogal Sologurentrasplante renalperu-noticias

Más Noticias

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

Consejeros tenían programado escuchar desde las 10:00 de la mañana la defensa de la titular del Ministerio Público, a quien se le atribuye supuestas faltas muy graves

Fiscal de la Nación Delia

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

Sala Constitucional ordena al Juzgado de primera instancia que vuelva a evaluar y resuelva correctamente la solicitud de la fiscal de la Nación

PJ anula resolución que negó

“Task: Unidad Especial” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 19 de septiembre

Desde comedias y dramas hasta animaciones y realities, las producciones más populares que han capturado la atención de los usuarios

“Task: Unidad Especial” y más:

Exministros de Salud exigen declarar emergencia sanitaria en Datem del Marañón por brote de tos ferina

El Gobierno viene resistiéndose a tomar esta medida pese a que más de 30 niños indígenas han fallecido por la enfermedad. Exautoridades alertan que sin un marco legal especial no se puede actuar con la urgencia que la crisis exige

Exministros de Salud exigen declarar

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

En medio del escándalo por la salida de Maju Mantilla de Arriba Mi Gente, el conductor se negó conocer por qué fue nombrado en el caso y solicitó evidencias claras a Salcedo

Ricardo Rondón responde a Gustavo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal de la Nación Delia

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

Gobierno viola la neutralidad y sale a defender a Fuerza Popular: “Fiscalía no puede buscar qué partidos competirán”

Gobierno gastará más de 64 mil soles para que comitiva acompañe a Dina Boluarte a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

BlingOne Perú se relanza con

BlingOne Perú se relanza con nueva integrante tras exitoso debut internacional en Corea del Sur

“Task: Unidad Especial” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 19 de septiembre

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

DEPORTES

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”