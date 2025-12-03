Tres sismos el mismo día en Lima y Callao: ¿Qué dispositivos electrónicos incluir en tu mochila de emergencia?

temblor - sismo - IGP - mochila de emergencia

La ciudad de Lima y el Callao vivieron este martes 2 de diciembre una jornada marcada por tres sismos, una situación que refuerza la necesidad de contar con una mochila de emergencia completa y actualizada. En escenarios donde la incertidumbre puede dominar, disponer de recursos que garanticen la comunicación y la autonomía resulta imprescindible para preservar la seguridad y la capacidad de respuesta ante nuevas réplicas. La reciente sucesión de movimientos telúricos ha dejado en claro el valor de equipar la mochila de emergencia con la tecnología adecuada, aprendizaje que se suma a experiencias previas como el fuerte sismo del 15 de junio.

La importancia de la mochila radica en su capacidad para centralizar herramientas indispensables en los primeros momentos tras un desastre. Este kit, cuidadosamente preparado, brinda una respuesta rápida durante la evacuación y cubre necesidades básicas mientras se restablecen los servicios o la ayuda oficial llega a la zona afectada.

La prevención es la base para afrontar los sismos. Una mochila de emergencia accesible y bien equipada puede marcar la diferencia entre una evacuación segura y una situación de vulnerabilidad. La reciente actividad sísmica, junto con la advertencia de las autoridades, demuestra que cada segundo cuenta en un país propenso a movimientos telúricos como Perú.

Tener una mochila de emergencia es esencial para poder sobrevivir en caso de emergencia. Foto: (iStock)

Dispositivos electrónicos que no deben faltar en tu mochila de emergencia

La tecnología juega un papel esencial en la supervivencia y la comunicación en medio de un desastre. Contar con dispositivos electrónicos seleccionados y en perfecto estado puede hacer la diferencia cuando fallan las redes convencionales, se corta la electricidad o se requiere acceder a información oficial.

Batería externa (power bank): Permite recargar teléfonos, tabletas y otros dispositivos en repetidas ocasiones, incluso cuando no hay acceso a enchufes eléctricos. Opta por modelos de al menos 10.000 mAh, resistentes al agua, a los golpes y al polvo. La portabilidad y la duración son claves. Cargador inalámbrico portátil: Facilita la recarga simultánea de diferentes dispositivos compatibles. Un cargador de 18 W o más agiliza el proceso y puede ser indispensable en refugios donde el acceso a enchufes es limitado. Cables USB de múltiples conexiones: Son esenciales para asegurar la compatibilidad con teléfonos modernos (Tipo-C) y equipos antiguos (micro USB). Llevar diversas opciones evita quedar incomunicado por un simple detalle técnico. Teléfono de reserva: No es necesario que sea un smartphone; un celular básico, cargado y listo, puede suplir al principal en caso de extravío o falta de batería. Verifica la compatibilidad con la SIM o lleva los adaptadores y un pin extractor de SIM. Cargador USB para auto: Útil durante desplazamientos, especialmente si cuenta con varios puertos y ofrece carga rápida (desde 3,4 A), ya que permite recargar varios dispositivos en trayecto. Audífonos con cable: Reducen el gasto de batería respecto a los inalámbricos y, en muchos equipos, funcionan como antena para la radio FM o la Televisión Digital Terrestre, una función clave cuando se necesita información fiable. Linterna, reloj y silbato: Aunque no son estrictamente electrónicos, estos dispositivos son vitales para la señalización, la orientación y el rescate nocturno. Radio portátil y pilas: Brindan acceso a información oficial cuando las redes móviles no funcionan. Es importante tener pilas de repuesto y verificar su funcionamiento periódicamente. Aplicaciones útiles: Instala herramientas como la app oficial Sismos Perú, que emite alertas tempranas, y actualiza el sistema operativo para acceder a los servicios de alerta sísmica de Google.

Una adolescente utiliza su teléfono móvil. (Save the Children - Europa Press)

Prepararse digitalmente incluye la anticipación de posibles necesidades y el mantenimiento regular de los dispositivos y aplicaciones para maximizar su eficacia en una emergencia.

Alimentos indispensables en tu mochila de emergencia

La alimentación adecuada sostiene la energía, la hidratación y la salud física durante las primeras horas luego de un evento sísmico. Una selección cuidadosa y bien conservada marca la diferencia hasta que la ayuda llegue o se restablezca la normalidad.

Agua potable: Prioriza al menos un litro por persona, almacenada en envases herméticos. El agua es esencial para sobrevivir y puede escasear tras un desastre. Alimentos altos en proteína y energía: Barras energéticas, frutos secos y enlatados ofrecen nutrientes esenciales y son fáciles de conservar. Elige opciones que no requieran refrigeración ni preparación especial. Frutas deshidratadas: Aportan energía rápida y son fáciles de transportar. Galletas integrales o de soda: Ofrecen carbohidratos complejos y ayudan a saciar el hambre. Se conservan bien y no requieren preparación. Chocolate o caramelos duros: Son fuentes rápidas de energía y pueden elevar el ánimo en momentos de estrés. Enlatados de pescado o carnes: Brindan proteína importante para la supervivencia. Recuerda llevar un abrelatas manual para facilitar su consumo. Alimentos especiales para personas con enfermedades crónicas: Si convives con personas diabéticas, alérgicas o hipertensas, asegura productos aptos para sus necesidades, como galletas sin azúcar, sobres de glucosa o fórmulas infantiles. Alimentos en bolsas herméticas tipo ziploc: Permiten una conservación prolongada y evitan el desperdicio ante la humedad o contaminación.

Infografía de mochila de emergencia en caso de sismo de Indeci Perú (Gob.pe)

Es recomendable revisar la fecha de vencimiento de los alimentos cada seis meses y adaptarlos a las necesidades de cada miembro de la familia, en especial niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

Tres sismos en un día

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos que sacudieron a Lima y Callao el martes 2 de diciembre. El primero, de magnitud 4,6, tuvo su epicentro a 56 kilómetros al suroeste de Bellavista, a una profundidad de 44 kilómetros. Horas después, un movimiento de 4,9 con epicentro a 22 kilómetros al oeste de Huaral, y finalmente, uno de 3,7 cerca de Ricardo Palma, a 98 kilómetros de profundidad, mantuvieron en alerta a la población. Las autoridades informaron que no hubo daños materiales ni víctimas, pero insistieron en la importancia de estar listos ante cualquier emergencia.

IGP registra tercer temblor en Lima en menos 24 horas. (Foto: X/@IGP)

La reacción de la ciudadanía ante los sismos sigue siendo motivo de preocupación para los especialistas. Hernando Tavera, jefe del IGP, señaló que muchas personas optan por esperar antes de tomar medidas, actitud que puede resultar peligrosa debido a la brusquedad con la que pueden intensificarse estos fenómenos. Tavera recordó que en el terremoto de 2007 en Pisco, el sismo comenzó leve y se hizo más intenso sin previo aviso, con consecuencias lamentables.

La experiencia reciente, junto al sismo del 15 de junio de magnitud 6,1, demuestra que la cultura de prevención y la preparación son herramientas insustituibles en un país de la geografía peruana. El Indeci recomienda mantener la calma, conocer las rutas de evacuación y tener identificada la mochila de emergencia con recursos tanto tecnológicos como alimentarios, lista para reaccionar en cualquier momento.