Samantha Batallanos abandona el pódcast de Israel Dreyfus en vivo: “Estoy bastante aburrida, prefiero irme”.

Samantha Batallanos se va del pódcast que conduce Israel Dreyfus en vivo afirmando que estaba aburrida porque no la tomaban en cuenta. Video: TikTok @josepastord

Samantha Batallanos sorprendió al abandonar en vivo el pódcast conducido por Israel Dreyfus, declarando que se sentía aburrida y prefería retirarse. El incidente, que ocurrió durante una transmisión en la que también participaba la influencer Moca, generó reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales.

Samantha Batallanos abandonó el pódcast de Israel Dreyfus

Durante la grabación, Batallanos, expareja de Jonathan Maicelo, no dudó en manifestar abiertamente su incomodidad. “Chicos, estoy bastante aburrida, prefiero irme porque me siento aburrida”, expresó la modelo, lo que sin duda, sorprendió a los conductores del programa.

La modelo aclaró que su malestar no tenía ninguna relación con la invitada: “Ella no tiene la culpa, pero creo que ustedes solo están conversando con ella y prefiero irme...”, argumentó Batallanos. Tras ello, la reacción de Moca fue de sorpresa, pero no se lo tomó de manera personal y respondió de manera relajada: “Vaya con Dios”, mientras Samantha se paraba, se quitaba los audífonos y se retiraba del set.

Los conductores del pódcast, especialmente Israel Dreyfus, se mostraron desconcertados ante la situación, ya que no entendían qué había pasado. Batallanos insistió en que su decisión se debía a la actitud de los presentadores: “Estoy súper aburrida, como digo, ella no tiene la culpa, es una chica linda, pero lo digo por ustedes que son los conductores”.

La molestia de Batallanos surgió al percibir que la mayor parte de la conversación giraba en torno a Moca, lo que la hizo sentir desplazada. “Chicos, la verdad estoy superaburrida. Ella (Moca) no tiene la culpa, pero veo que solamente está hablando con ella. Prefiero irme, no me siento cómoda”, reiteró la modelo. Moca, por su parte, admitió su desconcierto, pero comentó que antes pasó lo mismo con ella, pero no se hizo problemas: “Yo tampoco entendí nada y por eso me quedé callada (durante la conversación que hubo antes con Batallanos)”.

Samantha Batallanos abandona el pódcast de Israel Dreyfus en vivo: “Estoy bastante aburrida, prefiero irme”.

El incidente generó una ola de comentarios en redes sociales, donde la audiencia se mostró dividida. Algunos usuarios respaldaron la decisión de Batallanos y consideraron comprensible su incomodidad, mientras que otros criticaron su actitud y la acusaron de buscar protagonismo. Entre los mensajes destacados en TikTok se leía: “Bien, Samantha Batallanos, nos hiciste el día, ya que Moca es más aburrida”, “Se sintió opacada”, “La vida es bien random. Nunca pensé ver a la Batallanos sintiéndose menos al lado de ‘Moca’” y “Samantha se sintió así porque invitaba a gente desconocida; por eso, se aburrió y se fue”.

Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo: reencuentro y distanciamiento

Hace unos días, Batallanos volvió a ser noticia tras coincidir con su expareja, el exboxeador Jonathan Maicelo, en un evento realizado en Santiago de Surco. Ambos permanecieron en ambientes separados y evitaron cualquier tipo de contacto, pese a compartir el mismo espacio.

Consultada sobre la presencia de Maicelo, Batallanos restó importancia al encuentro y dejó claro que el expugilista ya no tiene relevancia en su vida. “No me importa, simplemente. Es como que pase alguien equis que no conozco, así tal cual sería”, afirmó la modelo. Reforzó su postura con una comparación directa: “Es como que pase una mosca, no me importa”.

Respecto al proceso legal que los ha enfrentado en los últimos meses, Batallanos aseguró que para ella el tema está cerrado: “Salió la sentencia y ya terminó”. Sin embargo, al ser informada de que Maicelo buscaría apelar, respondió con ironía, dejando en evidencia su decisión de no mantener ningún vínculo con su expareja.

Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo: reencuentro y distanciamiento. Video: Amor y Fuego

Por su parte, Maicelo manifestó su incomodidad con el desarrollo del proceso judicial y cuestionó la actuación de las autoridades. “Un poquito incómodo con cosas que están sucediendo, porque la jueza y la fiscal no aprobaron mis medios de prueba, y me parece un poco como violentarme, ya que no me quieren dejar mostrar mis medios de prueba; pero ahí con mi abogado voy a tratar de apelar eso para mostrarlos y lo que decida el juez y la justicia”, declaró el exboxeador.

A pesar de coincidir en el evento, Batallanos y Maicelo evitaron cualquier interacción, lo que reavivó el interés mediático sobre el conflicto que mantienen desde hace más de un año. Batallanos dejó claro que su etapa junto a Maicelo forma parte del pasado y que no tiene intención de retomar ningún tipo de relación, ni personal ni mediática, con el exboxeador.