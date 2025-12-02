Perú

Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro

La modelo mostró cada rincón de su exclusiva residencia con vista al Golf, desatando preguntas sobre cómo costea un alquiler que supera los once mil soles mensuales y generando opiniones en redes sociales

Guardar
Samantha Batallanos presume lujoso penthouse en San Isidro valorizado el alquiler en más de once mil soles. Video: Magaly TV La Firme

La exhibición del lujoso penthouse de Samantha Batallanos en el Golf de San Isidro ha generado un debate sobre su estilo de vida y la procedencia de sus ingresos, luego de que la modelo compartiera imágenes de su nueva residencia en redes sociales y defendiera públicamente su independencia económica.

La propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lima, destaca por sus amplios ambientes, ventanales con vistas privilegiadas y una iluminación natural que resalta la amplitud del espacio, según reportó Magaly TV La Firme. El alquiler mensual del penthouse supera los S/ 11 000, una cifra que ha generado asombro y comentarios en la opinión pública, especialmente porque el costo de mantenimiento ronda los S/ 1 000 mensuales, equivalente al sueldo mínimo vigente en 2025.

Magaly Medina cuestiona la solvencia económica de Samantha Batallanos

La propia Magaly Medina subrayó la magnitud de estos gastos al señalar: “11 mil soles no es algo que la generalidad de las personas pueda pagar, es muchísimo dinero. Tienes que ganar cuánto para darte ese estilo de vida”. La conductora también recordó que adquirir un departamento en esa zona puede superar el medio millón de dólares, lo que refuerza el carácter exclusivo del inmueble.

La residencia de Batallanos se encuentra en el último piso de un edificio con más de 30 años de antigüedad, y entre sus vecinos figuran personajes mediáticos como Rafael Fernández, Óscar del Portal y Phillip Butters. El informe de Magaly TV La Firme mostró detalles del departamento, desde la sala con muebles sencillos hasta el comedor, que apenas cuenta con una mesa y dos sillas, aunque la vista panorámica al Golf de San Isidro es el principal atractivo del lugar.

Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro. Video: Magaly TV La Firme

La modelo, integrante del elenco de ‘La Chola Chabuca’, ha sido vista anteriormente residiendo en zonas exclusivas como el malecón de Miraflores y las inmediaciones del Hotel Marriott. Este historial de domicilios ha alimentado la percepción de que Batallanos mantiene un nivel de vida elevado, lo que ha sido objeto de escrutinio tanto en medios como en redes sociales.

Samantha Batallanos se sincera sobre su alto estilo de vida

En respuesta a las dudas sobre la procedencia de sus ingresos, Batallanos afirmó: “Yo gasto bastante mensualmente, pero me lo costeo yo. Trabajo. Y, y, y no es que estaba pidiendo un carro, no es que estaba pidiendo un alquiler de la casa, no es que estaba pidiendo nada carísimo, ¿me entiendes? Estaba pidiendo un fucking champú”, según declaró.

Esta declaración surgió tras la polémica con su expareja, el cantante Álvaro Rod, quien, según la modelo, “no se sentía con la capacidad económica de estar conmigo” y no accedió a comprarle un shampoo valorizado en S/ 500. El episodio, ampliamente comentado en redes, ha reforzado la imagen de Batallanos como una persona con un alto estilo de vida y ha generado reacciones divididas entre los usuarios.

Magaly Medina cuestiona el estilo
Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro.

La atención mediática se ha intensificado por las preguntas que dejó al aire Magaly Medina sobre las fuentes de ingreso de la modelo. La conductora expresó: “Me encantaría saber cuáles son esos trabajos que le permiten vivir de esa manera tan holgada”. Además, el reportaje de Magaly TV La Firme sugirió que los ingresos de Batallanos podrían provenir de su participación en el programa ‘La Chola Chabuca’ y de la promoción de autos de alta gama usados, aunque la magnitud de sus gastos mensuales sigue siendo motivo de especulación.

La exhibición del penthouse de Samantha Batallanos, lejos de apaciguar las críticas, ha intensificado el debate sobre la viabilidad que tiene de sostener un estilo de vida de alto costo y sus reales fuentes de ingres.

Temas Relacionados

Samantha Batallanos Magaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Policía ebrio intentó matar a mototaxista tras negarse a pagar S/3 de pasaje en SJL: fue arrestado por sus colegas

El conductor denunció que el agente le disparó a quemarropa tras negarse a pagar una tarifa por un traslado en San Juan de Lurigancho. El suboficial permanece detenido en la DEPINCRI del distrito

Policía ebrio intentó matar a

Estos son los tres distritos de Lima con más basura acumulada en el 2025, según app de OEFA

Los registros del organismo ambiental muestran que tres jurisdicciones lideran las denuncias vecinales por puntos críticos, mientras otras acumulan casos sin atender y mantienen brechas de respuesta

Estos son los tres distritos

Luis Arce vuelve al Ministerio Público: PJ le da 5 días a la JNJ para reponerlo como fiscal supremo titular

La Primera Sala Constitucional de Lima advirtió que, de incumplir mandato, magistrados de la Junta Nacional de Justicia podrán ser considerados responsables de omisión de funciones

Luis Arce vuelve al Ministerio

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El estadio Nacional albergará la primera llave del cruce que resolverá al finalista por el boleto a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. ‘Canchita’ Gonzales y Piero Cari, ausencias confirmadas en ambos elencos

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Dos sismos sacuden Lima y Callao este 2 de diciembre: El último temblor fue de 4.9 en Huaral

De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, el nivel de intensidad fue de III-IV, a una profundidad de 89 km, en el norte de la capital

Dos sismos sacuden Lima y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Arce vuelve al Ministerio

Luis Arce vuelve al Ministerio Público: PJ le da 5 días a la JNJ para reponerlo como fiscal supremo titular

Hildebrandt sobre fracaso de José Jerí contra criminalidad: “‘Pelele’ no es Bukele y ‘las maras’ están en el Congreso”

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

José Jerí imita a Bukele en el Vraem y califica de “guerra interna” la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico

Delia Espinoza acusa al juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciar a los magistrados por no reponerla: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón y Brayan Torres

Samahara Lobatón y Brayan Torres acuden por separado a un centro de conciliación tras su reciente ruptura

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con su canción “Con Otra”

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, arrasa en el NPC Arequipa Súper Show y celebra su regreso triunfal al fisicoculturismo

Suheyn Cipriani revela que joven con quien fue vista en fiesta y se adelanta a ‘ampay’ de Magaly TV

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Comisión Disciplinaria ratificó expulsión de Carlos Zambrano a poco del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal

El tenis de mesa peruano regresa a lo más alto del podio con dos medallas de oro luego de 24 años en los Juegos Bolivarianos 2025