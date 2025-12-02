Samantha Batallanos presume lujoso penthouse en San Isidro valorizado el alquiler en más de once mil soles. Video: Magaly TV La Firme

La exhibición del lujoso penthouse de Samantha Batallanos en el Golf de San Isidro ha generado un debate sobre su estilo de vida y la procedencia de sus ingresos, luego de que la modelo compartiera imágenes de su nueva residencia en redes sociales y defendiera públicamente su independencia económica.

La propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lima, destaca por sus amplios ambientes, ventanales con vistas privilegiadas y una iluminación natural que resalta la amplitud del espacio, según reportó Magaly TV La Firme. El alquiler mensual del penthouse supera los S/ 11 000, una cifra que ha generado asombro y comentarios en la opinión pública, especialmente porque el costo de mantenimiento ronda los S/ 1 000 mensuales, equivalente al sueldo mínimo vigente en 2025.

Magaly Medina cuestiona la solvencia económica de Samantha Batallanos

La propia Magaly Medina subrayó la magnitud de estos gastos al señalar: “11 mil soles no es algo que la generalidad de las personas pueda pagar, es muchísimo dinero. Tienes que ganar cuánto para darte ese estilo de vida”. La conductora también recordó que adquirir un departamento en esa zona puede superar el medio millón de dólares, lo que refuerza el carácter exclusivo del inmueble.

La residencia de Batallanos se encuentra en el último piso de un edificio con más de 30 años de antigüedad, y entre sus vecinos figuran personajes mediáticos como Rafael Fernández, Óscar del Portal y Phillip Butters. El informe de Magaly TV La Firme mostró detalles del departamento, desde la sala con muebles sencillos hasta el comedor, que apenas cuenta con una mesa y dos sillas, aunque la vista panorámica al Golf de San Isidro es el principal atractivo del lugar.

Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro. Video: Magaly TV La Firme

La modelo, integrante del elenco de ‘La Chola Chabuca’, ha sido vista anteriormente residiendo en zonas exclusivas como el malecón de Miraflores y las inmediaciones del Hotel Marriott. Este historial de domicilios ha alimentado la percepción de que Batallanos mantiene un nivel de vida elevado, lo que ha sido objeto de escrutinio tanto en medios como en redes sociales.

Samantha Batallanos se sincera sobre su alto estilo de vida

En respuesta a las dudas sobre la procedencia de sus ingresos, Batallanos afirmó: “Yo gasto bastante mensualmente, pero me lo costeo yo. Trabajo. Y, y, y no es que estaba pidiendo un carro, no es que estaba pidiendo un alquiler de la casa, no es que estaba pidiendo nada carísimo, ¿me entiendes? Estaba pidiendo un fucking champú”, según declaró.

Esta declaración surgió tras la polémica con su expareja, el cantante Álvaro Rod, quien, según la modelo, “no se sentía con la capacidad económica de estar conmigo” y no accedió a comprarle un shampoo valorizado en S/ 500. El episodio, ampliamente comentado en redes, ha reforzado la imagen de Batallanos como una persona con un alto estilo de vida y ha generado reacciones divididas entre los usuarios.

La atención mediática se ha intensificado por las preguntas que dejó al aire Magaly Medina sobre las fuentes de ingreso de la modelo. La conductora expresó: “Me encantaría saber cuáles son esos trabajos que le permiten vivir de esa manera tan holgada”. Además, el reportaje de Magaly TV La Firme sugirió que los ingresos de Batallanos podrían provenir de su participación en el programa ‘La Chola Chabuca’ y de la promoción de autos de alta gama usados, aunque la magnitud de sus gastos mensuales sigue siendo motivo de especulación.

La exhibición del penthouse de Samantha Batallanos, lejos de apaciguar las críticas, ha intensificado el debate sobre la viabilidad que tiene de sostener un estilo de vida de alto costo y sus reales fuentes de ingres.