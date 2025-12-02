Perú

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

Un video difundido en redes sociales muestra las declaraciones de Bryan sobre una presunta discusión con Samahara, ocurrida durante el cumpleaños de su hija mayor, poco antes de que la pareja anunciara su separación

Guardar
Un video difundido en redes sociales muestra las declaraciones de Bryan sobre una presunta discusión con Samahara, ocurrida durante el cumpleaños de su hija mayor, poco antes de que la pareja anunciara su separación. Infobae Perú / Captura: TikTok

Las tensiones entre Bryan Torres y Samahara Lobatón no surgieron de la noche a la mañana. Según registros que hoy vuelven a circular con fuerza, las discusiones por la presencia y las atenciones hacia la hija mayor del cantante, habían comenzado mucho antes de que la pareja anunciara su separación.

Lo que en un inicio parecía una convivencia estable terminó mostrando grietas profundas, especialmente cuando se trataba de las prioridades familiares de Bryan. Y ahora, con la ruptura confirmada por ambos, un video filtrado en TikTok revela una acalorada conversación que expone el verdadero punto de quiebre: la niña.

Mientras el público recién digiere los comunicados cruzados, el clip viral —registrado el 19 de noviembre de 2025— se escucha a un Bryan visiblemente cansado de repetir el mismo argumento: que su hija mayor merece tiempo, presencia y compromiso, sin condiciones. En aquel momento, el salsero decidió conectarse en vivo para explicar una pelea que había tenido horas antes con Samahara, relacionada precisamente con el cumpleaños de Galiana y una cena especial que él le había preparado.

Sale a la luz pelea
Sale a la luz pelea entre Bryan Torres y Samahara por Galiana: “No voy a dejarla tirada”. Infobae Perú / Captura: IG

Bryan Torres: “Mi hija se da cuenta”

Mi hija, la mayor, necesita mi atención y yo no voy a dejar tirada a mi hija tampoco. Si tú tienes cita con tu hijo y puedes ir sola, mientras yo voy a ver a mi hija porque ya tenía cuadrado ir a verla… ¿Qué tiene de malo?”, expresó, dejando claro que la discusión había escalado a un punto incómodo.

En esa transmisión, Bryan parecía intentar justificar algo que —desde su perspectiva— no necesitaba justificación. Con evidente molestia, añadió: “Yo no voy a decirle a mi hija la mayor: ‘Hija, ¿sabes qué? No puedo, perdóname’. No. Tengo que ir a verla. Ya le dije a ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Le voy a mentir a mi hija? Mi hija ya está grande, se da cuenta”.

A medida que avanzaba su relato, el salsero profundizaba aún más en el escenario familiar. Explicó que su prioridad siempre sería cumplir con cada hijo por separado, y que la proximidad del cumpleaños de Galiana había generado una serie de tensiones adicionales en casa.

Galiana está grande, ya. El otro jueves es su cumpleaños… y justo hoy estábamos conversando, viendo los preparativos de su reunión, que yo voy a hacer, porque ella quiere una cena bonita. Está grande, ya piensa distinto. Entonces, bacán”.

Sale a la luz pelea
Sale a la luz pelea entre Bryan Torres y Samahara por Galiana: “No voy a dejarla tirada”. Infobae Perú / Captura: IG

Luego, lanzó una frase que hoy muchos usuarios señalan como la clave de la ruptura: “Si a ella (Samahara) le molesta, bueno… pregúntenle a ella”, mencionó el cantante en entrevista con los influencers. Y es que, al parecer, ambos habrían tenido diferencias.

Días después, el final ya conocido. Samahara Lobatón anunció mediante un comunicado en Instagram que daba por concluida su relación con Bryan por “una conducta que representa una falta de respeto y compromiso”. No especificó más, pero sus palabras dejaron entrever que el motivo estaría relacionado con un evento serio dentro de la relación.

Horas más tarde, Bryan decidió pronunciarse también. Y su mensaje no solo se interpretó como una respuesta, sino como una explicación directa de lo que llevaba cargando. “Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana. ¡Sí, Galiana! Y mi entorno cercano lo sabe”, escribió en su comunicado.

El detalle más llamativo fue que no solo mencionó a su hija mayor, sino que dejó abierta la posibilidad de que el trato hacia ella dentro de la convivencia haya sido el detonante principal. La frase “ellas están involucradas” generó aún más preguntas entre los seguidores.

Bryan Torres revela el verdadero
Bryan Torres revela el verdadero motivo de su ruptura con Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Samahara LobatónBryan Torresperu-entretenimiento

Más Noticias

Pamela López expone chequeo de ETS y pide nuevamente el divorcio a Christian Cueva: “Qué asco”

“Cada vez aparecen más personajes”, comentó Pamela entre indignación y alivio, mientras revelaba los detalles de su chequeo médico y reiteraba su exigencia para que Cueva finalmente firme el divorcio

Pamela López expone chequeo de

Bryan Torres deja entrever que Samahara Lobatón habría tratado mal a su hija mayor: “Nunca nadie me pondrá en contra tuya”

“Están involucradas”, el cantante aseguró que él puso fin a la relación y compartió un mensaje dedicado a su hija mayor, a quien llamó su prioridad absoluta

Bryan Torres deja entrever que

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón y captan su salida con bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

El cantante fue visto subiendo a una camioneta junto a su madre, trasladando sus cosas en bolsas, apenas horas después del comunicado oficial de su ruptura con la modelo

Bryan Torres abandona casa de

Magaly Medina se burla de sí misma tras show con La Bella Luz: “Me olvidé todo, hice mezcla de huayno, chicha y cumbia”

La conductora reconoció entre risas que terminó improvisando la coreografía del 31° aniversario de la agrupación de cumbia, pese a haber ensayado previamente con una entrenadora de baile

Magaly Medina se burla de

Bryan Torres niega infidelidad y afirma que él terminó con Samahara Lobatón: “Los hijos no atan”

La pareja expuso versiones enfrentadas y encendió las redes con mensajes indirectos. ¿Cuál fue la respuesta del cantante?

Bryan Torres niega infidelidad y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC establece que hermanos del

TC establece que hermanos del congresista Esdras Medina sí pueden contratar con el Estado y anula sanciones previas

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

Representante de mineros informales encabeza la lista de precandidatos a diputado por Puno de Renovación Popular

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López expone chequeo de

Pamela López expone chequeo de ETS y pide nuevamente el divorcio a Christian Cueva: “Qué asco”

Bryan Torres deja entrever que Samahara Lobatón habría tratado mal a su hija mayor: “Nunca nadie me pondrá en contra tuya”

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón y captan su salida con bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

Magaly Medina se burla de sí misma tras show con La Bella Luz: “Me olvidé todo, hice mezcla de huayno, chicha y cumbia”

Bryan Torres niega infidelidad y afirma que él terminó con Samahara Lobatón: “Los hijos no atan”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Juan Lucumí se despide de Ayacucho FC con un sentido mensaje: “Espero que se haga justicia y la institución se quede donde merece”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”