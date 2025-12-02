La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

Un video difundido en redes sociales muestra las declaraciones de Bryan sobre una presunta discusión con Samahara, ocurrida durante el cumpleaños de su hija mayor, poco antes de que la pareja anunciara su separación. Infobae Perú / Captura: TikTok

Las tensiones entre Bryan Torres y Samahara Lobatón no surgieron de la noche a la mañana. Según registros que hoy vuelven a circular con fuerza, las discusiones por la presencia y las atenciones hacia la hija mayor del cantante, habían comenzado mucho antes de que la pareja anunciara su separación.

Lo que en un inicio parecía una convivencia estable terminó mostrando grietas profundas, especialmente cuando se trataba de las prioridades familiares de Bryan. Y ahora, con la ruptura confirmada por ambos, un video filtrado en TikTok revela una acalorada conversación que expone el verdadero punto de quiebre: la niña.

Mientras el público recién digiere los comunicados cruzados, el clip viral —registrado el 19 de noviembre de 2025— se escucha a un Bryan visiblemente cansado de repetir el mismo argumento: que su hija mayor merece tiempo, presencia y compromiso, sin condiciones. En aquel momento, el salsero decidió conectarse en vivo para explicar una pelea que había tenido horas antes con Samahara, relacionada precisamente con el cumpleaños de Galiana y una cena especial que él le había preparado.

Sale a la luz pelea entre Bryan Torres y Samahara por Galiana: “No voy a dejarla tirada”. Infobae Perú / Captura: IG

Bryan Torres: “Mi hija se da cuenta”

“Mi hija, la mayor, necesita mi atención y yo no voy a dejar tirada a mi hija tampoco. Si tú tienes cita con tu hijo y puedes ir sola, mientras yo voy a ver a mi hija porque ya tenía cuadrado ir a verla… ¿Qué tiene de malo?”, expresó, dejando claro que la discusión había escalado a un punto incómodo.

En esa transmisión, Bryan parecía intentar justificar algo que —desde su perspectiva— no necesitaba justificación. Con evidente molestia, añadió: “Yo no voy a decirle a mi hija la mayor: ‘Hija, ¿sabes qué? No puedo, perdóname’. No. Tengo que ir a verla. Ya le dije a ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Le voy a mentir a mi hija? Mi hija ya está grande, se da cuenta”.

A medida que avanzaba su relato, el salsero profundizaba aún más en el escenario familiar. Explicó que su prioridad siempre sería cumplir con cada hijo por separado, y que la proximidad del cumpleaños de Galiana había generado una serie de tensiones adicionales en casa.

“Galiana está grande, ya. El otro jueves es su cumpleaños… y justo hoy estábamos conversando, viendo los preparativos de su reunión, que yo voy a hacer, porque ella quiere una cena bonita. Está grande, ya piensa distinto. Entonces, bacán”.

Sale a la luz pelea entre Bryan Torres y Samahara por Galiana: “No voy a dejarla tirada”. Infobae Perú / Captura: IG

Luego, lanzó una frase que hoy muchos usuarios señalan como la clave de la ruptura: “Si a ella (Samahara) le molesta, bueno… pregúntenle a ella”, mencionó el cantante en entrevista con los influencers. Y es que, al parecer, ambos habrían tenido diferencias.

Días después, el final ya conocido. Samahara Lobatón anunció mediante un comunicado en Instagram que daba por concluida su relación con Bryan por “una conducta que representa una falta de respeto y compromiso”. No especificó más, pero sus palabras dejaron entrever que el motivo estaría relacionado con un evento serio dentro de la relación.

Horas más tarde, Bryan decidió pronunciarse también. Y su mensaje no solo se interpretó como una respuesta, sino como una explicación directa de lo que llevaba cargando. “Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana. ¡Sí, Galiana! Y mi entorno cercano lo sabe”, escribió en su comunicado.

El detalle más llamativo fue que no solo mencionó a su hija mayor, sino que dejó abierta la posibilidad de que el trato hacia ella dentro de la convivencia haya sido el detonante principal. La frase “ellas están involucradas” generó aún más preguntas entre los seguidores.

Bryan Torres revela el verdadero motivo de su ruptura con Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG