Perú

Línea 2 del Metro de Lima dejará de funcionar por un día: Alternativas de transporte durante su paralización

La ATU dispone rutas autorizadas y un refuerzo en la Línea 1, buscando mitigar el impacto que dejará la interrupción de servicio en cinco estaciones clave, ante trabajos internos de mantenimiento

Guardar
ATU informa demoras en el
ATU informa demoras en el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima, que opera entre Evitamiento y Mercado Santa Anita

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que la Línea 2 del Metro de Lima suspenderá su servicio este sábado 6 de diciembre en todas sus estaciones de la Etapa 1A.

Según precisó la ATU, la paralización impactará en los paraderos de Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, enclavados a lo largo de la avenida Nicolás Ayllón.

La concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A. comunicó que la interrupción, de carácter temporal, responde a un programa de mantenimiento general que busca preservar la seguridad y confiabilidad de la infraestructura férrea.

Trabajos como inspecciones técnicas, verificaciones electromecánicas y limpieza especializada en túneles se desplegarán durante la jornada.

Las estaciones permanecerán cerradas desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., reanudando funciones el domingo 7 de diciembre desde el primer turno habitual.

La ATU exhortó a la ciudadanía a organizar sus traslados y tener en cuenta que este segmento, de cinco kilómetros, moviliza cada día a cerca de 50 mil usuarios, quienes deberán buscar alternativas mientras duren los trabajos internos.

Este cierre afecta especialmente a vecinos y trabajadores de zonas residenciales y comerciales del sector este de Lima, que utilizan el sistema subterráneo para conectar múltiples distritos y corredores viales.

La Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro de Lima. Foto: ComexPerú

Rutas y alternativas

Para atenuar los efectos de la suspensión, la ATU anunció 39 rutas de transporte público autorizado que cubrirán la demanda en Nicolás Ayllón, conectando a Ate, Lurigancho-Chosica, Carabayllo, Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Martín de Porres, San Luis, Cercado de Lima, San Miguel y Jesús María.

Estas líneas circulan de manera habitual por la mencionada avenida, permitiendo desplazamientos entre los principales puntos de origen y destino impactados por la paralización temporal de la Línea 2.

La distribución de servicios cubre tanto horarios matinales como vespertinos. Los usuarios contarán con opciones formales para trasladarse, aunque se prevé un aumento en la demanda de buses y una mayor presencia de pasajeros en las paradas durante el sábado.

La ATU recomendó planificar rutas, anticipar desplazamientos y revisar la operatividad de las líneas antes de acudir a las estaciones afectadas.

Además, los operadores han sugerido utilizar la Línea 1 del Metro de Lima, que incrementó su frecuencia de trenes y viajes diarios desde el inicio de diciembre, a propósito de la temporada de fin de año.

La Línea 1 ha programado 1.394 viajes adicionales este mes frente a noviembre, para reducir los intervalos y minimizar el tiempo de espera de los usuarios. Esta estrategia busca dispersar la carga de pasajeros y otorgar fluidez ante la caída operativa de la Línea 2.

Autoridades del sector recordaron la importancia de acatar las disposiciones, mantener el orden en las estaciones y recurrir a información oficial ante eventuales cambios.

El compromiso, según la ATU, es garantizar un transporte eficiente y seguro aun ante situaciones imprevistas. El organismo también agradeció la paciencia y colaboración de la ciudadanía durante el periodo de ajustes, e instó a los pasajeros a mantener la calma y optar por rutas seguras y autorizadas.

Temas Relacionados

Línea 2Metro de LimaATUTransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Frontera Perú - Chile: Victoria de Kast en las elecciones generaría caos migratorio por expulsión de ciudadanos a países vecinos

El exministro del Interior, Jose Luis Pérez, indicó que incluso como candidato a la presidencia, José Antonio Kast ha provocado alarma entre migrantes irregulares que serían criminalizados en un eventual gobierno del Partido Republicano

Frontera Perú - Chile: Victoria

Yahaira Plasencia revela que todavía mantiene contacto con la hija de Jefferson Farfán: “hay un cariño de siempre”

La artista afirmó que aún mantiene una relación afectuosa con la hija de su expareja, destacó el respeto mutuo y aclaró que no existe trato con la madre del exfutbolista mientras enfrenta especulaciones sobre su nuevo vínculo sentimental

Yahaira Plasencia revela que todavía

Pareja de la tercera edad exige justicia tras la muerte de su hija llevada con engaños a zona de minería ilegal en Madre de Dios

De acuerdo con sus padres, en 2014, la joven fue llevada desde Ayacucho bajo falsas promesas de trabajo y, tras días de angustiosa búsqueda, fue hallada sin vida en una fosa común

Pareja de la tercera edad

El gol de Bassco Soyer ante Sporting Braga que reafirma su grato momento con Gil Vicente en la Liga Revelação

El peruano, de 18 años, abrió el marcador del partido con una definición rasante imposible de neutralizar por el arquero rival. Exhibición con la que abre el debate de la promoción a Primeira Liga

El gol de Bassco Soyer

Batalla legal entre Sofía Franco y Rodrigo González: “Atentó contra mi honor y mi dignidad de mujer y madre”, afirma modelo

La conductora de televisión tomó acciones legales tras las declaraciones del conductor de ‘Amor y Fuego’, exigiendo una rectificación inmediata y defendiendo su honor ante lo que considera afirmaciones falsas sobre su vida personal

Batalla legal entre Sofía Franco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Desde “venganza política” hasta “desquiciada”:

Desde “venganza política” hasta “desquiciada”: reacciones del Congreso tras inhabilitación de Delia Espinoza

José Jerí a migrantes que buscan ir a Venezuela desde Chile cruzando Perú: “Sin documentos en regla, no son bienvenidos”

Delia Espinoza es inhabilitada por 10 años: Congreso impide retorno de fiscal al Ministerio Público

Fiscal Henry Amenábar, exmiembro del equipo Lava Jato, admitió cobro de coima al ser arrestado: “Él mismo sacó el dinero”

Kenji Fujimori, molesto, ratifica su rechazo a Keiko y a cualquier candidato al 2026: “La política apesta, no me jod*n”

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia revela que todavía

Yahaira Plasencia revela que todavía mantiene contacto con la hija de Jefferson Farfán: “hay un cariño de siempre”

Batalla legal entre Sofía Franco y Rodrigo González: “Atentó contra mi honor y mi dignidad de mujer y madre”, afirma modelo

¿Quién es ‘El Edu’, el peruano que recibió la ‘Sartén de Oro’ de Ibai Llanos y podría pelear en ‘La Velada del Año’?

Janet Barboza acusa a Samahara Lobatón de convertir su vida privada en un negocio: “ya nada nos sorprende”

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

DEPORTES

El gol de Bassco Soyer

El gol de Bassco Soyer ante Sporting Braga que reafirma su grato momento con Gil Vicente en la Liga Revelação

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron los partidos de la ‘bicolor’

¿Hernán Barcos es una opción factible para reforzar Cusco FC en el 2026? La categórica respuesta del técnico Miguel Rondelli