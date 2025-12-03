Línea 2 del Metro de Lima dejará de funcionar por un día: Alternativas de transporte durante su paralización

ATU informa demoras en el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima, que opera entre Evitamiento y Mercado Santa Anita

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que la Línea 2 del Metro de Lima suspenderá su servicio este sábado 6 de diciembre en todas sus estaciones de la Etapa 1A.

Según precisó la ATU, la paralización impactará en los paraderos de Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, enclavados a lo largo de la avenida Nicolás Ayllón.

La concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A. comunicó que la interrupción, de carácter temporal, responde a un programa de mantenimiento general que busca preservar la seguridad y confiabilidad de la infraestructura férrea.

Trabajos como inspecciones técnicas, verificaciones electromecánicas y limpieza especializada en túneles se desplegarán durante la jornada.

Las estaciones permanecerán cerradas desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., reanudando funciones el domingo 7 de diciembre desde el primer turno habitual.

La ATU exhortó a la ciudadanía a organizar sus traslados y tener en cuenta que este segmento, de cinco kilómetros, moviliza cada día a cerca de 50 mil usuarios, quienes deberán buscar alternativas mientras duren los trabajos internos.

Este cierre afecta especialmente a vecinos y trabajadores de zonas residenciales y comerciales del sector este de Lima, que utilizan el sistema subterráneo para conectar múltiples distritos y corredores viales.

La Línea 2 del Metro de Lima. Foto: ComexPerú

Rutas y alternativas

Para atenuar los efectos de la suspensión, la ATU anunció 39 rutas de transporte público autorizado que cubrirán la demanda en Nicolás Ayllón, conectando a Ate, Lurigancho-Chosica, Carabayllo, Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Martín de Porres, San Luis, Cercado de Lima, San Miguel y Jesús María.

Estas líneas circulan de manera habitual por la mencionada avenida, permitiendo desplazamientos entre los principales puntos de origen y destino impactados por la paralización temporal de la Línea 2.

La distribución de servicios cubre tanto horarios matinales como vespertinos. Los usuarios contarán con opciones formales para trasladarse, aunque se prevé un aumento en la demanda de buses y una mayor presencia de pasajeros en las paradas durante el sábado.

La ATU recomendó planificar rutas, anticipar desplazamientos y revisar la operatividad de las líneas antes de acudir a las estaciones afectadas.

Además, los operadores han sugerido utilizar la Línea 1 del Metro de Lima, que incrementó su frecuencia de trenes y viajes diarios desde el inicio de diciembre, a propósito de la temporada de fin de año.

La Línea 1 ha programado 1.394 viajes adicionales este mes frente a noviembre, para reducir los intervalos y minimizar el tiempo de espera de los usuarios. Esta estrategia busca dispersar la carga de pasajeros y otorgar fluidez ante la caída operativa de la Línea 2.

Autoridades del sector recordaron la importancia de acatar las disposiciones, mantener el orden en las estaciones y recurrir a información oficial ante eventuales cambios.

El compromiso, según la ATU, es garantizar un transporte eficiente y seguro aun ante situaciones imprevistas. El organismo también agradeció la paciencia y colaboración de la ciudadanía durante el periodo de ajustes, e instó a los pasajeros a mantener la calma y optar por rutas seguras y autorizadas.