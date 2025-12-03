Perú

Kenji Fujimori, molesto, ratifica su rechazo a Keiko y a cualquier candidato al 2026: “La política apesta, no me jod*n”

El excongresista aseguró que dejó atrás cualquier vínculo con la política y enfatizó que no respaldará a ningún candidato, incluida su hermana Keiko

Guardar
Fuente: TikTok

Kenji Fujimori, hijo menor del fallecido exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y hermano de la precandidata presidencial Keiko Fujimori, reafirmó este martes que no desea involucrarse en política y descartó cualquier respaldo electoral, incluso hacia su propia familia.

No me van a ver en ningún escenario, no voy a apoyar a ningún color, a ningún apellido”, reiteró al iniciar la última edición del pódcast de entrevistas que conduce, Tampoco Tampocast.

“Gran parte de mi vida he estado en la política. Sé lo que es la política. La política, para mí, apesta. No me gusta. En esta nueva faceta en la que estoy, lo disfruto muchísimo. Estoy en mi flow. ¡No me jod*n!”, continuó.

El hijo del exautócrata, elegido congresista en 2011 y reelegido en 2016, reiteró que disfruta “mucho esta etapa” como creador de contenido porque no tiene filtros. “No estoy preocupándome (…) Acá yo digo lo que quiero. Si te jode, vete a la mi**da. Ya me estoy diciendo bastantes lisuras, un lenguaje coprolálico, como diría mi papá”, siguió.

Keiko Fujimori rumbo al 2026: este es su mensaje al anunciar su cuarta candidatura presidencial. Video: Canal N

Contó que antes, todos los domingos, debía ver noticieros, vivía estresado y “prácticamente no podía dormir, tenía que tomar alprazolam casi todos los días”, pero ahora solo ve programas de entretenimiento. “Yo conozco la política, el monstruo por dentro. Es duro, es difícil. Hay gente que le gusta, pero yo ya le perdí ese gustito”, zanjó.

Kenji había anunciado en agosto último que no apoyaría a ningún partido en las elecciones generales de 2026 y aclaró que no está inscrito en Fuerza Popular ni en otra organización.

“No me van a ver en ningún estrado ni mitin”, dijo en diálogo con RPP al explicar que, “por primera vez en su vida”, está haciendo lo que más le gusta, en referencia a su pódcast.

“Durante toda mi vida he acompañado a mi papá a los viajes al interior del país, de ahí lo he acompañado 16 años en el penal de Barbadillo. Prácticamente, he vivido en el penal de Barbadillo. Sé lo que es, sé lo duro que es, y a veces el destino te pone por delante una sola cosa. A mí me puso solo la política y hoy en día siento que estoy construyendo mi proyecto de vida y lo disfruto muchísimo”, afirmó entonces.

El menor de los Fujimori señaló que, en esta etapa, prefiere opinar sobre política sin involucrarse y añadió que, por salud mental, evita tratar esos asuntos con su hermana Keiko.

“Tenemos una relación obviamente como familia. Pero yo trato de evitar justamente esos temas porque, ya viviendo siete años alejados de la política, yo siento que lo mejor que me ha podido pasar es justamente estar fuera de la política. Mi hermana sigue en política, le deseo lo mejor, pero ya llega un momento en que cada uno va tomando su propio camino”, agregó.

Desde que entró en política, el principal objetivo de Kenji fue la liberación de su padre, lo que logró en 2017 con el indulto concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue inicialmente anulado por la Justicia y después confirmado por la exmandataria Dina Boluarte.

Prisión suspendida

En junio de 2024, la Corte Suprema confirmó la condena de cuatro años y medio de cárcel al hijo del exdictador por tráfico de influencias, aunque se le aplicó la figura de prisión suspendida (sin ingresar a un establecimiento penitenciario).

La sentencia se relaciona con su intento de negociar ilegalmente el apoyo de legisladores para evitar la destitución de Kuczynski, quien luego indultó a su padre.

Temas Relacionados

Kenji FujimoriKeiko FujimoriElecciones 2026peru-politicaFuerza Popular

Más Noticias

Entradas gratuitas para los partidos de Perú en vóley femenino: cómo conseguir tickets de los Juegos Bolivarianos 2025

La selección nacional sub 19, dirigida por Antonio Rizola, inicia su participación en la competencia. Descubre cómo conseguir boletos para ver los duelos en el Coliseo Eduardo Dibós

Entradas gratuitas para los partidos

Rafael Belaunde aclara si continuará como precandidato presidencial tras atentado a balazos: “La vida continúa”

El político señaló que, a partir del 23 de diciembre, contará con seguridad del Estado, aunque mientras tanto se encargará de su propio resguardo

Rafael Belaunde aclara si continuará

Selva peruana bajo alerta: lluvias intensas activan alerta roja ante riesgo extremo de activación de quebradas

El Senamhi advirtió la ocurrencia precipitaciones intensas y riesgo de activación de quebradas, lo que podría provocar desbordes, huaicos y daños en viviendas e infraestructura en varias regiones amazónicas

Selva peruana bajo alerta: lluvias

Hernán Barcos firmó un mural dedicado a su imagen en La Victoria cumpliendo el sueño de una familia aficionada por Alianza Lima

El ‘Pirata’ se acercó a la fachada de una vivienda aliancista que le rinde tributo junto a otras glorias del club. A manera de agradecimiento, dejó su rúbrica en la obra urbana

Hernán Barcos firmó un mural

Sunedu busca endurecer las reglas de calidad para la educación virtual y semipresencial en universidades

Se ha publicado el proyecto de reglamento que fija criterios mínimos para programas a distancia y semipresenciales, y se abrió una consulta pública para recibir aportes de universidades y ciudadanos

Sunedu busca endurecer las reglas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación contra el

JNJ abre investigación contra el fiscal Henry Amenábar tras ser detenido con presunto soborno

Caso Betssy Chávez: Perú sugiere fijar lineamientos y mayor transparencia cuando un Estado otorgue asilo diplomático

Ministro del Interior afirma que toda la frontera Perú - Chile tiene luces y está cubierta por la Policía Nacional

Susel Paredes defiende trayectoria de Delia Espinoza: “Es una abogada que sí hizo su tesis”

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación: Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Podemos Perú y las bancadas que votaron a favor

ENTRETENIMIENTO

La cumbia peruana conquista Spotify

La cumbia peruana conquista Spotify Wrapped: Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina entre los favoritos del Top Artistas Perú 2025

A puertas de las elecciones, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga lanzan ‘El Primer Damo’, una sátira política

Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: “Un sueño más cumplido”

Samantha Batallanos se molesta con Magaly Medina por exponer fachada de su Penthouse: “Me dio susto”

Gisela Valcárcel comparte abrazo con Susana Umbert y saludó de beso a Karla Tarazona tras regresar a Panamericana

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 3

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hernán Barcos firmó un mural dedicado a su imagen en La Victoria cumpliendo el sueño de una familia aficionada por Alianza Lima

Entradas gratuitas para los partidos de Perú en vóley femenino: cómo conseguir tickets de los Juegos Bolivarianos 2025

Pedro García criticó a Alianza Lima por no renovar a Hernán Barcos tras gol ante Sporting Cristal: “No se consideró que es el solucionador de probemas”

Así se resolvió el contrato de Christian Cueva con Emelec: rápido acuerdo, primas por pagar y futuro incierto