Kenji Fujimori, molesto, ratifica su rechazo a Keiko y a cualquier candidato al 2026: “La política apesta, no me jod*n”

Fuente: TikTok

Kenji Fujimori, hijo menor del fallecido exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y hermano de la precandidata presidencial Keiko Fujimori, reafirmó este martes que no desea involucrarse en política y descartó cualquier respaldo electoral, incluso hacia su propia familia.

“No me van a ver en ningún escenario, no voy a apoyar a ningún color, a ningún apellido”, reiteró al iniciar la última edición del pódcast de entrevistas que conduce, Tampoco Tampocast.

“Gran parte de mi vida he estado en la política. Sé lo que es la política. La política, para mí, apesta. No me gusta. En esta nueva faceta en la que estoy, lo disfruto muchísimo. Estoy en mi flow. ¡No me jod*n!”, continuó.

El hijo del exautócrata, elegido congresista en 2011 y reelegido en 2016, reiteró que disfruta “mucho esta etapa” como creador de contenido porque no tiene filtros. “No estoy preocupándome (…) Acá yo digo lo que quiero. Si te jode, vete a la mi**da. Ya me estoy diciendo bastantes lisuras, un lenguaje coprolálico, como diría mi papá”, siguió.

Keiko Fujimori rumbo al 2026: este es su mensaje al anunciar su cuarta candidatura presidencial. Video: Canal N

Contó que antes, todos los domingos, debía ver noticieros, vivía estresado y “prácticamente no podía dormir, tenía que tomar alprazolam casi todos los días”, pero ahora solo ve programas de entretenimiento. “Yo conozco la política, el monstruo por dentro. Es duro, es difícil. Hay gente que le gusta, pero yo ya le perdí ese gustito”, zanjó.

Kenji había anunciado en agosto último que no apoyaría a ningún partido en las elecciones generales de 2026 y aclaró que no está inscrito en Fuerza Popular ni en otra organización.

“No me van a ver en ningún estrado ni mitin”, dijo en diálogo con RPP al explicar que, “por primera vez en su vida”, está haciendo lo que más le gusta, en referencia a su pódcast.

“Durante toda mi vida he acompañado a mi papá a los viajes al interior del país, de ahí lo he acompañado 16 años en el penal de Barbadillo. Prácticamente, he vivido en el penal de Barbadillo. Sé lo que es, sé lo duro que es, y a veces el destino te pone por delante una sola cosa. A mí me puso solo la política y hoy en día siento que estoy construyendo mi proyecto de vida y lo disfruto muchísimo”, afirmó entonces.

El menor de los Fujimori señaló que, en esta etapa, prefiere opinar sobre política sin involucrarse y añadió que, por salud mental, evita tratar esos asuntos con su hermana Keiko.

“Tenemos una relación obviamente como familia. Pero yo trato de evitar justamente esos temas porque, ya viviendo siete años alejados de la política, yo siento que lo mejor que me ha podido pasar es justamente estar fuera de la política. Mi hermana sigue en política, le deseo lo mejor, pero ya llega un momento en que cada uno va tomando su propio camino”, agregó.

Desde que entró en política, el principal objetivo de Kenji fue la liberación de su padre, lo que logró en 2017 con el indulto concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue inicialmente anulado por la Justicia y después confirmado por la exmandataria Dina Boluarte.

Prisión suspendida

En junio de 2024, la Corte Suprema confirmó la condena de cuatro años y medio de cárcel al hijo del exdictador por tráfico de influencias, aunque se le aplicó la figura de prisión suspendida (sin ingresar a un establecimiento penitenciario).

La sentencia se relaciona con su intento de negociar ilegalmente el apoyo de legisladores para evitar la destitución de Kuczynski, quien luego indultó a su padre.