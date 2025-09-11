Inauguran estatua de Alberto Fujimori en el cementerio Campo Fe de Huachipa por el aniversario de su muerte

Estatua de Alberto Fujimori es exhibida en Campo Fe Huachipa a un año de la muerte del dictador. Canal N

Al cumplirse un año del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, la familia del exmandatario inauguró este 11 de septiembre una estatua en su memoria en el cementerio Campo Fe de Huachipa. La ceremonia estuvo acompañada de una misa conmemorativa, en la que participaron familiares, simpatizantes y dirigentes políticos vinculados a Fuerza Popular. Fujimori, quien gobernó el Perú entre 1990 y el 2000, falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años, tras una prolongada enfermedad.

La estatua develada es una réplica exacta del exmandatario y fue presentada como un símbolo para recordar su figura política y personal. En la ceremonia estuvieron presentes su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, junto a sus hijas Kiara Villanella y Kaori Villanueva. El gran ausente fue Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien decidió no asistir a las actividades conmemorativas.

Inauguran estatua de Alberto Fujimori en el aniversario de su fallecimiento. (Crédito: Captura video Canal N)

Fuerza Popular y simpatizantes

Al homenaje asistieron también congresistas y dirigentes de Fuerza Popular, entre ellos Rosa Ángela Barbarán, Marta Moyano, Miguel Torres y Luis Galarreta, además de figuras históricas del fujimorismo como Luz Salgado, Luisa María Cuculiza y Cecilia Chacón. Tras la misa, varios de ellos se acercaron a la estatua para tomarse fotografías, en medio de los aplausos de simpatizantes que acudieron al cementerio con arreglos florales y mensajes de agradecimiento al exgobernante.

Durante su intervención, Keiko Fujimori señaló que la estatua busca recordar a su padre como un líder que “recibió un Perú herido por el terrorismo y lo condujo hacia la paz”. La lideresa política destacó que su figura debe servir como un ejemplo para las futuras generaciones, afirmando que el legado de su padre representa la capacidad de resiliencia del país.

Inaugurarón estátua de Alberto Fujimori en el cementario Campo Fe en el aniversario de su muerte. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video Canal N)

Keiko sobre la ausencia de Kenji

Durante la ceremonia en memoria de Alberto Fujimori, su hija Keiko se refirió a la ausencia de su hermano menor, Kenji, quien no participó de la misa ni de la develación de la estatua. “Cada uno de los miembros de la familia llevamos el duelo de una manera distinta”, señaló la lideresa de Fuerza Popular, subrayando que, pese a las diferencias, “no hay duda del amor que mis hermanos Hiro, Sachi y Kenji han tenido por mi padre y por mi madre”.

Keiko Fujimori pidió a los asistentes y a la prensa no especular sobre el motivo de la ausencia de Kenji, destacando que la fecha debía centrarse en la figura del expresidente. “Hoy he querido recordarlo como padre, un gran papá, un gran abuelo, como profesor universitario y como líder político”, expresó. Añadió que este primer aniversario no debía prestarse para debates coyunturales, sino para “mantener viva la memoria de quien condujo al país en tiempos de dificultad”.

Keiko Fujimori habla sobre la ausencia de su hermano Kenji en el aniversario de la muerte de Alberto Fujimori. Canal N

“Te extrañamos papá”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a través de sus redes sociales al cumplirse un año del fallecimiento de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien murió en 2024 a los 86 años tras una larga enfermedad. En su mensaje, Keiko recordó con afecto al exmandatario y aseguró que extraña profundamente su presencia, más allá de las controversias y procesos judiciales que marcaron su vida política.

“Hoy se cumple un año sin ti, papá. Un año aprendiendo a vivir con su ausencia, pero también con la certeza de todo lo que nos dejó: su amor inmenso, sus palabras de aliento, su ejemplo de fortaleza. Te extrañamos cada día, papá… un beso hasta el cielo! “, escribió.