Inseguridad, corrupción y economía: las grandes preocupaciones del electorado peruano de cara a las Elecciones 2026

Según una encuesta de Ipsos, la mayoría de ciudadanos describe su ánimo político con términos como desconfianza, decepción y confusión

La fecha resalta que la democracia no es un ideal abstracto, sino una práctica diaria que garantiza elecciones libres, pluralismo político y protección de derechos. (Andina)

A menos de un año de las elecciones presidenciales y la restitución de la bicameralidad en el Congreso, una reciente encuesta nacional de Ipsos Perú para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) revela un panorama marcado por la desconfianza y la incertidumbre ciudadana respecto a la política. El sondeo, basado en una muestra de 1.000 personas en diversas regiones del país durante noviembre de 2025, ofrece una aproximación sobre las percepciones actuales del electorado.

Según los resultados, un 75,9 % de los consultados empleó términos negativos al definir su actitud hacia los partidos y candidatos. Esta percepción negativa se acentúa en el interior del país (78,5 %), mientras que en Lima se presenta en menor proporción (72,4 %). Entre las palabras más mencionadas destacan “desconfianza” (24 %), seguida por “decepción/desilusión” (13,2 %), “confusión” (9,6 %) y “duda/incertidumbre” (8,5 %). También aparecen en menor medida emociones como “indiferencia” (3,6 %), “disgusto” (3,5 %) y “cansancio” (2,5 %).

La encuesta muestra además que persiste la incertidumbre frente al escenario electoral: el 34,6 % manifestó sentirse “con dudas” y el 31,1 % “poco confiado” ante las próximas elecciones. Solo un 4,7 % expresó optimismo de cara a los comicios de 2026.

Respecto a la situación inmediata del país, la mayoría anticipa “estancamiento” —el 48,2 % considera que todo seguirá igual el próximo año—, aunque existen diferencias regionales: el 43 % en Lima cree que el país no experimentará cambios, frente a un 52 % en el interior. Ante la posibilidad de retroceso, el 23,8 % de los encuestados ve probable un deterioro, superando ligeramente al 21,4 % que confía en una mejora.

A la hora de identificar prioridades, aparecen con fuerza tres temas principales: la inseguridad ciudadana (41,8 %), la corrupción y la política (27,4 %) y la economía con el empleo (23 %). Otros asuntos, como educación (4,8 %) y medio ambiente (1,9 %), quedan relegados entre las principales preocupaciones expresadas por la muestra.

Para Eduardo Hernando Nieto, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, las cifras representan “una llamada de atención” para las organizaciones políticas. El experto considera que esta radiografía de la opinión pública “permite entender el punto de partida de la ciudadanía antes del inicio formal de campaña y aporta insumos para leer las demandas que podrían marcar el debate en los próximos meses”. Según Hernando Nieto, el electorado encara el proceso electoral con prudencia y reclama respuestas concretas en torno a seguridad, corrupción y empleo.

Elecciones Primarias 2026

La segunda fecha de las elecciones primarias 2025 se realizará este domingo 7 de diciembre, cuando 1,291 delegados de 37 organizaciones políticas votarán para definir a sus candidatos a la Presidencia, Vicepresidencias, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, rumbo a las Elecciones Generales 2026.

En esta etapa, los delegados —elegidos el 30 de noviembre por los afiliados— serán los responsables de escoger las listas finales. Ese día también participarán organizaciones que ya definieron candidaturas mediante elecciones cerradas, como Apra y Renovación Popular.

La jornada iniciará con la instalación de mesas a las 7:00 a.m. y la votación se desarrollará de 8:00 a 3:00 p.m., con 77 mesas distribuidas en 30 locales de votación, bajo organización de la ONPE.

Para seguir en carrera, cada organización deberá superar una valla mínima del 10% de votos válidos emitidos por sus delegados. Este mes se cumplirán tres hitos clave:

  • 7 de diciembre: votación de delegados
  • 15 de diciembre: publicación de resultados
  • 23 de diciembre: inscripción de fórmulas y listas

En total, 34 partidos y 3 alianzas electorales participarán, muchos con fórmulas presidenciales completas y otros solo con listas al Congreso o Parlamento Andino. Entre los candidatos destacan figuras como César Acuña, Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, Rafael Belaúnde, Ricardo Belmont, Jorge Nieto, George Forsyth, Fernando Olivera, Vladimir Cerrón, Carlos Álvarez, José Luna, Marisol Pérez Tello, Rosario Fernández, Yonhy Lescano, entre otros.

Las alianzas que participan son Unidad Nacional, Venceremos (con postulaciones individuales de sus partidos) y Fuerza y Libertad, liderada por Fiorella Molinelli.

