Perú

CADE Ejecutivos 2025: Inseguridad y corrupción dominan las preocupaciones de los empresarios peruanos, según Ipsos

El 40% de los ejecutivos reporta mayores desembolsos para proteger sus operaciones, de acuerdo con un reciente informe de Ipsos

Guardar
El 67% de los empresarios
El 67% de los empresarios exige reformas en el sistema de seguridad y el 57% demanda cambios en la justicia para restablecer el Estado de derecho. Créditos: Carlos Diaz/Infobae Perú

La inseguridad y la corrupción como los principales problemas del país son señaladas por el 85% y el 81% de los ejecutivos peruanos, respectivamente, y un 40% informa que los costos de seguridad privada en sus empresas han aumentado en el último año.

El informe de Ipsos Perú, presentado durante CADE Ejecutivos 2025, refleja la presión creciente que enfrentan las compañías para proteger sus operaciones en un entorno cada vez más complejo.

Ipsos: empresas peruanas elevan gastos en seguridad privada ante ola de inseguridad

Las consecuencias de la inseguridad se expresan en diversos ámbitos empresariales: el 25% de las empresas ha debido detener operaciones, el 24% perdió clientes a causa de la violencia y el 21% reporta robos. El 13% de los ejecutivos menciona amenazas o cobros extorsivos como parte de los riesgos. Este clima incide en la percepción del rumbo nacional; aunque el 30% de los líderes empresariales observa cierto progreso en el país, un 32% lo percibe todavía en retroceso.

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, destacó que la delincuencia y la falta de seguridad continúan encabezando la agenda de urgencias para el sector privado. Ante este panorama, combatir la corrupción y mejorar el entorno para la inversión privada aparecen como prioridades para el próximo gobierno. El 75% de los ejecutivos considera que el combate a la corrupción debe ser el foco central de la gestión pública, seguido de la facilitación de la inversión y el crecimiento económico (61%), y la mejora de la seguridad ciudadana (59%).

Ejecutivos exigen combate frontal a la corrupción y mejoras en seguridad

En el ámbito institucional, la confianza muestra diferencias notables. Mientras el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene una aprobación de 96%, el Congreso de la República suma un 94% de desaprobación, seguido por el Poder Judicial (83%) y el Ministerio Público (80%). La percepción hacia la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la SUNAT y el Indecopi también muestra caídas respecto a evaluaciones recientes.

En materia de reformas, el informe señala que el 67% de los empresarios demanda cambios en el sistema de seguridad, el 57% exige una transformación en la justicia y un 39% plantea la necesidad de reformar la educación. Todo ello con el objetivo de restablecer el Estado de derecho y garantizar condiciones favorables para la inversión.

Desconfianza en el Congreso y el Poder Judicial alcanza niveles críticos

Las expectativas económicas mantienen cierto optimismo condicionado: los ejecutivos proyectan que la economía podría crecer 4,8% anual si se impulsa la inversión privada con decisión. En ausencia de estas acciones, prevén una expansión limitada a 1,9%. El 58% de las empresas señala que mantendrá sus planes de inversión pese al contexto político. Hacia 2026, esperan un crecimiento del PBI de 3,2%, un repunte en ingresos empresariales de 5,3% y una expansión en planilla del 7,3%.

De cara a las elecciones de 2026, los criterios prioritarios para los ejecutivos al elegir candidato incluyen el compromiso con la estabilidad económica y respaldo al BCRP (55%), la calidad del equipo técnico (48%), la integridad (46%) y la postura frente al crimen organizado (39%). Además, crece el consenso sobre la necesidad de mayor involucramiento empresarial en espacios gremiales y en iniciativas de promoción del mercado.

Temas Relacionados

CADE Ejecutivos 2025CADE 2025IpsosAlfredo Torresisneguridad ciudadanainversionesempresascorrupcionperu-economia

Más Noticias

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ demostró toda su clase en Andahuaylas con una nueva anotación que amplió la ventaja del equipo ‘blanquiazul’ en un partido clave del Torneo Clausura

Golazo y doblete de Paolo

Capturan en España a ‘Negro Marín’, aliado de ‘El Jorobado’ y rival de ‘El Monstruo’, tras operativo internacional de la PNP

El Ministerio del Interior difundió un comunicado que confirmó la captura en España de Miguel Ángel Marín Morón

Capturan en España a ‘Negro

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá partidazos: Alianza Lima buscará la hazaña en Andahuaylas, Barcelona hará lo suyo en la Champions League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 5

El Día Mundial del Saxofón: un instrumento que trasciende épocas, fronteras y que cambió la música

Cada 6 de noviembre el mundo rinde homenaje al saxofón, símbolo de expresión y libertad sonora. La fecha recuerda el nacimiento de Adolphe Sax, el genio belga que creó el instrumento que transformó el jazz y la música moderna

El Día Mundial del Saxofón:

Para qué sirve colgar botellas de plástico en el balcón de tu departamento

A simple vista parece una costumbre extraña, pero este truco casero tiene una explicación sencilla y efectiva

Para qué sirve colgar botellas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cayetana Álvarez de Toledo respalda

Cayetana Álvarez de Toledo respalda ruptura de relaciones con México tras asilo a Betssy Chávez: “Claudia Sheinbaum debe pedir perdón a los peruanos”

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Alcalde de La Victoria aseguró a José Jerí que funcionarios y los empresarios del distrito están amenazados por delincuentes

Fujimorista Ernesto Bustamante insta a José Jerí asaltar la embajada de México en Lima para capturar a Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con Mr. Nawat?

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

Los escándalos de Christian Domínguez con sus exparejas: demandas, cartas notariales y amenazas contras las que algún día les prometió amor eterno

Mr. Nawat: de ser querido por elegir a Luciana Fuster en el Miss Grand 2023 a ser expulsado del Miss Universo 2025 por insultos a Miss México

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

DEPORTES

Golazo y doblete de Paolo

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Stefano Domenicali en el America Business Forum: estrategia, liderazgo y futuro de la Fórmula 1

Alianza Lima vs Los Chankas 2-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Paolo Guerrero con clínica definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025