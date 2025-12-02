Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, arrasa en el NPC Arequipa Súper Show y celebra su regreso triunfal al fisicoculturismo. Video: Instagram

El reciente triunfo de Sebastián Lizarzaburu en el NPC Arequipa Súper Show ha marcado un nuevo capítulo en la carrera del fisicoculturista peruano, quien se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del deporte en el país. El pasado 30 de noviembre, el conocido ‘Hombre Roca’ regresó a la competencia tras casi un año de ausencia y logró imponerse tanto en su categoría E - Men’s Physique como en el título absoluto del evento, llevándose a casa medallas y trofeo.

“Ganamos categoría y ganamos absoluto… Medallas y trofeo a casa”, celebró Lizarzaburu en sus redes sociales. A sus 33 años, Lizarzaburu compartió imágenes del momento en que recibió el trofeo, subrayando el esfuerzo y la disciplina que lo llevaron a alcanzar este resultado. El atleta destacó que, aunque aún no considera haber alcanzado su mejor forma, el nivel físico exhibido fue sobresaliente.

“La condición y físico que logramos fue brutal, a pesar de que no es aún el prime”, comentó el deportista. Este logro fue reconocido por la organización del evento, que resaltó su debut oficial en la NPC Perú y su consagración como Campeón Overall de la categoría Men’s Physique.

Sebastián Lizarzaburu y su carrera como fisicoculturista

El impacto de este triunfo se suma a una trayectoria que ya había tenido momentos de gran relevancia en el año anterior. El 11 de noviembre de 2023, Lizarzaburu se coronó campeón en el 48° Sudamericano de Fitness y Fisicoculturismo, celebrado en el Coliseo Eduardo Dibós, donde se impuso en la categoría Men’s Physique y luego en la absoluta, superando a competidores de países como Ecuador y Venezuela.

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, fue campeón absoluto en el NPC Arequipa Súper Show de fisicoculturismo. Video: Instagram

“Lo decreté, trabajé durísimo, cada día, y hoy cumplí un sueño. Ganamos el Sudamericano 2023. ¡Lo hicimos!, ¡lo logramos!, ¡título en casa!”, escribió el fisicoculturista en su cuenta de Instagram, en aquel entonces. En esa ocasión, dedicó palabras emotivas a su hija y a su familia, a quienes consideró su mayor fuente de motivación: “Gracias a mi familia por estar presente, gracias a mi hijita por siempre darme esas ganas de ganar, gracias a mi coach por siempre confiar en mí”, expresó el atleta.

El reconocimiento a su desempeño no solo provino del ámbito deportivo. Personalidades como la reina de belleza arequipeña Zuliet Seminario, el presentador Ernesto Pimentel y la bailarina Brenda Carvalho se sumaron a las felicitaciones, mientras que su expareja y madre de su hija, Andrea San Martín, compartió públicamente su apoyo, evidenciando la buena relación que mantienen.

Controversias en su carrera como fisicoculturista

El camino de Lizarzaburu en el fisicoculturismo no ha estado exento de controversias. En abril de 2023, el deportista manifestó su frustración tras no obtener el primer puesto en un campeonato, alegando que los jueces lo descartaron por sospechas infundadas sobre el uso de anabólicos, a raíz de un video viral en el que aparecía ayudando a un compañero a inyectarse una sustancia.

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, arrasa en el NPC Arequipa Súper Show y celebra su regreso triunfal al fisicoculturismo.

“Ni siquiera soy el protagonista, salgo atrás, pero como salgo en el video ya listo involucrado y se le cierran las puertas. Uno de los jueces dijo, por este video no pudo ganar”, relató Lizarzaburu. El atleta defendió su preparación y lamentó que no se le hubiera informado previamente de que no tenía posibilidades reales de ganar, lo que le habría evitado gastos innecesarios en la inscripción.

A pesar de estos episodios, el ‘Hombre Roca’ ha mantenido su enfoque en el crecimiento profesional y la superación personal. Tras su reciente victoria en Arequipa, anunció que ya se encuentra preparando su participación en la competencia Procart Argentina, programada para el 6 y 7 de diciembre.

En sus redes sociales, compartió detalles de su rutina diaria, que incluye una dieta estricta y entrenamientos intensivos para sostener su nivel competitivo. “No me puedo descuidar con la dieta”, afirmó el deportista, dejando claro que su objetivo es consolidarse como uno de los fisicoculturistas más destacados del país.

El ascenso de Sebastián Lizarzaburu en el fisicoculturismo sudamericano refleja una combinación de perseverancia, disciplina y apoyo familiar, elementos que han sido determinantes en su consolidación como referente del deporte en Perú.