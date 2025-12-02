Qué se celebra el 2 de diciembre en el Perú: memoria, identidad y desafíos sociales en una fecha de múltiples resonancias

El aniversario de hitos culturales y sociales invita a reflexionar sobre la vigencia de los valores, las tradiciones y los desafíos que configuran el presente y el futuro del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de diciembre reúne hechos que resaltan la diversidad cultural y social del Perú. Incluye el nacimiento de la cantautora Olga Milla, figura clave en la fusión costeña contemporánea; la muerte de José María Arguedas, narrador fundamental del mundo andino; y el fallecimiento de Alfonso Barrantes, exalcalde limeño vinculado a políticas sociales.

También recuerda la declaración del Wititi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, expresión vital de los pueblos del Colca, y la jornada internacional dedicada a la abolición de la esclavitud, que busca visibilizar sus formas actuales y promover la defensa de los derechos humanos.

2 de diciembre de 1956 – nace Olga Milla, voz esencial de la música peruana contemporánea que fusiona raíces costeñas y modernidad

Olga Milla emerge como figura clave de la música nacional al fusionar raíces costeñas con nuevos lenguajes, después de formarse en peñas limeñas y proyectar su estilo hacia públicos dentro y fuera del país. (Andina)

Olga Milla es una cantante, compositora y productora peruana nacida en Lima en 1956. Su formación en comunicación y su vínculo con el criollismo moldearon una carrera enfocada en la música costeña y mestiza.

Tras iniciar su trayectoria en peñas limeñas, viajó a Estados Unidos para perfeccionar su estilo y desarrollar una propuesta propia. Publicó los discos Cariciay RePercusión, este último con reconocimiento internacional.

Vivió varios años fuera del país, donde difundió la música peruana y ofreció presentaciones en distintos escenarios. Su obra une tradición y renovación, lo que la posiciona como una figura relevante en la escena musical nacional.

2 de diciembre de 1969 — Fallecimiento de José María Arguedas, voz del Perú profundo

La partida de Arguedas marcó un hito en la literatura peruana, al apagarse la voz que plasmó en novelas y estudios la vida andina, defendió su memoria y dejó una influencia duradera en la identidad nacional. (Andina)

José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas y creció inmerso en la cultura andina tras quedar huérfano de madre. Estudió Literatura y Etnología en la Universidad de San Marcos y dedicó su vida a retratar la realidad indígena del país.

Sus novelas y cuentos, como Los ríos profundos, Yawar Fiesta y Todas las sangres, capturan la tensión entre lo tradicional y lo moderno. Fue docente, etnólogo y defensor del patrimonio cultural.

Su muerte el 2 de diciembre de 1969cerró una etapa de intensa creatividad, pero su legado literario y social sigue vigente en la conciencia nacional.

2 de diciembre de 2000 — Fallecimiento de Alfonso Barrantes Lingán, ex alcalde de Lima

La muerte de Alfonso Barrantes recuerda la labor del líder que impulsó programas sociales en Lima y se convirtió en referente de la izquierda peruana por su enfoque en la protección de los sectores vulnerables. (El Peruano)

Alfonso Barrantes nació el 30 de noviembre de 1927 en Cajamarca. Estudió Derecho en la Universidad San Marcos, y tras un breve paso por otras corrientes políticas, orientó su vida hacia la izquierda.

Fue alcalde de Lima entre 1984 y 1986, donde impulsó programas de asistencia social como “Vaso de Leche” y comedores populares para los más necesitados. Postuló a la presidencia en 1985 y 1990, sin éxito.

Tras años de activismo y servicio social, falleció en La Habana a los 73 años a causa de cáncer. Su figura sigue siendo recordada por su compromiso con los más vulnerables.

2 de diciembre de 2015 — la Danza Wititi es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La inclusión del Wititi en la lista de patrimonio destaca su valor como expresión cultural que integra música, baile y memoria colectiva, vinculando a los pueblos del Colca en una práctica compartida por siglos. (Andina)

La danza Wititi, tradición ancestral de los pueblos Colca, obtuvo el reconocimiento internacional el 2 de diciembre de 2015. En ella, jóvenes de la región representan ritos de cortejo durante festividades de lluvia, con bailes en pareja que mezclan simbolismos de amor, comunidad y renovación tras la temporada agrícola.

Los hombres visten faldas superpuestas, camisas militares y sombreros; las mujeres llevan atuendos bordados y sombreros típicos.

El Wititi refuerza la identidad de los pueblos Collagua y Cabana, mantiene viva la herencia cultural del valle y se transmite de generación en generación en festejos, escuelas y celebraciones familiares.

2 de diciembre — Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

El Día para la Abolición de la Esclavitud impulsa acciones contra la trata, el trabajo forzado y otras formas contemporáneas de explotación, recordando el compromiso global por la dignidad y los derechos humanos. (Freepik)

El 2 de diciembre recuerda la aprobación en 1949 del convenio internacional contra la trata de personas y la explotación ajena, base del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

La jornada tiene como objetivo alertar sobre las formas contemporáneas de esclavitud: la trata, el trabajo forzoso, la explotación sexual, el trabajo infantil, los matrimonios forzados y el reclutamiento forzado de menores.

Cada año, organismos estatales, organizaciones civiles y activistas promueven campañas de sensibilización, foros y debates públicos para renovar el compromiso global con la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales.