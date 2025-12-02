Qué se celebra el 2 de diciembre en el Perú: memoria, identidad y desafíos sociales en una fecha de múltiples resonancias

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de diciembre reúne hechos que resaltan la diversidad cultural y social del Perú. Incluye el nacimiento de la cantautora Olga Milla, figura clave en la fusión costeña contemporánea; la muerte de José María Arguedas, narrador fundamental del mundo andino; y el fallecimiento de Alfonso Barrantes, exalcalde limeño vinculado a políticas sociales.
También recuerda la declaración del Wititi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, expresión vital de los pueblos del Colca, y la jornada internacional dedicada a la abolición de la esclavitud, que busca visibilizar sus formas actuales y promover la defensa de los derechos humanos.
2 de diciembre de 1956 – nace Olga Milla, voz esencial de la música peruana contemporánea que fusiona raíces costeñas y modernidad
Olga Milla es una cantante, compositora y productora peruana nacida en Lima en 1956. Su formación en comunicación y su vínculo con el criollismo moldearon una carrera enfocada en la música costeña y mestiza.
Tras iniciar su trayectoria en peñas limeñas, viajó a Estados Unidos para perfeccionar su estilo y desarrollar una propuesta propia. Publicó los discos Cariciay RePercusión, este último con reconocimiento internacional.
Vivió varios años fuera del país, donde difundió la música peruana y ofreció presentaciones en distintos escenarios. Su obra une tradición y renovación, lo que la posiciona como una figura relevante en la escena musical nacional.
2 de diciembre de 1969 — Fallecimiento de José María Arguedas, voz del Perú profundo
José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas y creció inmerso en la cultura andina tras quedar huérfano de madre. Estudió Literatura y Etnología en la Universidad de San Marcos y dedicó su vida a retratar la realidad indígena del país.
Sus novelas y cuentos, como Los ríos profundos, Yawar Fiesta y Todas las sangres, capturan la tensión entre lo tradicional y lo moderno. Fue docente, etnólogo y defensor del patrimonio cultural.
Su muerte el 2 de diciembre de 1969cerró una etapa de intensa creatividad, pero su legado literario y social sigue vigente en la conciencia nacional.
2 de diciembre de 2000 — Fallecimiento de Alfonso Barrantes Lingán, ex alcalde de Lima
Alfonso Barrantes nació el 30 de noviembre de 1927 en Cajamarca. Estudió Derecho en la Universidad San Marcos, y tras un breve paso por otras corrientes políticas, orientó su vida hacia la izquierda.
Fue alcalde de Lima entre 1984 y 1986, donde impulsó programas de asistencia social como “Vaso de Leche” y comedores populares para los más necesitados. Postuló a la presidencia en 1985 y 1990, sin éxito.
Tras años de activismo y servicio social, falleció en La Habana a los 73 años a causa de cáncer. Su figura sigue siendo recordada por su compromiso con los más vulnerables.
2 de diciembre de 2015 — la Danza Wititi es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
La danza Wititi, tradición ancestral de los pueblos Colca, obtuvo el reconocimiento internacional el 2 de diciembre de 2015. En ella, jóvenes de la región representan ritos de cortejo durante festividades de lluvia, con bailes en pareja que mezclan simbolismos de amor, comunidad y renovación tras la temporada agrícola.
Los hombres visten faldas superpuestas, camisas militares y sombreros; las mujeres llevan atuendos bordados y sombreros típicos.
El Wititi refuerza la identidad de los pueblos Collagua y Cabana, mantiene viva la herencia cultural del valle y se transmite de generación en generación en festejos, escuelas y celebraciones familiares.
2 de diciembre — Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
El 2 de diciembre recuerda la aprobación en 1949 del convenio internacional contra la trata de personas y la explotación ajena, base del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
La jornada tiene como objetivo alertar sobre las formas contemporáneas de esclavitud: la trata, el trabajo forzoso, la explotación sexual, el trabajo infantil, los matrimonios forzados y el reclutamiento forzado de menores.
Cada año, organismos estatales, organizaciones civiles y activistas promueven campañas de sensibilización, foros y debates públicos para renovar el compromiso global con la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales.