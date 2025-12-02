Perú

Madrugadas calurosas en Lima: Senamhi advierte aumento de la temperatura al inicio del día

El Senamhi destacó que el lunes 1 de diciembre se registró el valor más alto de la Estación de La Molina, con un valor de 28.4, durante primavera

Guardar
Ciudadanos limeños y chalacos tuvieron
Ciudadanos limeños y chalacos tuvieron que ingeniarselas para conciliar el sueño ante los 24.1 °C de temperatura nocturna. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que Lima se encuentra en una transición climática. Las madrugadas que usualmente son frescas se volverán más calurosas, advierte.

Una vocera de la institución indicó a Latina que se podría esperar hasta 28 grados, principalmente en Lima Este, mientras que en los distritos más cercanos al litoral, la temperatura podría ir variando entre los 22 y 23 grados.

Luego, al comenzar el día, podría presentarse vientos y a medida que pase la mañana, puede salir un sol intenso. “Ayer se ha registrado el valor más alto en la estación de La Molina, con un valor de 28.4, el valor más alto en lo que respecta a la estación de primavera”, respondió la representante.

Lima enfrenta temperaturas extremas que
Lima enfrenta temperaturas extremas que superan los 30°C, afectando a varios distritos de la capital. Foto: Composición Infobae Perú

“Esto estuvo principalmente relacionado con que hubo una presencia, un predominio de flujos del norte, lo que favoreció con que tengamos estos incrementos de temperatura”, agregó. El verano comenzará oficialmente el 21 de diciembre.

Una ciudadana mencionó al medio que “está haciendo demasiado calor” en estos días del último mes. “Uno tiene que por lo menos ahorita, cuidarse bastante, cuidarse la piel, todo, más sobre los niños también. Tiene que ir subrayando que el calor está cambiando poco a poco”, dijo.

“Hay que aprovechar mientras que hace de frío. En la mañanita sale mi huevito y en la tarde saco mi adoquín. Es a partir de las 11, 11 y media”, mencionó otra ciudadana.

La Depresión Aislada en Niveles
La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) 'Qori' modificará el clima en la sierra y costa del Perú desde el 3 de diciembre. (Senamhi)

DANA ‘Qori’ se acerca al Perú

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ‘Qori’ impactará el clima de gran parte del territorio peruano entre el 3 y el 5 de diciembre, con efectos directos en la sierra centro y sur, según indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), citado por Infobae. El fenómeno traerá consigo lluvias, nieve y vientos intensos principalmente en zonas como Áncash, Cusco, Tacna, y regiones cercanas.

Las proyecciones oficiales prevén que la DANA ‘Qori’ se desplazará desde el norte de Chile e ingresará al continente por la zona andina, abarcando áreas que superan los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El especialista de Senamhi, José Mesia, confirmó a RPP Noticias que el sistema permanecerá activo hasta el 5 de diciembre, con avisos meteorológicos puntuales para los días 3, 4 y 5. Entre los efectos esperados se incluyen lluvias moderadas, granizo, aguanieve y ráfagas de viento próximas a los 45 km/h en departamentos como Huancavelica, Ayacucho, Moquegua, Arequipa y Puno.

La cobertura geográfica de este sistema afectará tanto a zonas altas, donde dominará la caída de nieve, como a la costa peruana. En la capital y en ciudades costeras como Ica y Arequipa, la DANA ocasionará cambios en el viento y aumento de temperaturas diurnas. En distritos como La Molina, en Lima, se anticipan máximas de entre 26 y 27 grados Celsius, mientras que en la zona oeste de la ciudad podrían alcanzarse registros de hasta 24 grados.

Precisamente, pese al aumento de las temperaturas diurnas, el Senamhi detalló que las mínimas nocturnas se mantendrán en valores habituales para la época, con condiciones oceánicas estables cerca del litoral. El organismo recomienda a los habitantes monitorear los informes y estar atentos ante la posibilidad de lluvias aisladas, especialmente quienes residen y transitan por la sierra central y sur.

Temas Relacionados

SenamhiCalor en LimaVerano en Limaperu-noticias

Más Noticias

José Jerí imita a Bukele en el Vraem y califica de “guerra interna” la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico

El presidente interino adoptó el tono de Nayib Bukele y describió la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y los remanentes de Sendero Luminoso como una “guerra interna” durante su visita al Vraem

José Jerí imita a Bukele

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El estadio Nacional albergará la primera llave del cruce que resolverá al finalista por el boleto a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. ‘Canchita’ Gonzales y Piero Cari, ausencias confirmadas en ambos elencos

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Gabriel Carabajal se integra a Cusco FC como el primer refuerzo para Liga 1 2026 y Copa Libertadores

De 33 años, el mediocentro argentino es un refuerzo que encaja plenamente en la idea del DT Miguel Rondelli. Su compromiso con los ‘dorados’ es por un periodo

Gabriel Carabajal se integra a

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, arrasa en el NPC Arequipa Súper Show y celebra su regreso triunfal al fisicoculturismo

La expareja de Andrea San Martín volvió a la competencia tras casi un año y se llevó el título absoluto, demostrando que la disciplina y el esfuerzo siguen siendo su mejor carta en el escenario deportivo nacional

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’,

Ucraniano recibe más de 15 años de cárcel en Tarapoto por asesinar a mujer rusa durante ritual de ayahuasca

El Juzgado Penal Colegiado de Tarapoto determinó que Iván Kuzmin actuó con ferocidad utilizando armas blancas y objetos contundentes contra la víctima. El agresor afirmó que, debido a los efectos alucinógenos de la sustancia, creyó estar enfrentándose a un demonio

Ucraniano recibe más de 15
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí imita a Bukele

José Jerí imita a Bukele en el Vraem y califica de “guerra interna” la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico

Rafael López Aliaga señala que seguridad del Estado redobló su protección por intento de atentado: “Agradezco el despliegue”

Juzgado convoca audiencia para ejecutar archivo definitivo del caso Cócteles contra Keiko Fujimori por orden del TC

Atentado contra Rafael Belaunde: Precandidatos presidenciales muestran respaldo y piden acción a José Jerí

Elecciones regionales y municipales 2026: estas son las fechas que marcarán el proceso, según el JNE

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’,

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, arrasa en el NPC Arequipa Súper Show y celebra su regreso triunfal al fisicoculturismo

Suheyn Cipriani revela que joven con quien fue vista en fiesta y se adelanta a ‘ampay’ de Magaly TV

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con “Con Otra”

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

Janet Barboza arremete contra Samahara Lobatón y Melissa Klug por justificar a sus parejas: “Qué manera de lavar la cara a un hombre”

DEPORTES

Perú vs Venezuela: día, hora

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido en Lara por la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Gabriel Carabajal se integra a Cusco FC como el primer refuerzo para Liga 1 2026 y Copa Libertadores

Martín Liberman y un perdón esquivado por la dirigencia de Alianza Lima tras polémico calificativo: “No quisieron atenderme”

De narrar la final de Libertadores desde un cerro al set de L1MAX: joven relator participará en Alianza Lima vs Sporting Cristal