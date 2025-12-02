Madrugadas calurosas en Lima: Senamhi advierte aumento de la temperatura al inicio del día

Ciudadanos limeños y chalacos tuvieron que ingeniarselas para conciliar el sueño ante los 24.1 °C de temperatura nocturna. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que Lima se encuentra en una transición climática. Las madrugadas que usualmente son frescas se volverán más calurosas, advierte.

Una vocera de la institución indicó a Latina que se podría esperar hasta 28 grados, principalmente en Lima Este, mientras que en los distritos más cercanos al litoral, la temperatura podría ir variando entre los 22 y 23 grados.

Luego, al comenzar el día, podría presentarse vientos y a medida que pase la mañana, puede salir un sol intenso. “Ayer se ha registrado el valor más alto en la estación de La Molina, con un valor de 28.4, el valor más alto en lo que respecta a la estación de primavera”, respondió la representante.

Lima enfrenta temperaturas extremas que superan los 30°C, afectando a varios distritos de la capital. Foto: Composición Infobae Perú

“Esto estuvo principalmente relacionado con que hubo una presencia, un predominio de flujos del norte, lo que favoreció con que tengamos estos incrementos de temperatura”, agregó. El verano comenzará oficialmente el 21 de diciembre.

Una ciudadana mencionó al medio que “está haciendo demasiado calor” en estos días del último mes. “Uno tiene que por lo menos ahorita, cuidarse bastante, cuidarse la piel, todo, más sobre los niños también. Tiene que ir subrayando que el calor está cambiando poco a poco”, dijo.

“Hay que aprovechar mientras que hace de frío. En la mañanita sale mi huevito y en la tarde saco mi adoquín. Es a partir de las 11, 11 y media”, mencionó otra ciudadana.

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) 'Qori' modificará el clima en la sierra y costa del Perú desde el 3 de diciembre. (Senamhi)

DANA ‘Qori’ se acerca al Perú

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ‘Qori’ impactará el clima de gran parte del territorio peruano entre el 3 y el 5 de diciembre, con efectos directos en la sierra centro y sur, según indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), citado por Infobae. El fenómeno traerá consigo lluvias, nieve y vientos intensos principalmente en zonas como Áncash, Cusco, Tacna, y regiones cercanas.

Las proyecciones oficiales prevén que la DANA ‘Qori’ se desplazará desde el norte de Chile e ingresará al continente por la zona andina, abarcando áreas que superan los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El especialista de Senamhi, José Mesia, confirmó a RPP Noticias que el sistema permanecerá activo hasta el 5 de diciembre, con avisos meteorológicos puntuales para los días 3, 4 y 5. Entre los efectos esperados se incluyen lluvias moderadas, granizo, aguanieve y ráfagas de viento próximas a los 45 km/h en departamentos como Huancavelica, Ayacucho, Moquegua, Arequipa y Puno.

La cobertura geográfica de este sistema afectará tanto a zonas altas, donde dominará la caída de nieve, como a la costa peruana. En la capital y en ciudades costeras como Ica y Arequipa, la DANA ocasionará cambios en el viento y aumento de temperaturas diurnas. En distritos como La Molina, en Lima, se anticipan máximas de entre 26 y 27 grados Celsius, mientras que en la zona oeste de la ciudad podrían alcanzarse registros de hasta 24 grados.

Precisamente, pese al aumento de las temperaturas diurnas, el Senamhi detalló que las mínimas nocturnas se mantendrán en valores habituales para la época, con condiciones oceánicas estables cerca del litoral. El organismo recomienda a los habitantes monitorear los informes y estar atentos ante la posibilidad de lluvias aisladas, especialmente quienes residen y transitan por la sierra central y sur.