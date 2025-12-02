José Jerí imita a Bukele en el Vraem y califica de “guerra interna” la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico

Fuente: Canal N

El presidente interino José Jerí imitó este martes el discurso del líder salvadoreño Nayib Bukele, durante una visita a la sede del Comando Especial del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en Pichari (Cusco). En el acto calificó la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico como una “guerra interna”.

“En los últimos años, hemos enfrentado diversos tipos de conflictos, no externos, internos, y aún seguimos batallando con el esfuerzo, dedicación y compromiso de cada uno de los presentes. Y así como acá, en diversas partes de nuestro país”, señaló durante su alocución en la zona donde operan en connivencia con el narcotráfico el autodenominado Militarizado Partido Comunista, último remanente de Sendero Luminoso.

“Corresponde hoy, después de tanto tiempo, comenzar a cerrar esos ciclos y ganar esas guerras que están pendientes. Guerras en la interna que tenemos que combatir. Tenemos el narcotráfico, por un lado, tenemos los remanentes de terrorismo y tenemos la delincuencia organizada, que nos quiere quitar la tranquilidad”, agregó.

Jerí destacó que “los esfuerzos principales del Gobierno, más no los únicos, están centrados en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”, aunque reconoció la complejidad de estos desafíos.

Jerí adoptó un discurso similar al del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha centrado su gestión en la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador

“Como toda guerra, el enemigo cambia de estrategia, usa nuevas artimañas y pretende poner en jaque al sistema. Y no lo vamos a permitir. Todo tipo de acción que el enemigo y el delincuente planee y ejecute, vamos a reaccionar inmediatamente con la contundencia del caso”, afirmó.

Reconoció que “no todo se puede prevenir”, pero remarcó que “existe el firme compromiso y la firme voluntad del Gobierno, en todo nivel” de enfrentar el problema. “Lo que antes no se ha hecho, se va a hacer ahora. Y bajo ese sentido, tenemos que redoblar los esfuerzos”, añadió.

En su mensaje final, el mandatario encargado hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que sus integrantes entreguen lo mejor de sí con sentimiento patriótico y permitan ganar las guerras internas pendientes que atraviesan el país.

“Las autoridades que estamos al mando tendremos que ser más de lo que estamos haciendo, hasta el cansancio. Y ustedes, nuestros soldados, en su frente, en su trinchera, seguid dando lo mejor de ustedes para ganar la guerra interna que tenemos”, afirmó.

El mandatario interino advirtió que el Gobierno responderá de manera inmediata y enérgica ante cualquier acción del crimen organizado

“Los problemas no pueden ser problemas eternos. Los exhorto, los invito, con sentido de patriotismo, acabar las tareas pendientes, a ganar las guerras que tenemos que ganar en la interna. Y con ello, devolver la gloria y la tranquilidad a nuestra población, en cada rincón del país, en cada trinchera”, añadió.

La alocución de Jerí emula a la de Bukele, quien centró su discurso de Gobierno en la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, donde rige un régimen de excepción desde marzo de 2022 y que, según diversos analistas, también se utilizó para acallar voces críticas.

Sendero Luminoso, fundado por el ya fallecido Abimael Guzmán, está considerado el principal responsable de las alrededor de 69.000 muertes del conflicto armado interno (1980-2000), desatado por esta organización y por el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado.