Perú

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

Suspendida fiscal de la Nación se mostró visiblemente molesta al conocer que el magistrado evitó emprender medidas contra la Junta Nacional de Justicia y, en su lugar, solicitó información al Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial presentada

Guardar
Suspendida fiscal de la Nación reprochó accionar al magistrado y lo acusó de estar coludido con la JNJ. | La República

La crisis institucional que envuelve al Ministerio Público sumó un nuevo capítulo. Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, acusó públicamente al juez Juan Fidel Torres Tasso de coludirse con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de conocer que el magistrado evitó denunciar a dicho órgano por desacatar la orden judicial que disponía la reposición de la fiscal en su cargo.

Durante una entrevista en el programa La verdad a fondo, en la que su abogado Rodolfo Pérez se refería al debate en el Congreso sobre la posible inhabilitación de la funcionaria por diez años, Espinoza cogió su teléfono y visiblemente desencajada comunicó su molestia: “Para terminar, debo dar una terrible noticia. Lo que yo de alguna manera sospechaba, creo que lo estoy confirmando con la mala actuación del juez Juan Fidel Torres Tasso”.

La penalista explicó que el juez decidió no denunciar a los consejeros de la JNJ, a pesar de que incumplieron la orden de reponerla en su cargo. “Él dijo que al mediodía iba a resolver”, mencionó y reprochó que, en lugar de emprender la denuncia por desacato, haya decidido oficiar al Tribunal Constitucional, “a fin que a la brevedad posible tenga a bien cumpla con informar a esta judicatura el estado actual del proceso competencial iniciado ante el Tribunal Constitucional y su respectiva medida cautelar’“.

Le están dando más tiempo... Mejor dicho, le está diciendo: ‘Tribunal Constitucional, apúrate para que saques la medida cautelar y me bloqueas mi medida cautelar’. Voy a denunciar a este juez porque ahora, ya con esto, estoy confirmando que él no se equivocó en la casilla, me hizo demorar una semana, me hizo demorar otra, para que en el Congreso me sigan acorralando y hasta que avancen con su competencial en el Tribunal Constitucional. Ya están todos alineados, hasta el Poder Judicial”, mencionó.

Delia Espinoza denunciará a Juan
Delia Espinoza denunciará a Juan Torres Tasso.

Está cuidando su ratificación el señor juez. Triste, tiene miedo. [O sea, el Ministerio Público tomado...] Y el Poder Judicial también, no respeta su propia medida cautelar. […] Este juez ya se desenmascaró”, agregó.

Asimismo, Espinoza reclamó a Janet Tello, titular del Poder Judicial, su falta de pronunciamiento ante la situación, calificándolo de sospechoso. “Yo tengo mucha paciencia y tengo mucha resistencia. Tarde o temprano, todos los que están en silencio también van a responder, porque el silencio es cómplice. Esté o no esté en el Ministerio Público, yo voy a continuar con mis acciones legales porque me voy a hacer respetar. No crean, eso no se termina acá”, advirtió.

También arremetió contra los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, quienes se han mantenido en silencio. “Un verdadero fiscal tiene personalidad, defiende su autonomía, pero si se va a defender primero la comodidad o la pensión, qué pena”, sentenció.

Temas Relacionados

Delia EspinozaPatricia BenavidesFiscalíaperu-politicaJNJ

Más Noticias

Mafias usan el aeropuerto Jorge Chávez como puente para “tours criminales” rumbo a Europa con documentos peruanos falsificados

La demanda internacional por identidades peruanas alimenta una red que entrena a migrantes para pasar controles y desafía los sistemas de verificación en el aeropuerto

Mafias usan el aeropuerto Jorge

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los celestes tienen a Yoshimar Yotún en el banco de suplentes por decisión técnica. Mientras que los ‘blanquiazules’ juegan con un once similar al del triunfo ante UTC. Sigue las incidencias del cotejo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Presidente del Parlamento impulsó la medida a puertas de las elecciones generales de 2026, a fin de evitar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos

Congreso aprueba suspender viáticos y

La clave de la felicidad está en la manera cómo te despiertas y te acuestas

La forma en que iniciamos y cerramos el día puede marcar la diferencia entre vivir con equilibrio o con desgaste

La clave de la felicidad

TUUA sigue enfrentando aerolíneas con Aeropuerto Jorge Chávez: IATA advierte graves consecuencias para el Perú

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo alerta que la nueva tarifa impuesta en el aeropuerto del Callao podría hacer menos competitiva a Lima, desincentivar nuevas rutas y encarecer los boletos para pasajeros nacionales e internacionales

TUUA sigue enfrentando aerolíneas con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Belaunde se pronuncia tras

Rafael Belaunde se pronuncia tras salir ileso de ataque a balazos en Cerro Azul: “Es un milagro que solo tenga raspones”

Elecciones 2026: Lista del APRA de los candidatos a senadores y diputados

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista, fue acusado de hurtar TV y laptop en 2012

Luis Arce vuelve al Ministerio Público: PJ le da 5 días a la JNJ para reponerlo como fiscal supremo titular

Hildebrandt sobre fracaso de José Jerí contra criminalidad: “‘Pelele’ no es Bukele y ‘las maras’ están en el Congreso”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón lanza potente mensaje

Samahara Lobatón lanza potente mensaje tras ruptura con Bryan Torres: “Mientras me hacían daño, yo estaba aquí”

Evelyn Vela cuestiona el retorno de Melissa Klug con Jesús Barco: “ella no es feliz con él”

Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro

Samahara Lobatón y Brayan Torres acuden por separado a un centro de conciliación tras su reciente ruptura

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con su canción “Con Otra”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: titulares confirmados para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Santiago Acasiete no sigue en Juan Pablo II tras una temporada irregular en la que cumplió con la permanencia en Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025