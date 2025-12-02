Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

Suspendida fiscal de la Nación reprochó accionar al magistrado y lo acusó de estar coludido con la JNJ. | La República

La crisis institucional que envuelve al Ministerio Público sumó un nuevo capítulo. Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, acusó públicamente al juez Juan Fidel Torres Tasso de coludirse con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de conocer que el magistrado evitó denunciar a dicho órgano por desacatar la orden judicial que disponía la reposición de la fiscal en su cargo.

Durante una entrevista en el programa La verdad a fondo, en la que su abogado Rodolfo Pérez se refería al debate en el Congreso sobre la posible inhabilitación de la funcionaria por diez años, Espinoza cogió su teléfono y visiblemente desencajada comunicó su molestia: “Para terminar, debo dar una terrible noticia. Lo que yo de alguna manera sospechaba, creo que lo estoy confirmando con la mala actuación del juez Juan Fidel Torres Tasso”.

La penalista explicó que el juez decidió no denunciar a los consejeros de la JNJ, a pesar de que incumplieron la orden de reponerla en su cargo. “Él dijo que al mediodía iba a resolver”, mencionó y reprochó que, en lugar de emprender la denuncia por desacato, haya decidido oficiar al Tribunal Constitucional, “a fin que a la brevedad posible tenga a bien cumpla con informar a esta judicatura el estado actual del proceso competencial iniciado ante el Tribunal Constitucional y su respectiva medida cautelar’“.

“Le están dando más tiempo... Mejor dicho, le está diciendo: ‘Tribunal Constitucional, apúrate para que saques la medida cautelar y me bloqueas mi medida cautelar’. Voy a denunciar a este juez porque ahora, ya con esto, estoy confirmando que él no se equivocó en la casilla, me hizo demorar una semana, me hizo demorar otra, para que en el Congreso me sigan acorralando y hasta que avancen con su competencial en el Tribunal Constitucional. Ya están todos alineados, hasta el Poder Judicial”, mencionó.

Delia Espinoza denunciará a Juan Torres Tasso.

“Está cuidando su ratificación el señor juez. Triste, tiene miedo. [O sea, el Ministerio Público tomado...] Y el Poder Judicial también, no respeta su propia medida cautelar. […] Este juez ya se desenmascaró”, agregó.

Asimismo, Espinoza reclamó a Janet Tello, titular del Poder Judicial, su falta de pronunciamiento ante la situación, calificándolo de sospechoso. “Yo tengo mucha paciencia y tengo mucha resistencia. Tarde o temprano, todos los que están en silencio también van a responder, porque el silencio es cómplice. Esté o no esté en el Ministerio Público, yo voy a continuar con mis acciones legales porque me voy a hacer respetar. No crean, eso no se termina acá”, advirtió.

También arremetió contra los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, quienes se han mantenido en silencio. “Un verdadero fiscal tiene personalidad, defiende su autonomía, pero si se va a defender primero la comodidad o la pensión, qué pena”, sentenció.