JNJ no cumplió con reponer a Delia Espinoza y consejeros serían denunciados por desacato

El Tribunal Constitucional habría otorgado una medida cautelar a la JNJ, pero mientras no exista una resolución oficial la orden del PJ sigue vigente

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no cumplió con acatar la resolución del Poder Judicial de reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Ahora, los consejeros enfrentarían una denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad.

Así lo dispuso el juez del Noveno Juzgado en lo Constitucional de Lima, Juan Torres Tasso, en la resolución donde le otorgó dos días más a la JNJ para que cumpla con la medida cautelar que emitió en octubre pasado.

“Requiérase por última vez a la Junta Nacional de Justicia – JNJ, a fin que dentro del plazo único de dos días cumpla con los mandatos de autos, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público a fin que proceda de acuerdo a sus atribuciones contra todos los que resulten responsables del incumplimiento a los mandatos judiciales referidos“, se lee en la resolución del magistrado.

PJ dispuso dos días más
PJ dispuso dos días más a la JNJ para acatar reposición de Delia Espinoza.

Dicho plazo venció a la medianoche del lunes 1 de diciembre. En horas de la tarde de ayer trascendió que el Tribunal Constitucional habría declarado fundada la medida cautelar solicitada por la JNJ para suspender la reposición de Delia Espinoza. Sin embargo, no existe una resolución oficial al momento. Un trascendido no paraliza una orden judicial.

Habla Delia Espinoza

La fiscal suprema Delia Espinoza rechazó la posible decisión del Tribunal Constitucional (TC) que favorecería a la JNJ y advirtió que los magistrados incurrirían en prevaricato si suspenden la orden judicial que dispone su reposición como fiscal de la Nación.

Espinoza sostuvo que la intervención del TC en este caso representaría una intromisión en derechos fundamentales, ya que el fallo del juez Juan Torres Tasso busca proteger esas garantías. Además, señaló que la JNJ actúa “como juez y parte” en el proceso que la apartó del cargo. “Lo que sucede es que estaría, en todo caso, prevaricando el Tribunal Constitucional. Estaría prevaricando porque estaría generando una discusión sobre temas competenciales que en el fondo no lo son”, afirmó.

La fiscal criticó la falta de notificación formal sobre la resolución del TC y cuestionó las filtraciones en redes y medios antes de que la información se comunique por canales institucionales. “No está nada notificado, no está nada colgado en el sistema del Tribunal Constitucional, lo cual es una práctica que no le hace bien a la seguridad jurídica y sobre todo a la sociedad que está viendo con expectativa este tema”, declaró en Canal N.

“Lo que tendría que buscarse es que el juez haga valer su fallo. Primero habría que conocer la resolución del Tribunal Constitucional. En qué sentido se está pronunciando en este caso concreto”, puntualizó Rodolfo Pérez, abogado de Espinoza.

Pérez también cuestionó la coherencia del TC al comparar la situación de Espinoza con la de otros fiscales supremos, como Tomás Gálvez, Luis Arce y Víctor Rodríguez Monteza, quienes fueron reincorporados a la Junta de Fiscales Supremos por decisiones judiciales de amparo. Destacó que el Tribunal Constitucional restituyó este año a Tomás Gálvez y advirtió que una contradicción en los criterios deslegitimaría resoluciones anteriores.

