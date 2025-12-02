Juez Torres Tasso no denunciará aún a la JNJ por caso Delia Espinoza pese a plazo vencido

JNJ buscaba apartar al magistrado por no estar conforme con la medida cautelar que otorgó a Espinoza.

El juez del Noveno Juzgado en lo Constitucional de Lima, Juan Torres Tasso, decidió no denunciar aún a los consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no cumplir con reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Ello pese a que el plazo para que acaten la medida cautelar venció el último lunes 1 de diciembre.

En la resolución a la que accedió Infobae, el juez dispone enviar un oficio al Tribunal Constitucional solicitando información del estado actual de la demanda competencial de la JNJ contra el Poder Judicial "y su respectiva medida cautelar”.

Resolución del juez Torres Tasso

En las últimas horas trascendió que, por mayoría, el TC habría acordado otorgar una medida cautelar a la institución que preside el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, la misma que a su vez suspendería la medida cautelar del juez Torres Tasso. Sin embargo, dicha decisión no ha sido publicada en los portales oficiales.

El juez del Noveno Juzgado en lo Constitucional de Lima también decide no pronunciarse aún sobre el pedido de Delia Espinoza para que declare en desacato a la JNJ y ordene la ejecución inmediata de la medida cautelar a su favor. Lo hará una vez que reciba la información del TC.

Oficio del juez Torres Tasso al TC.

Infobae pudo conocer que, tras esta nueva resolución del magistrado Torres Tasso, la defensa de Espinoza presentó un nuevo escrito al Juzgado solicitando el cumplimiento inmediato de su reposición como fiscal de la Nación.

Delia Espinoza se pronuncia

La fiscal suprema suspendida Delia Espinoza rechazó la posible decisión del TC que favorecería a la JNJ y advirtió que los magistrados incurrirían en prevaricato si suspenden la orden judicial que dispuso su reposición como fiscal de la Nación.

El abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, cuestionó la coherencia del TC al comparar el caso de su defendida con el de otros fiscales supremos, como Tomás Aladino Gálvez, Luis Arce y Rodríguez Monteza, quienes fueron reincorporados a la Junta de Fiscales Supremos por decisiones judiciales. Pérez advirtió que una contradicción en los criterios del Tribunal podría deslegitimar resoluciones previas y señaló que, hasta recibir la notificación formal de la supuesta resolución, mantendrán una estrategia cauta, buscando que el juez garantice su fallo y, de ser necesario, solicitarán la ejecución de la resolución judicial.

Espinoza criticó la falta de notificación oficial sobre la supuesta decisión del TC y denunció que las filtraciones en redes y medios afectan la seguridad jurídica y la transparencia institucional. “No está nada notificado, no está nada colgado en el sistema del Tribunal Constitucional, lo cual es una práctica que no le hace bien a la seguridad jurídica y sobre todo a la sociedad que está viendo con expectativa este tema”, afirmó en declaraciones a Canal N.

Espinoza sostuvo que la intervención del TC sería una intromisión en derechos fundamentales y no solo una disputa entre entidades estatales. Argumentó que la jurisprudencia previa del Tribunal establece que solo debe intervenir cuando están comprometidos derechos fundamentales, y consideró que la JNJ actúa “como juez y parte” en el proceso que la apartó. “Lo que sucede es que estaría, en todo caso, prevaricando el Tribunal Constitucional. Estaría prevaricando porque estaría generando una discusión sobre temas competenciales que en el fondo no lo son”, manifestó.