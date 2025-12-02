Perú

Hildebrandt sobre fracaso de José Jerí contra criminalidad: “‘Pelele’ no es Bukele y ‘las maras’ están en el Congreso”

El periodista cuestionó la gestión del presidente interino ante el avance de la delincuencia organizada y criticó tanto a la PNP como al Congreso. “Jerí es un inescrupuloso que se presta a la farsa”, señaló

El periodista César Hildebrandt dirigió este lunes una crítica al presidente interino, José Jerí, por su gestión frente a la delincuencia y el crimen organizado en el país y, en particular, en Lima, donde se declaró estado de emergencia pocos días después de asumir el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte por decisión del Congreso.

“Usted es un fracaso que la derecha quiere pintar como oportunidad. Usted está fracasando en la única batalla que debía librar. Me refiero a la batalla contra la inseguridad ciudadana”, afirmó durante la más reciente edición de su pódcast, al abordar el tema en su espacio de comentario semanal.

El director de Hildebrandt en sus Trece destacó que los indicadores delictivos muestran un rápido deterioro. “Las cifras lo dicen y lo gritan... las balas, las extorsiones, las advertencias dinamiteras (...) Es hora de decirlo en voz alta: José Jerí no existe. Quien gobierna es el Congreso, la coalición corrupta. Jerí es una imagen, un inescrupuloso que se presta a la farsa, el holograma inventado por el fujimorismo y sus aliados”, señaló.

En su análisis, sostuvo que el país se encuentra bajo el dominio de “la banda del Congreso, la yakuza del fujimorismo, los jorobados de Podemos, los pájaros fruteros de Somos Perú, los picabolsos de Alianza para el Progreso, las momias de Renovación Popular”.

Fuente: Canal N

Desde la perspectiva del periodista, el jefe de Estado evita aceptar responsabilidad sobre el avance del crimen organizado. “Tiene razón Jerí, por lo menos en ese aspecto. Si él no gobierna, si él no decide, si él es el hombre que va a Palacio a firmar, ¿por qué habría de sentirse responsable de lo que pasa en las calles?”, expresó.

Hildebrandt también cuestionó la efectividad policial y afirmó que la institución requiere una profunda renovación: “Es la Policía la que habrá que rehacer, desinfectar y reorganizar para combatir de verdad el crimen organizado. Este Gobierno repite la farsa de Dina Boluarte y pretende ocultar su subordinación absoluta al Congreso”, dijo.

En su opinión, la criminalidad crece sin freno porque el Gobierno transitorio carece de autonomía: “La verdad es que el delito nos devora y no tenemos un Ejecutivo que pueda decidir por su cuenta porque está atado por el Congreso que legisló en favor del crimen organizado (...) El problema es que ‘Pelele’ no es Bukele y que ‘las maras’ están en el Congreso”, sostuvo en referencia a la comparación entre Jerí y el mandatario salvadoreño.

Panorama

Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), entre el 22 de octubre y el 18 de noviembre se registraron 54 homicidios durante el estado de emergencia en Lima y Callao. Además, cada día se reportan asesinatos vinculados a la extorsión y al sicariato, como el caso de Sergio Bolaños, exintegrante de ‘Los Pulpos’, asesinado a pocas cuadras de la residencia del presidente.

Por su parte, Jerí ha atribuido el deterioro de la seguridad a gestiones previas. “Esperemos que quienes sean nuestras próximas autoridades tengan ese compromiso de lucha contra la criminalidad y no sean permisivos como lo han sido algunas gestiones los últimos años que gracias a ellos estamos acá, gracias a algunos ministros del Interior estamos así”, indicó durante el reciente Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025 (CONASEC).

