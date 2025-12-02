Perú

Presidente José Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

El mandatario busca participar en un encuentro clave con su par ecuatoriano, donde se abordarán lineamientos para fortalecer la cooperación bilateral y la agenda conjunta de ambos países

El mandatario gestionará el despacho
El mandatario gestionará el despacho presidencial mediante tecnologías digitales durante su viaje a Ecuador, tal y como lo establece la normatividad vigente.

El mandatario peruano, José Enrique Jerí, presentó ante el Congreso una solicitud formal para ausentarse del país el 12 de diciembre, con el objetivo de participar en el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional con Ecuador en Quito. La autorización del Legislativo permitirá que Jerí asista a un evento clave para la agenda bilateral en el contexto de un Estado de Emergencia vigente en el Perú.

La petición fue tramitada para cumplir con la normativa constitucional y garantizar que el Ejecutivo pueda mantener la continuidad de sus funciones, incluso fuera del territorio nacional. Durante su estadía en Ecuador, el presidente prevé operar a través de herramientas digitales, en cumplimiento de los protocolos actuales de seguridad digital y en línea con la legislación que regula la gestión remota de altos funcionarios.

Permiso congresal para viaje presidencial

La solicitud de permiso fue enviada a la Mesa Directiva del Congreso de la República, a fin de gestionar la autorización necesaria para viajar a la ciudad de Quito. La instancia parlamentaria tramitó la petición mediante la Resolución Legislativa N° 13423, la cual fue firmada de forma digital y asentada en los registros oficiales el dos de diciembre de 2025. Este documento dispone que el presidente pueda permanecer fuera del país durante el periodo requerido para la cita internacional.

El presidente solicitó permiso al
El presidente solicitó permiso al Congreso para acudir al Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú–Ecuador en Quito, donde se prevé la adopción de acuerdos bilaterales.

El texto legal establece que, durante la ausencia del mandatario, no habrá interrupción de las labores propias del despacho presidencial. El marco normativo vigente otorga al jefe de Estado la facultad de continuar administrando asuntos oficiales, siempre bajo las disposiciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, modificada recientemente para incorporar mecanismos de gestión a distancia.

Actividades durante el Gabinete Binacional

La agenda del viaje incluye la participación de Jerí en el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú–Ecuador, un espacio destinado a la revisión de temas prioritarios entre ambos países. En este foro, los líderes nacionales, acompañados por sus ministros, pretenden suscribir la Declaración Presidencial de Quito y definir el Plan de Acción de Quito 2025, diseñado para fortalecer la cooperación en áreas clave como desarrollo, seguridad y bienestar social.

El documento legislativo destaca el carácter estratégico de estos acuerdos, señalando que las decisiones adoptadas impactarán la agenda conjunta durante el periodo 2025-2026. La cita en Quito representa la primera visita oficial internacional de Jerí desde su toma de mando, hecho que marca un punto relevante en la dinámica diplomática reciente entre Perú y Ecuador.

Ejercicio remoto de la Presidencia

José Jerí y Rodrigo Paz
José Jerí y Rodrigo Paz Pereira relanzaron la agenda bilateral mediante una videoconferencia clave el 28 de noviembre. Foto: X / Presidencia

De acuerdo con la Resolución Legislativa N° 13423, el presidente de la República tendría vía libre para conducir el Ejecutivo mediante plataformas digitales mientras permanezca en territorio ecuatoriano. Esta medida se sustenta en el artículo 8-A de la Ley 29158 y su actualización por la Ley 31810, normativa que fija los requisitos para la operación remota de los altos cargos estatales y establece los estándares para resguardar la seguridad y la integridad de la información oficial.

El viaje coincide con la declaración de Estado de Emergencia vigente en el Perú, contexto que ha motivado la adopción de canales virtuales para el ejercicio de las funciones presidenciales fuera de fronteras. Según los registros oficiales, la solicitud de viaje fue evaluada previamente en el Consejo de Ministros, asegurando que todos los procedimientos administrativos se cumplieran de acuerdo con las regulaciones nacionales.

