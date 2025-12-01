Mario Vizcarra responde a investigaciones y respalda el aborto y legalización de drogas: “¿Por qué oponerse?"

Hermano del recién condenado a 14 años de prisión se refirió a distintos temas. | Perú Primero

Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra y candidato presidencial de Perú Primero, enfrenta actualmente investigaciones fiscales por presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso. En entrevista con el programa La verdad a fondo, el aspirante respondió a los cuestionamientos en su contra. Además, delineó su postura frente a temas como el aborto, derechos de personas LGTB y legalización de drogas.

Sobre la sanción administrativa en su contra cuando fue presidente del CTAR Moquegua —organismo predecesor del actual Gobierno Regional—, Mario Vizcarra relató que asumió la conducción durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, en el año 2000, justo después del devastador terremoto que golpeó el sur del país aquel junio.

Según explicó, el gobierno central no transfería los fondos suficientes. Narró que, con la intención de obtener recursos para restablecer los servicios y obras en la región, mantuvo hasta tres reuniones con el entonces presidente en Palacio de Gobierno.

Precisó que en la primera ocasión fue recibido “excelentemente bien”, pero que el ánimo cambió en los siguientes encuentros. Durante la tercera reunión, Paniagua le expresó claramente su molestia por las constantes solicitudes: “Señor Vizcarra, no venga otra vez a pedir fondos. Somos un gobierno de transición. El mando lo vamos a entregar el 28 de julio al que sea elegido”, habría dicho el jefe de Estado, subrayando que su administración solo estaba encargada de entregar las riendas a la siguiente gestión y no de impulsar nuevas inversiones.

Respecto a la sanción administrativa recibida por el cobro de sueldos y bonos extra, Vizcarra detalló que los presidentes de CTAR percibían un salario que consideró “sumamente bajo”, de mil ochocientos soles, congelado desde años anteriores, y que recibían un bono adicional otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a modo de “reconocimiento”. Según aseguró, todos los titulares regionales recibían ese complemento y la sanción que recayó sobre él tuvo naturaleza exclusivamente administrativa, sin consecuencias penales ni judiciales.

“Fue un tema administrativo. Decían que ese bono no correspondía, pero todos los presidentes de CTAR lo recibíamos. La investigación que se abrió sobre ese asunto concluyó y fue archivada. Yo no fui removido por eso, yo renuncié, cansado de gestionar sin apoyo”, insistió.

Por otro lado, pese a la contundencia de las acusaciones de la Fiscalía en el caso conocido como “Los Saqueadores de Ilabaya”—que lo vinculan a un esquema de contratos ilícitos por suministro de maquinaria para obras públicas en Tacna, y el presunto cobro de servicios inexistentes que superarían los cinco millones de soles— el candidato insistió en que su único vínculo con la empresa corresponde a su etapa previa a 2016.

“Formé parte de la empresa familiar desde 1993, pero a partir de 2016 corté toda relación y me dediqué a otros proyectos. La investigación empezó en 2018, pero hasta ahora no me han citado. No hay una sola prueba que demuestre mi implicancia. Los funcionarios involucrados sí han sido citados y cuando han declarado han dicho que no me conocen”, manifestó durante la entrevista.

Hermano de Martín Vizcarra se refirió a la investigación abierta en su contra. | La República

Derechos LGTB, aborto y legalización de drogas

En otro momento, Vizcarra fue consultado sobre su postura frente al proyecto de ley de Milagros Jáuregui, quien planteó eliminar el enfoque de igualdad de género. Su respuesta fue clara: “Yo soy respetuoso de las decisiones de las personas en los temas que tengan que ver con relaciones entre personas del mismo sexo y todo lo demás. ¿Por qué inmiscuirnos en asuntos que son derechos fundamentales del ser humano? ¿Por qué oponerse?”.

“Si las personas deciden su opción sexual o de relación, hay que respetarlas siempre que no transgredan los derechos de otros”, afirmó, abriendo paso al respaldo de iniciativas como unión civil.

Sobre el aborto, defendió que la decisión debe recaer en la mujer. Agregó que estaría a favor de la interrupción en todos los casos, “más aún en temas de violación”. “Es obvio que se debe respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida”, mencionó.

Candidato presidencial por Perú Primero se refirió a la legalización del aborto y drogas. | La verdad a fondo

En otro momento, fue consultado por la legalización de drogas. Respondió que lo haría con ciertos tipos, como la marihuana y la cocaína. “Poner trabas a comportamientos humanos es muy difícil. […] Nosotros algún tipo de drogas vamos a legalizarlas, aquellas que no impliquen un daño para la sociedad”, sostuvo.

Agregó que establecería límites y regulaciones. “Yo legalizaría porque es parte del respeto a la decisión ciudadana. En varios países se ha hecho y permitiría quitar espacio a los carteles del narcotráfico”, sentenció.