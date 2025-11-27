Perú

Alejandro Salas y Mario Vizcarra se contradicen por Martín Vizcarra: No hay consenso sobre eventual indulto

Mientras el exministro asegura que la liberación del expresidente “es una bandera de Perú Primero”, su hermano asegura que respetará lo que recomiende la comisión evaluadora

Guardar
Alejandro Salas y Mario Vizcarra
Alejandro Salas y Mario Vizcarra dan versiones dan ligeramente distintas sobre indulto de Martín Vizcarra. | Congreso / Perú Primero

La reciente condena de Martín Vizcarra a 14 años de prisión, tras ser hallado culpable por recibir S/ 2,3 millones en sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, no solo remeció el panorama político nacional, sino que generó posturas distintas al interior de Perú Primero, el partido que busca mantenerse vigente en la escena electoral. Las posturas públicas de Alejandro Salas, vocero del exmandatario, y de Mario Vizcarra, hermano del condenado y actual candidato presidencial, fueron contrapuestas en relación con un eventual indulto humanitario.

En entrevista con Canal N, Salas no solo calificó de "una aberración jurídica“ la sentencia y adelantó que recurrirán a todas las instancias, incluida eventualmente la Corte Suprema o incluso foros supranacionales, sino que confirmó que la liberación del exjefe de Estado es una ”bandera de la agrupación".

“[¿Indultarán a Martín Vizcarra?] Si la situación se mantiene y él llega a ser presidente, que no tengan la menor duda aquellos que creen que esto es injusto: Martín Vizcarra será indultado por Mario Vizcarra”, expresó y recordó que dicha prerrogativa constitucional puede activarse “sin expresión de causa”, por lo cual dejó en claro que apoyar esa medida sería parte central de la campaña.

Abogado de Martín Vizcarra se pronunció sobre eventual indulto a su defendido. | Canal N

No obstante, el propio Mario Vizcarra tomó distancia y expresó una posición considerablemente más cautelosa. En diálogo con RPP, el candidato y hermano mayor del exmandatario evitó comprometerse abiertamente con el indulto.

“He sido claro: los indultos son producto del análisis de una comisión pertinente. Si llego a la Presidencia, seré muy respetuoso de lo que digan esas comisiones evaluadoras. Sea el caso de mi hermano o de cualquier otro expresidente, las condiciones serán evaluadas y se recomendará si procede o no el indulto”, afirmó.

Cuestionado sobre la eventualidad de que la comisión recomiende no conceder el indulto, Mario Vizcarra recalcó: “El trato para Martín Vizcarra será exactamente igual que para los demás presidentes. Si la comisión recomienda el indulto, por supuesto que lo firmaría, pero no me adelantaría a ningún resultado”.

Hermano del Martín Vizcarra no negó ni confirmó si liberaría al expresidente. | RPP

Vale mencionar que la posición del hermano mayor del recién condenado presentó un viraje, pues anteriormente había asegurado que no solo indultaría a Martín Vizcarra, sino a todos los expresidentes condenados, a excepción de Dina Boluarte, investigada por distintos ilícitos.

“Yo de presidente, no solamente a él (Martín Vizcarra) […], yo indultaría a todos los presidentes que están ahí (Barbadillo). Es una forma de reconciliarnos, pero también al mismo tiempo yo propondría unos proyectos de ley que endurecería tremendamente las penas a los futuros presidentes que delincan. Inclusive, la cadena perpetua, pero ya dejemos de estar insultándonos, separándonos cada día más”, comentó en Brutalidad Política.

No obstante, después se retractó. En Sin Guion, el hermano de Martín Vizcarra aseguró que no otorgaría indultos indiscriminadamente. “El entusiasmo me llevó a este desliz. Yo firmaré el indulto de quien sea, siempre que se considere justo”, sostuvo, postura que mantiene hasta el momento.

“Mi hermano continuará esta lucha”

Aunque existan posturas divididas, el propio Martín Vizcarra invocó a través de sus redes sociales, y desde la sala en donde se leía su condena, a votar por su hermano, hecho que refuerza la posibilidad de un eventual indulto. “Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, escribió.

Temas Relacionados

Alejandro SalasMartín VizcarraMario Vizcarraperu-politica

Más Noticias

Indecopi frena medida “ilegal” de San Isidro: prohíben veto total a pantallas LED y luces de neón en el distrito

El fallo señala que solo la Municipalidad Metropolitana de Lima puede establecer reglas sobre iluminación artificial en las calles, dejando sin efecto la prohibición distrital que afectaba a comercios y empresas publicitarias

Indecopi frena medida “ilegal” de

Perú reduce más de 8.300 toneladas de CO₂ y se convierte en referente industrial sostenible en la región

La primera fase del Proyecto ZIS demostró que la sostenibilidad industrial puede generar eficiencia, ahorro y competitividad. Veintiuna empresas de Lima y Callao probaron que transformar procesos productivos sí ofrece beneficios medibles

Perú reduce más de 8.300

Identifican a los responsables del incendio de colectivo en Javier Prado: uno de los implicados debía más de un millón de soles en multas

Uno de los detenidos figura como reincidente en el transporte informal: acumulaba 76 infracciones y una deuda de hasta 1.326.800 soles en multas, según reportó la ATU

Identifican a los responsables del

Ansiolíticos: ventajas y desventajas de estos medicamentos para el tratamiento de la ansiedad

Los ansiolíticos se indican cuando una persona presenta un trastorno de ansiedad que le impide dormir, trabajar o mantener relaciones personales

Ansiolíticos: ventajas y desventajas de

El enigmático mensaje de Carlos Zambrano en medio de la cuestionada salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

El ‘Káiser’ viene siendo señalado por la afición ‘íntima’ debido a su aspecto profesional, que contrasta seriamente con las actitudes del ‘Pirata’ durante los últimos años

El enigmático mensaje de Carlos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obrainsa presentó cheques, llamadas y

Obrainsa presentó cheques, llamadas y correos que vinculan a Martín Vizcarra con coimas por Lomas de Ilo: “Sabe lo que hizo”

Presidente José Jerí juega fútbol con las leyendas de Perú y Conmebol: “Nos faltó meter gol”

Delia Espinoza denuncia persecución política ante eventual inhabilitación del Congreso: “Quieren castigarme porque investigué”

¿Quién fue autor del mensaje que leyó Pedro Castillo el día del fallido golpe de Estado? Esto determinó la Sala Penal

Barbadillo, la cárcel de los expresidentes: así es el penal que alberga a Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo

ENTRETENIMIENTO

Grupo Frontera llegará por primera

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Evelyn Vela se burla de Melissa Klug y sus ‘retoquitos’: “Cuando pague en efectivo, hablamos”

Rudy Gavidia responde a Jackson Mora y niega uso de armas en desalojo: “Hemos abierto la puerta con llave, todo fue pacífico”

Karina Rivera rompe en llanto al recordar su reemplazo por María Pía: “Me cambiaron sin avisar, caí al piso y lloré a mares”

DEPORTES

El enigmático mensaje de Carlos

El enigmático mensaje de Carlos Zambrano en medio de la cuestionada salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Vamos Peerless eleva su protesta a la Federación Peruana de Vóley: se rehusó a jugar los primeros puntos del partido ante Litovoley

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

Stefano Peschiera conquista un nuevo oro para el Perú: velerista se consagró en los Juegos Bolivarianos 2025