Perú

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión: así reaccionan simpatizantes y opositores ante sentencia de expresidente

El Poder Judicial concluyó que el expresidente sí pidió el pago de sobornos para facilitar la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El expresidente fue condenado a prisión por el delito de corrupción en obras de la construcción del hospital de Moquegua | Canal N

Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de cárcel. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional concluyó que el expresidente pidió el pago de sobornos para facilitar la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.

La condena contra el exmandatario ya generó una ola de reacciones entre sus detractores y simpatizantes. Uno de los primeros en pronunciarse fue el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante.

A través de sus redes sociales, el congresista saludó la decisión judicial, a la que calificó como “histórica”. Cabe recordar que Muñante presidió una comisión encargada de investigar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, entre ellos Germán Juárez Atoche, quien sustentó la acusación contra Vizcarra Cornejo.

El expresidente Martín Vizcarra, quien
El expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta cargos de corrupción, habla con sus seguidores afuera del tribunal donde está siendo juzgado, en Lima, Perú, el jueves 20 de noviembre de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

“La Fiscalía ha solicitado 14 años de prisión y más de S/ 4.6 millones de reparación civil, dejando sin sustento su discurso de ‘persecución política’. Hoy el Perú demuestra que la impunidad no es eterna y que incluso las carreras construidas sobre arena —como la del propio Vizcarra— terminan cayendo ante el peso de la ley”, escribió en su cuenta de X.

Su colega de bancada, Norma Yarrow, también celebró el fallo judicial, aunque de manera más breve: “Se hizo justicia, que no apelen a la victimización”, publicó, acompañando su mensaje con una imagen sobre la condena.

Elvis Vergara se pronuncia tras la sentencia

El legislador de Acción Popular, Elvis Vergara, expresó una postura más neutral y señaló que todas las autoridades que lucran con sectores sensibles para la ciudadanía, como educación y salud, deben recibir sanciones ejemplares.

“Todos aquellos que cometieron actos de corrupción en perjuicio de la población tienen que pagar con la máxima sanción”, comentó.

Martín Vizcarra fue condenado a
Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Foto: Andina / Andina

Vergara enfrenta actualmente un proceso judicial por su presunta participación en la organización criminal conocida como ‘Los Niños’, que habría operado en el Congreso durante el gobierno de Pedro Castillo.

Mario Vizcarra: “Es un día oscuro”

Mario Vizcarra también se pronunció tras conocer la decisión del Poder Judicial. El candidato de Perú Primero calificó como una “vergüenza” la condena de 14 años impuesta a su hermano, el expresidente Martín Vizcarra.

A las afueras de la sede judicial donde se leyó la sentencia, Mario Vizcarra se dirigió a los medios de comunicación y a los simpatizantes de su partido. En medio de gritos de respaldo al exmandatario, expresó su descontento por el fallo y afirmó que “ganó la mafia”.

PPK llama a Mario Vizcarra
PPK llama a Mario Vizcarra el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder. (Perú Primero)

“Hoy es un día negro. Hoy es un día de vergüenza. (...) El Poder Judicial acaba de sentenciar a un hombre justo y honesto cuyo único delito es haberse enfrentado toda la vida a los mafiosos. Siempre estuvo a favor del pueblo y lo demostró desde que fue presidente regional de Moquegua y también cuando fue presidente del Perú”, señaló.

Martín Vizcarra se pronuncia

Desde su cuenta de X, el expresidente también se pronunció al escuchar su sentencia condenatoria. Calificó la decisión judicial como una “venganza”.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”.

Vizcarra tras sentencia judicial: «No
Vizcarra tras sentencia judicial: «No me van a doblegar» y llama a responder en las urnas| X

