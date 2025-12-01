Perú

Estos son los dos tipos principales de enfermedad del hígado graso: alcohólico y no alcohólico

El hígado graso no es una condición única, sino un espectro de posibles afectaciones, algunas reversibles y otras más peligrosas

Guardar
El hígado graso no alcohólico
El hígado graso no alcohólico se define como la acumulación de grasa en el hígado en ausencia de consumo excesivo de alcohol (Freepik)

La salud hepática es clave para nuestro bienestar general: el hígado realiza funciones vitales como procesar nutrientes, filtrar toxinas, producir proteínas esenciales y regular el metabolismo. En el Perú, muchas de las enfermedades que afectan a este órgano pasan desapercibidas, lo que convierte en urgente promover la conciencia sobre su cuidado. Según cifras citadas por el Seguro Social de Salud (EsSalud), alrededor del 30 % de la población nacional podría tener hígado graso.

Además, recientes campañas de salud en centros como el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión indican que en exámenes realizados a personas con factores de riesgo, más de la mitad presentaron hígado graso. Estas alarmantes cifras muestran que el hígado graso es una afección silenciosa y extendida, y una puerta de entrada hacia enfermedades más graves como la cirrosis. Por ello, es fundamental conocer los distintos tipos de hígado graso, sus factores de riesgo y cómo prevenirlos.

¿Qué es el hígado graso alcohólico?

La enfermedad del hígado graso alcohólico (EHGA) ocurre cuando el exceso de alcohol ingresa al cuerpo de manera frecuente o prolongada, y el hígado responde acumulando grasa en sus células. Con el tiempo, ese depósito graso puede alterar las funciones hepáticas, provocar inflamación y, en casos graves, evolucionar hacia fibrosis o cirrosis hepática.

El hígado graso no alcohólico
El hígado graso no alcohólico puede evolucionar hacia inflamación, fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado (Shutterstock)

El mecanismo se debe a que el alcohol se metaboliza en el hígado, produciendo sustancias tóxicas y estrés oxidativo, lo que dificulta la capacidad del órgano para procesar grasas. Además, el consumo de alcohol excesivo suele acompañarse de malos hábitos nutricionales que agravan el daño. Este tipo de hígado graso es particularmente conocido, pero su diagnóstico muchas veces llega tarde, cuando ya hay daño hepático significativo. Por eso, reducir o eliminar el consumo de alcohol y mantener un estilo de vida saludable son claves para prevenirlo.

¿Qué es el hígado graso no alcohólico?

El hígado graso no alcohólico (EHGNA) se define como la acumulación de grasa en el hígado en ausencia de consumo excesivo de alcohol u otras causas claras como hepatitis viral crónica o medicamentos.

Este tipo se ha vuelto cada vez más común, tanto mundial como en el Perú, por el aumento de factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina, la dislipidemia y la hipertensión arterial. En un estudio en pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica en Lima, se halló que una proporción muy alta tenía esteatosis hepática y que, dentro de esos casos, muchos tenían una forma más agresiva llamada esteatohepatitis no alcohólica (NASH).

El hígado graso alcohólico ocurre
El hígado graso alcohólico ocurre cuando el exceso de alcohol ingresa al cuerpo de manera frecuente o prolongada (Infobae México/ Jovani Pérez)

La EHGNA suele ser asintomática, por lo que muchas personas desconocen que la padecen hasta que existen alteraciones en exámenes de sangre, pruebas de función hepática o ecografías abdominales. Si no se detecta ni se trata (mediante cambio de hábitos, control de peso, dieta saludable y ejercicio), la EHGNA puede evolucionar hacia inflamación, fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado.

Otros tipos y variantes de hígado graso

Además de las formas clásicas (alcohólica y no alcohólica), la investigación médica considera que puede haber variantes dependiendo de distintos factores de riesgo. Por ejemplo:

  • Cuando la esteatosis hepática ocurre en personas con otras comorbilidades como infección viral, enfermedades metabólicas complejas o situaciones especiales como infección por VIH, tratamiento con ciertos fármacos o condiciones inmunológicas. Un estudio reciente reportó que entre personas con VIH, un porcentaje importante presentaba hígado graso, incluso sin obesidad.
  • Cuando el hígado graso va acompañado de inflamación y daño celular, en cuyo caso se puede desarrollar NASH, una forma más agresiva que aumenta el riesgo de fibrosis, cirrosis o daño hepático severo.

Estas variaciones evidencian que el hígado graso no es una condición única, sino un espectro de posibles afectaciones (algunas reversibles y otras más peligrosas) que dependen del contexto clínico, los hábitos de vida y factores individuales.

Temas Relacionados

enfermedad del hígado grasohígado graso alcohólicohígado graso no alcohólicoperu-salud

Más Noticias

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy lunes 1 de diciembre

Además del precio promedio de los combustibles en la capital peruana, ve los precios más baratos

Consulta en este link el

Pago de gratificaciones de la ONP se inicia este viernes 5 de diciembre: conoce el cronograma

Más de 770 mil jubilados recibirán sus pensiones en todo el país. Abono, que se realizará según el cronograma por apellidos, incluye el depósito directo de la “grati” de fin de año

Pago de gratificaciones de la

¿Territorio de la frontera Perú - Chile no le pertenece a ningún país? Esta fue la respuesta de la Cancillería

Comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores encendió el debate al calificar como “zona neutral” el área fronteriza donde se concentran migrantes irregulares

¿Territorio de la frontera Perú

José Jerí reprende a seguridad peruana en frontera con Chile: “El estado de emergencia no es un saludo a la bandera”

El presidente interino reconoció que la incursión de migrantes indocumentados a territorio peruano sorprendió a las autoridades, pese al refuerzo policial y militar anunciado y al estado de emergencia vigente en la frontera

José Jerí reprende a seguridad

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon canta la canción de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

La visita del protagonista del recordado dorama reunió a decenas de admiradores que corearon junto a él el tema principal, reviviendo los momentos más emotivos de la serie que marcó a toda una generación.

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí reprende a seguridad

José Jerí reprende a seguridad peruana en frontera con Chile: “El estado de emergencia no es un saludo a la bandera”

Mario Vizcarra responde a investigaciones y respalda el aborto y legalización de drogas: “¿Por qué oponerse?"

Ganadores de las Elecciones Primarias 2025 serán proclamados ante el JNE este domingo 15 de diciembre

Somos Perú confirma fuga de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: “No tenemos conocimiento de dónde se encuentra”

Candidato del APRA a la presidencia afirma que salida del Perú de la CIDH: “es un debate estéril y tarda mucho tiempo”

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon canta la canción de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Magaly Medina asegura que seguirá en la televisión en 2026, pero duda si con ATV

Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

DEPORTES

Bryan Reyna queda descartado de

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

Alianza Lima quedó listo para el Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿Cuándo será su esperado debut en el torneo?

La reacción de Alex Valera cuando fue consultado por Hernán Barcos y su salida de Alianza Lima: “Con el trabajo de las personas no me meto”

Martin Liberman y la polémica con Alianza Lima que no obtuvo perdón: “Pretendí hablar con los directivos y no quisieron atenderme”