México

Cómo mantener un hígado saludable: hábitos, alimentos y tratamientos recomendados por especialistas

Estos son los consejos más efectivos respaldados por la evidencia científica, como nutriólogos, hepatólogos y especialistas en salud

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano: participa en la digestión de las grasas, produce bilis, procesa medicamentos, elimina toxinas y regula múltiples funciones metabólicas. Su papel es tan crucial que, cuando existe un daño, el organismo entero se ve comprometido.

Por ello, especialistas en nutrición y salud hepática recomiendan adoptar medidas preventivas que permitan mantenerlo en óptimas condiciones desde etapas tempranas de la vida.

Alimentos que ayudan a fortalecer la salud hepática

La alimentación es uno de los factores más influyentes en la salud del hígado. Nutriólogos destacan alimentos que, por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias o hepatoprotectoras, ayudan a fortalecer este órgano.

  • Alcachofa: favorece la producción de bilis y mejora la digestión de las grasas.
  • Brócoli y crucíferas: apoyan los procesos naturales de desintoxicación.
  • Ajo: Activa enzimas hepáticas esenciales para eliminar toxinas.
  • Salmón y pescados grasos: su contenido de omega-3 ayuda a reducir la inflamación hepática.
  • Nuez de Brasil: rica en selenio, antioxidante fundamental para la función hepática.
  • Romero y achicoria: mejoran la digestión y poseen propiedades protectoras del hígado.
  • Agua con limón en ayunas: estimula el sistema digestivo y favorece una mejor función matutina.
El hígado cumple funciones esenciales como procesar toxinas, producir bilis y regular el metabolismo; por ello, especialistas en salud recomiendan adoptar hábitos preventivos desde edades tempranas para mantenerlo en óptimas condiciones

Además, mantener una hidratación diaria de entre 1.5 y 2 litros es crucial para que el hígado realice sus funciones de depuración de manera adecuada.

Hábitos saludables recomendados por especialistas

La Fundación Americana del Hígado recomienda un conjunto de hábitos que reducen significativamente el riesgo de enfermedad hepática:

  • Mantener un peso saludable: El sobrepeso incrementa el riesgo de hígado graso.
  • Evitar el alcohol en exceso: Puede desencadenar daño hepático irreversible.
  • Reducir ultraprocesados: Azúcares refinados, grasas saturadas y harinas blancas afectan el hígado.
  • Ejercicio regular: Mejora el metabolismo y reduce la acumulación de grasa hepática.
  • Uso responsable de medicamentos: Algunos pueden alterar las enzimas hepáticas si se consumen sin control.
  • No fumar: El tabaco también impacta negativamente la salud hepática.

Estudios, pruebas y tratamientos complementarios

Además de los cuidados diarios, los especialistas subrayan la importancia del monitoreo médico. Los análisis de sangre permiten evaluar las enzimas hepáticas y detectar daños en etapas tempranas, mientras que las ecografías abdominales ayudan a identificar hígado graso u otras anomalías.

El hígado cumple funciones esenciales como procesar toxinas, producir bilis y regular el metabolismo; por ello, especialistas en salud recomiendan adoptar hábitos preventivos desde edades tempranas para mantenerlo en óptimas condiciones

Respecto a suplementos, estos deben consumirse solo bajo supervisión médica. La silimarina, presente en el cardo mariano, es uno de los compuestos más estudiados por sus posibles efectos protectores, pero su uso no debe realizarse sin indicación profesional.

Prevención: la clave para evitar enfermedades hepáticas silenciosas

Con h0ábitos saludables, una dieta adecuada y evaluaciones médicas periódicas, es posible reducir de forma considerable el riesgo de daño hepático. La prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para evitar enfermedades silenciosas que, si no se atienden a tiempo, pueden evolucionar hacia complicaciones graves.

Así fue la dramática tanda de penales en la que México venció a Argentina en el Mundial Sub-17