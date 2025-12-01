Perú

El emotivo video de Mariella Zanetti junto a su hija Gamille Ode durante un vuelo internacional

La actriz cómica no pudo ocultar la emoción al acompañar a Gamille Ode en uno de sus primeros viajes como parte de la tripulación, mostrando la complicidad y el cariño que las une

El emotivo video de Mariella Zanetti junto a su hija Gamille Ode durante un vuelo internacional.

Mariella Zanetti vivió un momento especial al acompañar a su hija Gamille Ode en un vuelo internacional, donde la joven se desempeñó como tripulante de cabina. La actriz compartió el emotivo encuentro a través de sus redes sociales, mostrando su orgullo por los logros profesionales de Gamille y la cercanía que mantienen como madre e hija.

El emotivo encuentro en el aire entre Mariella Zanetti y su hija

Durante un vuelo con destino a Brasil, Mariella Zanetti decidió acompañar a su hija Gamille Ode, quien cumplía funciones como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea internacional. La actriz grabó y publicó un video en TikTok donde se la observa emocionada al ver a Gamille en pleno ejercicio de su labor. En las imágenes, Zanetti expresa con ternura: “Mándale saludos a tu abuelita. ¡Ay, mi bebé!”, mientras la joven, de 22 años, sonríe y saluda a su madre sin descuidar sus responsabilidades a bordo.

La actriz y modelo no solo compartió el video, sino que también relató la experiencia: “Uno de los viajes en que acompañé a mi hija a Brasil. Fuimos un par de días, la pasamos increíble y la tripulación súper amable”, escribió Zanetti en la publicación. Este gesto tuvo un significado especial, ya que se trató de uno de los primeros vuelos de Gamille como parte de la tripulación, lo que incrementó la emoción del momento.

El emotivo video de Mariella
El emotivo video de Mariella Zanetti junto a su hija Gamille Ode durante un vuelo internacional.

Gamille Ode, fruto de la relación entre Mariella Zanetti y el empresario Farid Ode, culminó sus estudios en Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma antes de incorporarse al mundo de la aviación comercial. La actriz ha celebrado públicamente cada uno de los logros de su hija, desde su graduación universitaria hasta su reciente ingreso a la aerolínea internacional. La relación entre madre e hija ha sido siempre cercana y visible en redes sociales, donde Zanetti no duda en mostrar su apoyo y orgullo por el crecimiento profesional de Gamille.

Comentarios y enfrentamientos sobre el rol que cumplió Farid Ode en la crianza de su hija

La publicación del video no solo generó mensajes de felicitación y apoyo, sino que también provocó comentarios sobre el papel de Farid Ode en la vida y los logros de Gamille. Algunos usuarios atribuyeron el éxito de la joven a la figura paterna, lo que motivó respuestas directas y contundentes por parte de Mariella Zanetti.

Farid Oder salió a defender
Farid Oder salió a defender a su hija de las críticas. (Foto: Captura de IG)

En respuesta a quienes mencionaron al empresario, la actriz escribió: “Muchas gracias a todos por el amor que siempre tienen a mi hija... no se cansen los amigos del ‘donador’ porque los bloqueo y los eliminó... ¡Un hijo no es solo para la foto!”. Otra de las respuestas de Zanetti: “Tú mismo lo dijiste trabajo en equipo, pero eso no hubo no nos engañemos”, dejando claro que, desde su perspectiva, la crianza y el acompañamiento de Gamille han recaído principalmente en ella.

La actriz defendió el esfuerzo y la dedicación invertidos en la formación de su hija, subrayando que la presencia y el apoyo constante han sido fundamentales en el desarrollo profesional de Gamille. Ante comentarios que felicitaban a ambos padres, Zanetti respondió de forma escueta: “Ambos no”, reafirmando su postura sobre el verdadero alcance del trabajo en equipo en la crianza de su hija.

