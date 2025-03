Farid Ode saca cara por su hija tras ingresar a aerolínea sin estudiar aviación comercial: “Habla inglés y francés”

Farid Ode se muestra orgulloso de los logros de su hija Gamille, fruto de su relación con Mariella Zanetti. (Video: Instarándula).

Farid Ode no ocultó su orgullo por el reciente logro de su hija mayor, Gamille Ode Sánchez, fruto de su relación con la actriz cómica Mariella Zanetti. La joven de 21 años ha alcanzado un importante hito en su vida profesional al completar con éxito su formación como tripulante de cabina en la aerolínea LATAM. Este logro, según su padre, es el resultado de su dedicación y esfuerzo constante.

A pesar de no haber estudiado aviación comercial, Gamille explicó que su carrera universitaria tenía relación con el mundo aeronáutico. “No, no he estudiado aviación comercial, pero mi carrera tenía algo de relación con todo este mundo”, comentó a través de sus redes sociales. La joven estudió Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma, lo que le permitió obtener conocimientos clave para su desempeño en la industria aérea.

En una entrevista para ‘Instarándula’, Farid Ode destacó la perseverancia de su hija para cumplir su meta. “Todo el crédito se lo damos a mi hija porque se ha esforzado, ha estudiado mucho, se ha sacado el ‘ancho’, como decimos, y terminó su carrera”, expresó con gran emoción.

Mariella Zanetti y Farid Ode se reencuentran para celebrar la graduación de su hija.

Además, resaltó el papel fundamental que tuvo la preparación en idiomas para su éxito profesional. “Invertimos un poco en mandarla a Estados Unidos para que ella pudiera trabajar allá y mejorar su inglés y francés, que habla muy bien, y eso la ayudó”, agregó.

Ante los posibles rumores de que su hija podría haber ingresado a LATAM por influencias, el emprendedor fue contundente al negar cualquier favoritismo. “Algunos pensarán ‘entró por vara’, pero qué vara podemos tener Mariella y yo en una empresa como LATAM”, aclaró con firmeza.

Asimismo, confesó que la familia extrañará mucho a Gamille, ya que su nueva ocupación le demandará viajes constantes. “La tristeza es que la vamos a ver muy poco porque ya empieza a volar a partir del martes. En dos meses, ya tendrá vuelos internacionales a Europa y Estados Unidos”, comentó.

Farid Oder salió a defender a su hija de las críticas. (Foto: Captura de IG)

Por su parte, la flamante tripulante de cabina compartió su emoción con sus seguidores en redes sociales. “Este ha sido un sueño que he tenido desde hace tantos años y por fin se está volviendo realidad. Si ustedes me preguntan, ‘Mile, ¿qué sientes?’ Estoy en shock”, expresó con entusiasmo. También detalló que hace unos meses veía este logro como algo muy lejano, pero ahora se ha convertido en realidad. “Este día se veía tan lejano a inicios de enero y ahora ya estoy aquí”, concluyó emocionada.

Mariella Zanetti apoya a su hija

Mariella Zanetti habló sobre el futuro de su hija Gamille Ode Sánchez, destacando que, aunque aún vive con ella, llegará el momento en que decidirá independizarse. La exvedette admitió que, como madre, nunca se está completamente preparada para que los hijos dejen el hogar, pero entiende que es un paso natural en la vida.

Asimismo, no descartó la posibilidad de que su hija se traslade al extranjero para seguir creciendo profesionalmente. “Si decide irse fuera, estaré de acuerdo. Quiero que explore nuevas oportunidades y siga avanzando. Siempre la voy a apoyar, aunque sea a distancia”, aseguró, reafirmando su respaldo incondicional a los sueños de Gamille.