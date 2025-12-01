Perú

Airbus llama a revisión urgente de aviones A320 y Latam advierte impacto sobre operaciones en Perú: ¿Qué dijeron JetSmart y Avianca?

Un desperfecto en los controles de vuelo ha obligado a aerolíneas de toda Latinoamérica a cancelar viajes ante el inminente riesgo sobre más de 6.000 aeronaves en todo el mundo

La decisión de Airbus de ordenar la revisión inmediata del software en los aviones de la familia A320 ha generado repercusiones en varias aerolíneas de América Latina, incluyendo a las principales operadoras presentes en Perú y el resto de la región.

Según reportó DFSUD de Chile, el fabricante europeo instruyó la actualización del sistema tras detectar que la radiación solar puede alterar datos clave en el control de vuelo, una falla que afecta potencialmente a más de 6.000 aeronaves en todo el mundo.

Airbus ordena revisión urgente de software en aviones A320

En el caso de Latam Airlines, actor central en el mercado peruano, la compañía reconoció un “impacto limitado” sobre sus operaciones en Perú, Chile y Colombia. Hasta el momento, solo dos vuelos han sido cancelados en Colombia y no se han registrado mayores interrupciones en Perú o Chile.

Latam explicó que los pasajeros afectados tendrán opciones de reubicación en vuelos próximos, o podrán solicitar cambios de fecha y devoluciones gratuitas. La empresa comunicó que continúa aplicando los cambios de software según las instrucciones de Airbus y que mantiene su compromiso con la seguridad y la información oportuna a los usuarios.

Por su parte, JetSmart, otra aerolínea de bajo costo con presencia regional y operación interna en Perú, aseguró que solo un número reducido de sus aviones requiere el ajuste, y que las operaciones siguen según el itinerario programado en todos los países donde tiene base, incluida la capital peruana.

De acuerdo con DFSUD, JetSmart informó que la actualización se llevará a cabo en los plazos previstos, por lo que no prevé mayores impactos en los vuelos nacionales o internacionales desde el Perú.

La situación se presenta más compleja para Avianca, la principal línea aérea colombiana, que suspendió más del 70% de su flota de aviones A320 durante al menos diez días.

Avianca anticipó “disrupciones significativas” mientras completa las modificaciones exigidas por Airbus, y decidió cerrar la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre para priorizar la reubicación de viajeros y minimizar el impacto de los retrasos y cancelaciones. Según la información recabada por DFSUD, la decisión de Avianca responde a la magnitud de su flota afectada y la necesidad de garantizar la seguridad de las operaciones.

El llamado a revisión de Airbus ocurre durante una de las semanas de mayor tráfico aéreo del año debido a la temporada de Acción de Gracias en Estados Unidos, hecho que ha multiplicado los inconvenientes para las aerolíneas y los pasajeros en varios mercados, tanto de América Latina como del resto del mundo.

En el caso de Países Bajos, Estados Unidos, España, Israel y Japón, la magnitud del parque de aviones potencialmente impactados se traduce en desafíos logísticos y posibles ajustes en las rutas programadas para este periodo.

El incidente que motivó la revisión se atribuye a un fallo relacionado con la radiación solar y su capacidad de corromper datos críticos en el sistema de control de vuelo de los A320, de acuerdo con la información publicada por DFSUD.

Airbus subrayó que la actualización debe realizarse antes del próximo vuelo rutinario de cada aparato con el fin de garantizar la seguridad operativa a escala global. El grupo aeronáutico trabaja en colaboración directa con cada compañía aérea para acelerar el cumplimiento, ajustando los mecanismos técnicos y redefiniendo cronogramas cuando resulta necesario.

Mientras tanto, las autoridades aeronáuticas de Perú y otros países monitorean el desarrollo de los trabajos junto a las aerolíneas y el fabricante, a fin de asegurar el restablecimiento pleno de los servicios a la brevedad, proteger los derechos de los pasajeros y mantener altos estándares de seguridad.

La atención permanece puesta tanto en la evolución de la situación regional como en la coordinación internacional de respuestas ante una alerta técnica que ha modificado abruptamente las agendas de miles de usuarios aerocomerciales.

