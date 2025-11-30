Perú refuerza la protección del jaguar tras aprobación del Plan de Acción Regional en la CoP20 de CITES

El jaguar, designado como uturunku u otorongo en la Amazonía peruana, constituye mucho más que un símbolo de la biodiversidad regional. - crédito WWF

La aprobación del Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar durante la 20ª Conferencia de las Partes (CoP20) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) representa un hito en la protección de esta especie en peligro de extinción. Según la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente (Minam), el plan ofrece una respuesta conjunta frente a las amenazas que enfrenta el jaguar en todo el continente, especialmente el tráfico ilegal y la destrucción de hábitats.

De acuerdo con el Minam, el instrumento contempla acciones estratégicas para afrontar desafíos como la fragmentación del hábitat, la expansión de actividades humanas y la demanda ilícita de partes del animal. Para su diseño se integraron contribuciones técnicas de entidades como el Minam y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), recogidas en la Segunda Reunión de Estados del Área de Distribución del Jaguar, realizada en México en septiembre de 2025.

En el Perú, la implementación del Plan Nacional de Conservación del Jaguar 2022–2031 avanza bajo una coordinación multisectorial. Dicho plan involucra a organismos como el Serfor, el Minam, el Sernanp, gobiernos regionales y comunidades indígenas, así como aliados estratégicos nacionales e internacionales. El objetivo es claro: fortalecer la protección y recuperación de las poblaciones de jaguar mediante acciones específicas, alineadas con el Plan Jaguar 2030 impulsado por catorce países de la región.

Las autoridades peruanas destacan que el plan nacional identifica y articula a los responsables institucionales, garantizando su participación en la implementación del Plan de Acción Regional aprobado en la CoP20. La Dirección General de Diversidad Biológica subrayó que cada país del área de distribución del jaguar deberá ejecutar este instrumento a través de sus autoridades CITES, consolidando una red internacional de cooperación.

El jaguar ha perdido aproximadamente el 50 % de su rango de distribución, siendo el Perú el país que alberga su segunda mayor población, solo por detrás de Brasil. EFE/ Fernando Bizerra/Archivo

Jaguar: emblema de biodiversidad y eje de políticas de conservación

El jaguar, designado como uturunku u otorongo en la Amazonía peruana, constituye mucho más que un símbolo de la biodiversidad regional. La especie ocupa un lugar central en el equilibrio ecológico, pues su presencia se asocia directamente a la salud de los ecosistemas amazónicos y sirve como bioindicador de bosques prósperos.

Según el Minam, el jaguar tiene un profundo significado para las comunidades indígenas, que lo veneran como guardián del bosque y lo consideran un emblema de fertilidad y poder natural. Su imagen aparece en mitología, arte y tradiciones de diversos pueblos originarios que habitan desde el sur de México hasta el norte de Argentina.

El respeto ancestral por este felino ha promovido, en la actualidad, la incorporación de saberes tradicionales y conocimientos técnicos en las estrategias de conservación. Así, el Plan de Acción Regional aprobado en la CoP20 integra aportes nacionales recolectados en encuentros internacionales, y se articula con el Plan Jaguar 2030, agenda global respaldada por catorce países que comparten ecosistemas críticos para la especie.

Jaguar u otorgongo. (Foto: flickr)

El reconocimiento del jaguar como patrimonio biocultural de América Latina resalta la responsabilidad compartida entre naciones para proteger su hábitat, controlando el tráfico ilícito e impulsando políticas de desarrollo sostenible que minimicen los conflictos entre humanos y fauna silvestre. La cooperación internacional emerge como clave en la defensa de este felino, cuya supervivencia depende de la conectividad de hábitats y la colaboración entre gobiernos.

La integración de diferentes perspectivas, desde el monitoreo científico hasta los conocimientos comunitarios, permite el diseño de políticas innovadoras que preservan tanto al jaguar como los servicios ecosistémicos de los que dependen millones de personas.

Perú impulsa la conservación del jaguar a través de alianzas institucionales

En el ámbito nacional, Perú se encuentra en una etapa avanzada en la puesta en marcha de su Plan Nacional de Conservación del Jaguar 2022–2031. Este instrumento, elaborado de manera participativa, define roles concretos para instituciones como el Serfor, el Sernanp y el Minam, a la vez que fomenta la inclusión de gobiernos regionales y aliados de la sociedad civil.

El plan peruano promueve acciones de manejo, protección y recuperación de la especie, con énfasis en la investigación científica, la reducción de conflictos entre fauna y actividades humanas, y el fortalecimiento de controles frente al tráfico ilegal. Se busca con ello asegurar la viabilidad de sus poblaciones en áreas clave, promoviendo la conectividad de sus corredores ecológicos.

Un jaguar, también llamado otorongo, cazando un caimán en la Amazonía. (Earthtouchnews)

La articulación institucional es uno de los pilares de la estrategia peruana, que incorpora mecanismos de coordinación entre sectores públicos, comunidades indígenas y cooperación internacional. La participación nacional en la implementación del Plan de Acción Regional aprobado en la CoP20 resulta fundamental, garantizando la adaptación de medidas continentales a la realidad local.

El compromiso de Perú con la conservación del jaguar se refleja en su presencia en treinta y dos Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, seis Áreas de Conservación Regional y noventa y cuatro Áreas de Conservación Privada, territorios esenciales para la protección de la biodiversidad amazónica.

Día Internacional del Jaguar y su relevancia simbólica

Cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Jaguar, jornada dedicada a reflexionar sobre la situación de este felino, considerado el más grande de América Latina y el tercero del planeta. La fecha recuerda la urgente necesidad de conservar a la especie y sensibiliza a la sociedad sobre los desafíos que enfrenta.

Beautiful and endangered american jaguar in the nature habitat. Panthera onca, wild brasil, brasilian wildlife, pantanal, green jungle, big cats.

La celebración de este día fomenta el reconocimiento del jaguar como símbolo de la riqueza natural y cultural del continente. Su figura, ligada al imaginario colectivo de los pueblos amazónicos y andinos, invita a renovar esfuerzos para garantizar su supervivencia, en un contexto de amenazas crecientes y demanda internacional de coordinación y vigilancia.

La visibilización del jaguar y la consolidación de instrumentos como el Plan de Acción Regional aprobado en la CoP20 de CITES constituyen pasos firmes hacia la preservación de este ícono de la biodiversidad latinoamericana. Su protección efectiva es, además, un compromiso ético con las generaciones futuras y con el equilibrio de los ecosistemas que sustenta la vida en el continente.