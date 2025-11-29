Solo Piura ha exportado USD 163.9 mil en chifles: industria atraviesa crecimiento sostenido

La mayor parte de la demanda interna de chifles se registra en Lima, donde se absorbe alrededor de cuatro quintas partes del consumo del país. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El chifle elaborado en Piura atraviesa una etapa de expansión constante que lo posiciona como una de las actividades agroindustriales con mayor proyección en la región. El incremento de la producción, la diversificación de insumos y una demanda interna en ascenso han permitido que este snack tradicional gane mayor protagonismo dentro de la economía local.

En los últimos años, varias unidades productivas han logrado duplicar su volumen de elaboración, impulsadas principalmente por el mayor consumo nacional y por la incorporación de materias primas como plátano, yuca y camote. Según Julio Yovera, del área de Estudios Económicos de CAMCO Piura, esta tendencia confirma que el chifle ya no es solo un producto artesanal de alcance limitado, sino una actividad que viene consolidándose de manera sostenida.

Mercado interno, distribución y dinámicas de empleo

El consumo nacional de chifles se concentra mayoritariamente en Lima, que reúne cerca del 80% de la demanda total, de acuerdo con un sondeo aplicado a empresarios del sector en la región. Las presentaciones comerciales van desde envases de 125 g hasta formatos de 500 g, y su comercialización se extiende por una red cada vez más amplia que incluye locales propios, aeropuertos, centros comerciales y estaciones de servicio.

Esta expansión comercial activa una cadena que integra servicios de transporte, logística y distribución. Aunque no existen registros oficiales sobre la cantidad total de empleos generados, Yovera explica que la actividad está conformada por talleres familiares, pequeñas unidades productivas y empresas medianas que, al formalizarse, incrementan su capacidad operativa y amplían la generación de puestos de trabajo. La informalidad sigue siendo un reto, pero no reduce el peso estratégico del chifle dentro de la economía piurana.

La producción de chifle en Piura mantiene un ritmo de crecimiento sostenido que la consolida como un pilar emergente dentro del desarrollo agroindustrial regional. Foto: Properati

Exportaciones, participación en snacks y empresas del sector

Entre enero y septiembre de 2025, Piura exportó USD 163,9 mil en chifles, con envíos que superaron las 40 toneladas. Este resultado supera ampliamente los registros de 2022 y 2023, y responde a un crecimiento promedio anual superior al 15% durante los últimos cinco años. Sin embargo, el sector aún no alcanza su mejor desempeño histórico, registrado en 2021, cuando las exportaciones sumaron USD 431,7 mil y un volumen de 91 mil kilos.

De acuerdo con Yovera, los chifles representan cerca del 6% del total exportado por el grupo de snacks, lo que evidencia su potencial dentro del mercado internacional. Desde 2022, Industrias Agrícolas S.R.L. es la única empresa de Piura que mantiene exportaciones de este producto, luego de un periodo en el que compartió el mercado con Paita Foods S.A.C. y Piura Foods S.A.C. En 2021, esta última concentró el 78% de las ventas externas.

Variedades, destinos y potencial de crecimiento internacional

Actualmente, las variedades exportadas incluyen chifles salados —los de mayor demanda en el exterior—, además de versiones picantes, dulces y sabores como leche de tigre y jalapeño. A ello se suma que varias empresas que hoy operan únicamente en el mercado nacional ya proyectan incorporarse al circuito exportador, un indicador que, según Yovera, refleja la madurez que viene alcanzando la industria.

Durante los últimos cinco años, el chifle piurano ha llegado a mercados como Canadá, España, Estados Unidos e Italia. En 2021, Estados Unidos concentró el 92% del total exportado, pero en los años recientes Canadá pasó a liderar la demanda. Entre enero y septiembre de 2025, este país representó el 72% de las compras, con USD 118,1 mil y 29,8 mil kg, seguido por Estados Unidos con el 28%, equivalente a USD 45,8 mil y 11,1 mil kg. La consolidación en Norteamérica, sumada al dinamismo interno, confirma que el chifle es hoy una oportunidad económica en plena expansión.

En la actualidad se exportan principalmente chifles salados, junto con presentaciones picantes, dulces y sabores especiales como leche de tigre y jalapeño. Foto: agraria.pe