La madre de Jesús Barco conmueve con mensaje que une a Melissa Klug y al futbolista en plena crisis : “Lucha por tu familia”.

La reciente aparición conjunta de Jesús Barco y Melissa Klug en el programa ‘Esta Noche’ de América TV marcó un nuevo capítulo en la historia de la pareja, que atraviesa una etapa de crisis y busca reconstruir su relación. En medio de la atención mediática, la intervención pública de Gloria Bozzeta, madre del futbolista, se convirtió en el eje emocional de la velada al instar a su hijo a luchar por su familia y expresar un mensaje afectuoso hacia su nuera. Tanto Barco como Klug confirmaron que aún existe amor entre ellos y manifestaron su disposición a recuperar su vínculo, aunque sin apresurar una reconciliación formal.

El mensaje de la madre de Jesús Barco y su impacto

Durante la emisión de ‘Esta Noche’, la producción sorprendió a Jesús Barco con un video grabado por su madre, Gloria Bozzeta. En este mensaje, Bozzeta apeló a los valores familiares y al sentido de responsabilidad de su hijo: “Desde niño, siempre fuiste un chico aplicado, un chico enfocado en lo que quería ser futbolista y lo lograste, continúa así, lucha por tus ideales, por tu familia, por esa niña tan hermosa que tienes”, expresó la madre.

El llamado de Bozzeta no solo estuvo dirigido a Barco, sino que también incluyó palabras de cariño y gratitud hacia Melissa Klug: “Para ti Melissa, sabes que te queremos mucho, que te quiero mucho, ‘Guapita’, como nos decimos. Sabes que te doy las gracias por el maravilloso regalo que me diste que fue mi nieta, que es lo más hermoso que tengo en la vida. Siempre habrá un respeto entre nosotros y sabes el cariño que te tengo”, añadió, de acuerdo con las mismas fuentes.

La reacción de los protagonistas fue inmediata. Barco, visiblemente conmovido, reconoció el ejemplo de sus padres y la influencia que han tenido en su vida: “A mí me tocó unos padres espectaculares, luchadores, trabajadores y creo que ahora me toca retribuirles todo lo que ellos hicieron por mí y por mis hermanos. Ellos me enseñaron valores, a ser respetuosos, a llevar una vida tranquila y familiar. Sus años juntos me sirvieron de ejemplo para aplicar en mi propia familia”, declaró el futbolista en el set.

La madre de Jesús Barco conmueve con mensaje que une a Melissa Klug y al futbolista en plena crisis : “Lucha por tu familia”.

La situación actual de la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug

La crisis entre Barco y Klug se hizo pública tras la difusión de imágenes del futbolista en una piscina junto a amigos y otras mujeres, lo que generó tensiones y llevó a la empresaria a anunciar la ruptura en redes sociales. Sin embargo, ambos han manifestado que el amor persiste y que mantienen conversaciones constantes para intentar recuperar su familia. “No hemos vuelto, pero sí estamos conversando para ver cómo vamos a recuperar nuestra familia. Y si se puede, llevar terapias de pareja. Lo queremos porque amor hay”, afirmó Klug en el programa.

La empresaria explicó que la falta de comunicación fue el principal detonante de la crisis: “Nuestro error era que no nos comunicábamos. La falta de comunicación... No podíamos decir qué nos estaba molestando y simplemente hacíamos como que no pasa nada. Entonces, se acumulaban las cosas”, relató Klug. Por su parte, Barco asumió públicamente su responsabilidad y pidió disculpas a Klug por el escándalo mediático, reconociendo que su prioridad es reconstruir la confianza y la estabilidad familiar.

Ambos han dejado claro que no buscan forzar una reconciliación inmediata, sino avanzar de manera gradual y responsable. “Como dije, amor hay, eso no se ha terminado, solamente que venimos arrastrando muchas cosas y estamos tratando de solucionarlas. No estamos forzando nada, sino que queremos que se vayan dando las cosas”, puntualizó. La pareja fue vista recientemente en actividades familiares, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible regreso, aunque insisten en que su principal objetivo es el bienestar de su hija.

El vínculo entre Melissa Klug y Gloria Bozzeta se ha mantenido sólido a pesar de los altibajos en la relación sentimental de la pareja. Klug reveló que mantiene una comunicación constante con su exsuegra: “Nosotros conversamos. Todo el tiempo hablamos y tengo una muy buena relación con Gloria. Conversamos de todo, pero más ella se enfoca en su nieta y cómo está”, explicó la empresaria. Klug destacó que Bozzeta nunca ha justificado las acciones de su hijo ni ha tomado partido en los conflictos, lo que ha permitido que el respeto y el cariño entre ambas se mantengan intactos.

Melissa Klug revela que mantiene una buena relación con su suegra, la madre de Jesús Barco. Video: Esta noche

La empresaria también aprovechó una ocasión especial para felicitar públicamente a Bozzeta por su cumpleaños, compartiendo un mensaje afectuoso en redes sociales: “Feliz cumpleaños guapita, que Dios te proteja y bendiga siempre con mucha salud y hoy cumplas todos tus deseos. TQM”, publicó Klug recientemente.

La hija de Barco y Klug ocupa un lugar central en las decisiones y prioridades de ambos. Barco subrayó que su máxima preocupación es el bienestar de la pequeña: “Si yo traje a mi hija al mundo, junto con Melissa, fue para que tenga unos padres juntos, para que tenga una familia. Puede pasar miles de problemas entre nosotros, pero lo primordial es ver por nuestra hija”, afirmó el futbolista. Tanto él como Klug han insistido en que, independientemente del futuro de su relación, seguirán compartiendo responsabilidades y momentos familiares por el bien de su hija.