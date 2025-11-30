Federico Danton reaparece para respaldar la candidatura de su hermana Carla García por el Partido Aprista

Fuente: X/antes Twitter

Federico Danton, hijo del expresidente Alan García (1949-2019), manifestó este domingo su respaldo público a su hermana Carla García, precandidata aprista a la primera vicepresidencia en la fórmula de Javier Velásquez Quesquén.

“Querida hermana, a la distancia un saludo. Tu esfuerzo, tu constancia y tu convicción. Y también saludo el hecho de que hayas llevado una campaña tan enfocada en la alegría y tan enfocada en la unión. Estoy seguro de que este domingo la fórmula popular y provinciana triunfará“, señaló en un video difundido el mismo día de las elecciones internas del partido.

“Estoy seguro también de que esa es la mejor receta para el éxito del partido aprista estas próximas elecciones presidenciales. Le deseo el éxito no solo a mi hermana, pero sino también a cada aprista que tiene la convicción de ir a votar este domingo en esta gran fiesta democrática”, afirmó.

El hijo menor del fallecido expresidente había ofrecido declaraciones públicas en abril de 2023, refiriéndose al suicidio de su padre en 2019, su participación en el partido aprista y sus expectativas en la política.

Carla García destacó que su propuesta busca mantener la vigencia del Apra en la política nacional y promover la unidad tras la contienda interna

“Hacia el final de su vida, no veía periódicos ni noticias. Te imaginarás por qué. Nunca ese ambiente llegó a nosotros y mucho menos a mí. Él se ocupaba en educarme, culturizarme. Yo tenía una infancia feliz y creo que todo eso me ha blindado”, declaró entonces al diario Perú21.

Plan del partido

Luego de emitir su voto en un colegio, la precandidata manifestó que su fórmula “representa a todo el país y garantiza al partido aprista cien años más de mantenimiento dentro de las fuerzas políticas del país”.

“Aquí adentro los ánimos están a tope. Acá adentro también. Las otras listas, los saludo, espero que les vaya muy bien, les deseo éxito y terminada esta contienda dé los resultados, los apristas dejamos la competencia y volvemos a unirnos a entregarle los mejores cuadros al servicio del país”, agregó.

Al ser consultada por RPP sobre los riesgos para los candidatos en la próxima contienda electoral, García señaló que al menos cinco personas pierden la vida cada día como consecuencia de la violencia organizada y la extorsión.

“Nosotros tenemos un plan grande en seguridad basado en tres importantes ejes. El primero es inteligencia operativa, el segundo es investigación criminal y el tercero es combate urbano de la criminalidad. Con base en eso tenemos una estrategia que vamos a poner en marcha, apenas entremos el 28 de julio del 2026 para librar a la ciudadanía de este flagelo que nos tiene tan tristes y con tanto miedo”, sostuvo.

La precandidata presentó un plan de seguridad basado en inteligencia operativa, investigación criminal y combate urbano para enfrentar la violencia y la extorsión

Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que, si el partido aprista no alcanza la participación mínima del 10 % de sus afiliados en las elecciones primarias, no podrá participar en los comicios generales de 2026.

“Si no pasan este umbral, esta valla electoral de elecciones primarias, no van a poder continuar en carrera. Por lo tanto, no van a poder presentar ni fórmulas ni lista de candidatos para estas elecciones”, señaló.

También precisó que los procedimientos de exclusión de candidatos solo procederán cuando estos hayan omitido consignar información sobre sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos.