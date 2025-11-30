Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

La primera jornada de elecciones primarias en Perú habilitó más de 370 locales de votación a nivel nacional para definir candidaturas rumbo a las Elecciones Generales 2026. (Andina)

La primera jornada de las elecciones primarias en Perú inicia con más de 370 locales de votación habilitados a nivel nacional, marcando una etapa clave en el proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La distribución y apertura de estos recintos abren paso a la participación de miles de militantes que este domingo 30 de noviembre definen las candidaturas para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.

Al menos 4.300 militantes del Partido Aprista Peruano y 3.900 de Renovación Popular están convocados a las urnas, mientras que el padrón global de ambas organizaciones supera los 82 mil afiliados. Estos electores deberán superar el umbral obligatorio del 10 % de participación que exige la normativa electoral para continuar en la contienda hacia la cita nacional del próximo año.

(Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó más de 570 mesas de votación, funcionando desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Lima Metropolitana concentra 43 locales de votación, seguida por La Libertad (42), Lambayeque (28) y Piura (26). En contraste, jurisdicciones como Madre de Dios y Moquegua sólo cuentan con dos locales cada una.

Elección indirecta

Se detalló que los militantes de las otras 37 organizaciones políticas deben elegir esta misma jornada a sus delegados, quienes posteriormente definirán en una segunda ronda —el 7 de diciembre, en un proceso organizado por la ONPE— a los candidatos a los cargos de representación popular.

(ONPE)

El esquema no contempla un mínimo de militantes para estos delegados y, según información del medio, la suma global de afiliados habilitados asciende a más de 2,2 millones.

El uso del sistema indirecto genera críticas sobre la representatividad, ya que el 65 % de los partidos elegirá a 30 delegados o menos. Por ejemplo, la alianza Fuerza y Libertad designará únicamente a tres personas para seleccionar a todos sus postulantes.

Roy Mendoza, abogado especializado en derecho electoral, explicó a El Comercio que la modalidad por delegados “desnaturaliza la democracia interna” y suprime la competitividad.

“La elección por delegados si bien es cierto supone la elección universal de todos sus militantes, no se encuentra bien diseñada. No existe en la ley un número mínimo de delegados para hacer que los militantes estén bien representados al momento de la definición de sus candidaturas, es algo de lo que adolece la ley”, dijo.

Según datos de la ONPE, 16 agrupaciones no solicitaron asistencia técnica para sus elecciones internas, mientras que 25 sí recurrieron a este apoyo institucional.

Participación ciudadana

En paralelo al despliegue partidario, la ONPE informó que más de un millón de ciudadanos seleccionaron tres opciones de local de votación a través de la plataforma digital “Elige tu local de votación” entre el domingo 23 y el miércoles 26 de noviembre, pensando en la organización de los comicios generales de 2026. El registro alcanzó el millón a las 7:13 horas de este domingo.

Los departamentos con más usuarios en la selección fueron Lima (651.271), Callao (64.211), Arequipa (51.904), La Libertad (44.998) y Piura (43.324).

La plataforma digital permite a los ciudadanos elegir hasta tres recintos dentro del distrito consignado en el DNI, garantizando la atención en español, quechua y aimara, y cuenta con medidas de seguridad que evitan suplantaciones, según la ONPE.

(NYT)

El sistema, que estará activo hasta el 14 de diciembre, exige el registro de correo electrónico y celular para finalizar la selección y permite hasta dos modificaciones antes del cierre del padrón.

Si el usuario no selecciona un local, la asignación se hará de oficio, atendiendo la disponibilidad. Se puntualizó que el proceso cumple los protocolos de seguridad exigidos por la Ley 29733 de Protección de Datos Personales.

Una vez cumplida la fase de primarias, las listas quedarán habilitadas para la inscripción formal ante los Jurados Electorales Especiales.