Capturan a “La Odiosa 2555”, popular tiktoker venezolana relacionada con “Los Gallegos” del Tren de Aragua tras operativo en Lima

Detención de venezolana “La Odiosa 2555” destapa coordinación de Los Gallegos y su posible vínculo con atentado. (Panamericana)

La captura de Ángela Lucía Freite Guede, una joven venezolana de 22 años conocida en redes sociales como “La Odiosa 2555”, puso en el centro del debate la participación de mujeres en organizaciones criminales transnacionales. El operativo policial, realizado en el distrito de Santa Anita, terminó con la detención de Freite Guede junto a Jorge Luis Rivera Martínez, alias “Gringo”, y el decomiso de un arsenal, entre ellos una mini Uzi con capacidad para treinta municiones. Según reportó El dominical de Panamericana, ambos serían integrantes de la facción ‘Los Gallegos’, parte de una de las estructuras criminales venezolanas más activas, el Tren de Aragua.

Las investigaciones policiales sostienen que la presencia de mujeres jóvenes y atractivas en estas bandas no es fortuita. El coronel Víctor Revoreno, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que estas integrantes cumplen funciones clave en la captación de víctimas y la obtención de información sensible.

“Son personas que penetran estos espacios utilizando las apariencias físicas y obtienen información privilegiada. Primero, para la selección de las víctimas. Segundo, para identificar los lugares y personas involucradas en actividades vinculadas a prostitución”.

Hallazgos y declaraciones tras el operativo en Santa Anita

Ángela Lucía Freite Guede, alias “La Odiosa 2555”, de 22 años, fue detenida en Santa Anita.

Durante el registro, los agentes encontraron armas de fuego, incluyendo la mini Uzi. Las autoridades señalaron que estas armas habrían sido utilizadas recientemente. En los interrogatorios, los detenidos negaron tener relación con los delitos. Ante la pregunta de un agente sobre el ataque a la empresa San Germán, uno de los apresados respondió: “No, nada, no tengo nada que ver ahí en esa mierda”. Consultados sobre la procedencia de las armas, insistieron en desconocer su origen: “Tampoco mía. Yo no vivo en este cuarto”. Frente a la pregunta sobre quién habitaba el cuarto donde se halló el arsenal, mencionaron a un individuo identificado como “Guerrero de Dios” o “Hijo de Dios”.

El coronel Revoreno precisó sobre la organización: “Hijo de Dios es la facción principal de los gallegos. ¿Y por qué dicen Hijo de Dios? Para no llegar a DSA tres. Los Hijos de Dios— Los Hijos de Dios, puros hermanos sicarios, la dinastía Lion, la Cota 905 y ahora la DESA. Pero todas estas organizaciones criminales dependen del penal de Tocorón, del Niño Guerrero, de Fuster Fernando Guerrero y de Petares”.

Así, quedó expuesta la compleja red de alianzas y subgrupos que operan dentro del Tren de Aragua, con conexiones directas entre Venezuela y Perú.

La colaboración entre distintas células quedó reflejada en las palabras del coronel: “Trabajaban en coordinación con otros que ya están identificados, que operan en el Cono Norte, los DESA. Y donde fue la intervención se encontró ese arsenal balístico".

Los investigadores sospechan que la pareja de extranjeros podría estar vinculada al atentado contra un bus de la empresa San Germán. El caso permanece abierto mientras la Policía busca determinar el grado de implicancia y la posible participación de nuevos responsables.

Identificación y antecedentes de la detenida

Fue intervenida junto a Jorge Luis Rivera Martínez, alias “Gringo”.

La verificación de la identidad de la detenida se realizó en el lugar. Los agentes, tras insistir, confirmaron que se trataba de Ángela Lucía Freite Guede, quien afirmó ser oriunda de Barquisimeto y declaró estar en Perú desde el cinco de marzo.

El operativo se ejecutó en el marco del estado de emergencia, lo que permitió actuar con inmediatez ante la flagrancia. El coronel Revoreno explicó:

“A mérito de esta información, se procesa la información. Efectivamente, se ubica el búnker y, bajo los presupuestos de flagrancia, utilizando el estado de emergencia, se interviene esta caleta. Se encuentran dos pistolas, una mini Uzi adaptada con un cargador para treinta casquillos y una pistola en estado de operatividad balística”.

Las autoridades acusan a los detenidos de presuntos autores del delito contra la seguridad pública en agravio del Estado. La investigación continúa para determinar el alcance de sus vínculos y la posible participación de más miembros de Los Gallegos.