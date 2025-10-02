Perú

Con una tijera como arma, dos delincuentes asesinaron a un joven cuando regresaba a su vivienda en Santa Anita

Vecinos de la calle Virú quedaron conmocionados tras el asesinato y demandaron a las autoridades reforzar la seguridad en Santa Anita para evitar nuevos ataques

Valeria Mendoza Talledo

Valeria Mendoza Talledo

Santa Anita: joven muere apuñalado con tijeras tras resistirse a un asalto.

Un episodio violento impactó la tranquilidad de los vecinos de Santa Anita la noche pasada: un joven fue asesinado con un arma blanca en la calle Virú, urbanización Los Chancas de Andahuaylas, a escasos metros de su domicilio. Según diversos medios, el ataque se produjo cuando el joven regresaba de sus clases, generando escenas de pánico entre los residentes.

La identidad del fallecido fue confirmada como Manuel Antonio Aguanario Ramírez, de unos treinta años. El joven fue interceptado por dos sujetos en la vía pública. Los reportes periodísticos coinciden en que uno de los agresores usó unas tijeras como arma durante el forcejeo, ocasionándole heridas de gravedad. Las lesiones perforaron el pulmón, lo que provocó su muerte en el acto.

Vecinos y familiares exigen justicia, mientras las autoridades policiales iniciaron diligencias en la escena del crimen.

Víctima fue interceptada al llegar a su hogar

El suceso ocurrió en horas de la noche en la calle Virú, distrito de Santa Anita, según informaron RPP y Diario Correo. Testigos describieron cómo la calle quedó cubierta de sangre tras la agresión y relataron que la víctima intentó llegar a la puerta de su casa, pero no logró entrar antes de ser alcanzado por los atacantes.

Joven murió apuñalado en Santa
Joven murió apuñalado en Santa Anita.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, dos hombres interceptaron al joven aparentemente con la intención de robarle. Durante el forcejeo, uno de los agresores sacó unas tijeras y le asestó varias puñaladas fatales. Las heridas fueron tan graves que la víctima falleció en el lugar, según la prensa.

La Policía cercó el lugar del homicidio para resguardar la escena y reunir evidencias. Las autoridades realizaron las primeras labores de reconocimiento y recolección de indicios para fortalecer la investigación. Los informes periodísticos destacan que las diligencias prosiguen, buscando completar la identificación de la víctima y de los autores.

“A él lo estaban persiguiendo, le siguieron a robarlo, a asaltarlo. Él quiso entrar a casa, pero no le ha dado el tiempo. Comienza a correr y ahí es donde lo pican, lo apuñalan. Le perforaron el pulmón”, afirmó un pariente a RPP.

Esa versión fue recogida por los medios como parte de los hechos que precedieron al homicidio. Exitosa señaló que el hombre no consiguió huir ni recibió auxilio inmediato, muriendo en el sitio del ataque.

De acuerdo con las fuentes, la escena permaneció bajo resguardo policial para permitir que peritos y la fiscalía reunieran elementos probatorios y así poder reconstruir los hechos.

Detienen a dos sospechosos por el crimen

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda en la zona, tal como informaron RPP y Diario Correo. Como resultado de las diligencias, los agentes intervinieron a dos sospechosos que fueron trasladados a la sede de la Depincri Ate-Santa Anita para continuar con las investigaciones. Los detenidos permanecen a disposición de las autoridades mientras avanzan las pericias y las indagaciones correspondientes.

Efectivos policiales recolectaron pruebas y practicaron exámenes forenses para profundizar la investigación del caso. Las fuentes detallan que las diligencias procuran determinar la responsabilidad de los detenidos y si existen más personas involucradas.

Familiares del joven asesinado demandan que el crimen no quede impune y pidieron rapidez en la investigación, según la información publicada. La investigación oficial quedará a cargo de la Depincri Ate-Santa Anita y del Ministerio Público, que deberán confirmar responsabilidades y adoptar las medidas legales pertinentes.

Mientras tanto, medios locales continúan dando seguimiento al caso, y hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre la situación judicial de los detenidos. Este hecho ha generado consternación en la comunidad, y la Fiscalía seguirá realizando diligencias para esclarecer la dinámica exacta del homicidio.

