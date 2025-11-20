Perú

Elecciones primarias: ¿quiénes podrán votar por los precandidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino?

El 30 de noviembre y 7 de diciembre serán las fechas en las que se desarrollaran las elecciones primarias, un paso clave que da inicio a la fiesta electoral que culminará en el 2026

Guardar
Primarias 2025: 37 partidos inscriben
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Las elecciones primarias del 30 de noviembre y 7 de diciembre marcarán el inicio de los comicios generales del 2026. Este 30 de noviembre y 7 de diciembre. Los partidos políticos ya notificaron oficialmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cómo será la elección de quienes integrarán las listas al Congreso, Parlamento Andino y las fórmulas presidenciales.

La Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encabezada por Yessica Clavijo, explicó que este procedimiento es indispensable para definir los aspirantes oficiales de cada agrupación política. 

“Las elecciones primarias son un proceso interno de los partidos donde los afiliados eligen a quienes integrarán la fórmula presidencial, Senado, Diputados y Parlamento Andino”, dijo la vocera a Andina. En el proceso participan la Onpe y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), cada uno en una etapa específica.

¿Quiénes pueden votar?

En la modalidad de delegados que se ha escogido, solo podrán votar los militantes de cada agrupación o coalición. Ellos elegirán a sus representantes el 30 de noviembre, quienes luego seleccionarán a los candidatos definitivos el 7 de diciembre. En elecciones cerradas, el proceso se limita al voto directo de los afiliados, con jornada única.

Un hombre emite su voto
Un hombre emite su voto en un centro de votación, en una fotografía de archivo. EFE/Cristóbal Herrera

Modalidades de elección

De acuerdo con cifras oficiales, en este proceso participan 36 organizaciones políticas, integradas por 34 partidos y 3 alianzas electorales: Unidad NacionalVenceremos y Fuerza y Libertad.

Todas escogieron la modalidad por delegados, menos el Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular, que optaron por elecciones cerradas con voto de afiliados. Ningún partido presentó la relación de electores no afiliados antes del 1 de setiembre, por lo que no se implementarán primarias semiabiertas.

Para participar en las generales de 2026, se exige superar un umbral del 10% de votos válidos en las primarias. En el caso de las cerradas, el cálculo se basa en el total de afiliados en el padrón aprobado por el JNE. En la modalidad de delegados, el porcentaje corresponde a los votos emitidos por los propios delegados electos. Cada organización puede presentar hasta 263 postulaciones para cubrir presidencia, senado, diputados y Parlamento Andino.

Elecciones primarias 2022: conoce a
Elecciones primarias 2022: conoce a los precandidatos a las alcaldías y gobernaciones de las 24 regiones del Perú

Requisitos para los candidatos

Solo pueden participar los afiliados que hayan completado su registro partidario antes del 12 de julio de 2024. Las organizaciones comunicaron previamente a la ONPE no solo la modalidad seleccionada, sino también las listas de postulantes y la designación de miembros de mesa, elementos fundamentales para la jornada electoral interna.

El cronograma, que inició oficialmente al cierre de inscripciones en abril, excluyó de la contienda primaria a organizaciones que no registraron estatutos y requisitos en los plazos oficiales.

Este proceso determinará los candidatos titulares y suplentes autorizados para integrar las listas, además de eventuales reemplazos en caso de renuncias o impedimentos, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente.

Próximos pasos

El JNE proclamará los resultados de las elecciones primarias como fecha máxima el 15 de diciembre. Desde ese momento, los partidos y coaliciones tendrán hasta el 23 de diciembre para inscribir sus listas y fórmulas ante el JNE, por medio de la plataforma de la entidad o de forma presencial.

Posteriormente, los JEE iniciarán la calificación de candidaturas para determinar si cumplen los requisitos legales y no incurren en impedimentos. Esto será hasta el el 14 de marzo del 2026, día en el que se conocerá las postulaciones que queden formalmente inscritas.

Temas Relacionados

Elecciones primarias 2025JNEONPECongresoParlamento AndinoPresidenciaperu-politica

Más Noticias

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de pulmón

Esta enfermedad no afecta exclusivamente a fumadores, y muchas veces se detecta cuando ya es demasiado tarde

Estos son los 5 principales

César Acuña no habló ni sabe dónde está su hermano, según Luis Valdez

Óscar Acuña se encuentra no habido y con orden de detención por estar involucrado en presuntas coimas de Qali Warma

César Acuña no habló ni

Mario Vizcarra sigue confiando en la inocencia de Martín Vizcarra: “No hay nada, ni siquiera indicios claros”

El precandidato por Perú Primero afirmó que se demostrará que se intentó enviar a prisión a su hermano y que los militantes del partido ven al expresidente como inocente

Mario Vizcarra sigue confiando en

Delincuentes roban a mujer en Chiclayo y la arrastran varios metros con una mototaxi

Cámaras de seguridad registraron el ataque y la persecución que terminó con la víctima golpeada en la vía pública

Delincuentes roban a mujer en

Obras del nuevo aeropuerto Jorge Chávez arrastran una deuda de US$82 millones: ¿quién debe realmente a los 35 proveedores?

Las firmas afectadas acusan retrasos prolongados en los desembolsos y responsabilizan al consorcio constructor, mientras LAP señala que la administración de los recursos para subcontratistas no depende de la concesionaria

Obras del nuevo aeropuerto Jorge
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña no habló ni

César Acuña no habló ni sabe dónde está su hermano, según Luis Valdez

Mario Vizcarra sigue confiando en la inocencia de Martín Vizcarra: “No hay nada, ni siquiera indicios claros”

Trabajo de la Diviac no ha sido“significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, asegura funcionario peruano ante la CIDH

PJ rechaza pedido de Delia Espinoza para que se ejecute su reposición con ayuda de la Policía

Renovación Popular presenta censura contra Waldemar Cerrón por permitir exposición de Raúl Noblecilla en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

De La Ghetto vuelve a

De La Ghetto vuelve a Lima: fecha, hora, lugar y todo sobre su tour ‘Live show 360’

El contundente pedido de Pamela López a Christian Cueva para que firme el divorcio: “Necesito liberarme de usted para siempre”

Farruko regresa a Lima para encender Cochinola: hora, lugar y todos los detalles de la fiesta urbana del año

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

Rodrigo González llama “miserable” a Magaly Medina por culpar a Onelia Molina del accidente de su perrito

DEPORTES

Fixture de Alianza Lima en

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: calendario de partidos de las ‘blanquiazules’

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

“No nos confiamos de nadie”: Yanlis Féliz se ilusiona con el Mundial de Clubes tras sexto triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

¿Qué técnico encaja con el perfil que busca la FPF? Diego Penny lanzó un inesperado candidato para la selección peruana