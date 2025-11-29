Línea 1 del Metro de Lima intensifica controles por fiestas de fin de años: Estas son las medidas adoptadas

Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas de la estación Bayóvar de la Línea 1.

La afluencia de pasajeros en la Línea 1 del Metro de Lima alcanza cifras récord en diciembre. Las autoridades han implementado refuerzos en seguridad para enfrentar el flujo elevado que genera la temporada de Navidad y de Año Nuevo 2026.

De acuerdo con información de Agencia Andina, más de 620.000 usuarios utilizan el sistema diariamente en este periodo, panorama que exige actualizaciones en los protocolos habituales y plantea nuevos retos para la operación regular de este medio de transporte urbano.

Durante los meses de noviembre y diciembre, el traslado de material peligroso, como los artefactos pirotécnicos, incrementa en la capital peruana, a pesar de la Ley 30299 que prohíbe su circulación y venta sin autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec).

La superintendenta de Relaciones Institucionales de la Línea 1, Erika Ames, detalló el esfuerzo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para prevenir incidentes graves.

La estrategia incluye patrullas diarias y la incorporación de la unidad canina especializada, responsable de inspeccionar mochilas, equipajes y bultos en los ingresos de estaciones y vagones.

Según Ames, estos operativos buscan asegurar el cumplimiento de la norma y resguardar la integridad de los usuarios.

“UDEX y la Policía Canina estarán a cargo del control para garantizar que ningún usuario ingrese con este tipo de elementos”, informó la funcionaria en entrevista reproducida por Agencia Andina.

El suboficial de UDEX, Kim Quito, subrayó que transportar artefactos pirotécnicos constituye un delito penal. Añadió que quienes sean sorprendidos con este material pueden enfrentar penas de entre “cuatro y ocho años de prisión”.

Además, en situaciones que deriven en lesiones graves o fallecimiento de usuarios, la condena podría elevarse hasta los “diez años de cárcel”.

“El riesgo de explosión es muy alto. El calor o la fricción pueden activar el material, como ya ha ocurrido en varias ocasiones”, advirtió Quito para Agencia Andina.

La Línea 1 del Metro de Lima es conocida por tener largas colas en sus estaciones. Foto: difusión

Expansión, nuevos retos y recomendaciones para pasajeros

El incremento en la demanda pone de manifiesto el carácter “saturado” que enfrenta actualmente la Línea 1, la cual tiene un aumento anual de pasajeros del orden de 11%, panorama que presiona a las autoridades a contemplar inversiones en infraestructura y mejoras en los sistemas.

El gerente general del concesionario, José Zárate, remarcó que sin una ampliación operativa, la sobreocupación afectaría tanto la seguridad como la experiencia de transporte en las horas punta.

El desafío financiero de estas expansiones propone posibles cambios en el esquema tarifario actual. El precio del pasaje se mantiene en S/ 1.50, y toda eventual actualización dependerá de evaluaciones técnicas y presupuestarias en curso.

Ante la congestión propia de las celebraciones de fin de año, Ames llamó a los usuarios a respetar los límites de equipaje: mochilas, carritos para bebé y porta laptops no deben exceder los 45 centímetros de alto por 35 de ancho. Mascotas deben permanecer en caniles durante el trayecto.

Finalmente, la Línea 1 habilitó códigos QR en sus 26 estaciones, permitiendo a los pasajeros acceder a descuentos de tiendas asociadas mientras realizan sus trayectos diarios.

Los espacios comerciales dentro del sistema también ofrecerán beneficios durante las festividades.