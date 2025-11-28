Perú

Vuelos baratos para viajar en Navidad y Año Nuevo: así puedes encontrar las mejores ofertas en pasajes aéreos

Hoy viernes 28 de noviembre comenzó el Black Friday y aerolíneas se han unido para ofrecer ofertas en pasajes aéreos para quienes planean volar en los siguientes meses

Vuelos baratos para viajar en
Vuelos baratos para viajar en Navidad y Año Nuevo: así puedes encontrar las mejores ofertas en pasajes aéreos

La demanda de viajes aumenta en Navidad y Año Nuevo y las aerolíneas activan promociones en diferentes rutas internacionales y nacionales. Esto no solo para programarse para fiestas, sino también para los planes de vacaciones.

En Perú, hoy viernes 28 de noviembre también comenzó el Black Friday y aerolíneas se han unido para ofrecer ofertas en pasajes aéreos para quienes planean volar en los siguientes meses, aunque advierten que los precios pueden incrementarse si la compra se deja para último momento.

Plataformas como Sky, Latam Airlines y Jet Smart informan que existen ofertas en pasajes aéreos con salida desde Lima a destinos nacionales e internacionales, aunque resaltan que los precios varían según la anticipación en la compra y la flexibilidad del viajero.

Para el docente, la aplicación
la aplicación de modelos matemáticos ha contribuido a que los pasajes aéreos sean más accesibles, al optimizar la ocupación de los vuelos.

¿Cómo encontrar vuelos baratos en Perú?

Antes de buscar vuelos, recomiendan utilizar una ventana de incógnito en el navegador. Esta acción evita que los motores de búsqueda y las aerolíneas almacenen el historial previo de consultas.

La plataforma Google Vuelos permite identificar ofertas económicas para diferentes rutas internacionales y nacionales. Basta con ingresar la ciudad de salida y seleccionar la opción “Cualquier lugar” en el destino, además de pulsar “Explorar”. Si hay flexibilidad en el calendario, el usuario puede omitir la selección de fechas, lo que facilita el acceso a pasajes de bajo costo en fechas variables o a destinos populares.

Entre las funciones disponibles, el sistema posibilita aplicar filtros para visualizar vuelos directos o limitar la búsqueda a un rango de precios específico. Asimismo, podrás verificar los precios de todas las empresas y compararlas.

Organiza bien los itinerarios de
Organiza bien los itinerarios de tus vuelos para que no te equivoques ni tengas que hacer reclamos a la empresa de viajes

Black Friday en vuelos

Jet Smart: la aerolínea ofrece descuentos para vuelos nacionales hasta 44 %. Mientras a internacionales puedes encontrar destinos con hasta el 33% de descuento.

Latam Airlines: la compañía lanzó una promoción especial por Black Friday que permite adquirir pasajes desde US$22 o S/75 como precio final, además de ofrecer hasta un 45% de descuento en diversas rutas.

Despegar participa en la campaña de promociones de fin de año y anuncia descuentos de hasta un 70% en vuelos. Además, ofrece la posibilidad de financiar los pasajes hasta en 24 cuotas sin intereses, lo que facilita el acceso a boletos aéreos.

Por otro lado, recuerda que si cuentas con tarjeta que acumula puntos o millas, también podrías canjearlo y el costo del pasaje podría disminuir. Estas promociones también alcanzan para los alojamientos en diversas ciudades.

Un avión al despegar fue
Un avión al despegar fue captado este viernes, 30 de mayo, sobre un sector de la fachada principal del nuevo aeropuerto de Lima Jorge Chávez, en Callao (Perú).

Consejos para comprar de manera virtual

Al comprar pasajes aéreos de forma virtual, conviene optar siempre por páginas oficiales de aerolíneas o agencias digitales reconocidas, lo que ayuda a evitar fraudes y problemas durante la transacción. Es fundamental asegurarse de que la web tenga candado de seguridad y la dirección esté precedida por “https”.

Comparar precios en diferentes plataformas suele permitir elegir la alternativa más conveniente. Antes de pagar, se debe revisar las condiciones de cambio, cancelación y reembolso, además de asegurarse de recibir y guardar los comprobantes de pago. Utilizar alertas de precios y aprovechar promociones por tiempo limitado aumenta las posibilidades de encontrar mejores ofertas.

