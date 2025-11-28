Perú

Suheyn Cipriani confirma que fue pareja del Cholo Mena: “Hasta ahora mi familia me pregunta por qué terminé con él”

La influencer confesó que coincidió con el youtuber en una app de citas tras su separación y explicó que evitó iniciar su carrera digital para no generar malentendidos en la relación.

Suheyn Cipriani dice que tiene buenos recuerdos de ‘Cholo Mena’. Ouke

La exreina de belleza Suheyn Cipriani admitió por primera vez que mantuvo una relación sentimental con el creador de contenido conocido como Cholo Mena. Hasta entonces, la relación era motivo de rumores entre seguidores y usuarios, pero nunca había sido confirmada de manera pública por sus protagonistas.

El intercambio se produjo en medio de una conversación con Carlos Orozco, en el podcast ‘Ouke. Conocido por su estilo frontal, el periodista recordó a la invitada por su vínculo con el popular Cholo Mena, un momento que generó cierta incomodidad y gestos de sorpresa en Suheyn Cipriani. “Lo único que me acuerdo de ti es que tú alguna vez eras la flaquita del Cholo Mena”, mencionó el periodista, provocando risas nerviosas y el reconocimiento inmediato de la modelo, quien afirmó entre bromas: “Sí, la gente sí sabe”.

Es así como la modelo, quien en los últimos años ha consolidado una comunidad importante en TikTok, habló sobre la breve relación que mantuvo con el conductor de ‘Good Floro’, Gabriel Mena —más conocido como ‘Cholo Mena’—, así como el papel que este vínculo tuvo en un momento personal complejo para ella.

El favorito de su familia

Durante la conversación con los conductores Daniel Marquina y Macla Yamada, Suheyn no evadió las preguntas ni restó importancia al vínculo que tuvo con el youtuber, aunque reconoció que aún siente cierta incomodidad al tocar el tema debido a la reacción cariñosa que su propia familia mantiene hacia él. “Gabriel, sí, fue mi ex. Estuvimos dos meses y es un gran chico. De hecho, es el favorito de mi familia. Hasta el día de hoy me dicen: ‘¿Por qué terminaste con él?’”, comentó entre risas, dejando ver que la relación, aunque corta, dejó huella entre quienes la rodean.

La creadora de contenido explicó que conoció a Mena poco después de atravesar la separación de su primer matrimonio. En medio de un momento emocionalmente difícil, una amiga le sugirió descargar el aplicativo de citas Bumble, sin imaginar que un simple desliz en la pantalla la llevaría a coincidir con quien luego sería una persona significativa. “Yo me había separado del papá de mi primer hijo. Yo estaba triste y una amiga me dijo: ‘¿Por qué no te descargas Bumble?’ Y en lo que la descargo, él me sale. Me pareció lindo. De ahí lo stalkeé y dije: ‘Oye, qué chévere’. Además, teníamos algunas cosas en común”, relató.

Nunca más le escribió

Esa coincidencia dio paso a conversaciones, encuentros y finalmente una relación breve, que duró apenas dos meses, pero que según Suheyn estuvo marcada por el respeto y la amabilidad. La historia llamó la atención de los conductores del podcast, quienes no dudaron en preguntarle si hubo algún tipo de acercamiento tras el final de la relación. La influencer fue muy clara. “Nunca hemos vuelto nunca. Él nunca me escribió, de verdad. Y mira, es el único hombre en mi vida con el que hemos terminado y que nunca me ha vuelto a escribir. Él es súper linda persona”, señaló, dejando claro que el vínculo terminó sin conflictos y con una opinión positiva de ambas partes.

Una de las revelaciones más comentadas de la entrevista surgió cuando el creador de contenido Carlos Orozco, también invitado en el episodio, le preguntó si en aquella etapa —cuando aún salía con el popular youtuber— llegó a considerar incursionar en la creación de contenido de manera profesional. La respuesta de Suheyn sorprendió a muchos, pues admitió que en ese momento decidió no hacerlo a pesar de encontrarse rodeada de varios influencers amigos del propio ‘Cholo Mena’. “No quería que él sintiera que estaba con él por eso”, sostuvo con sinceridad.

