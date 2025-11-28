Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

El congresista de Tumbes reclama que la emergencia también se aplique en la frontera norte, alertando sobre la falta de control y el avance de organizaciones criminales hacia el resto del país. Fuente: RPP Noticias

La reciente decisión del Gobierno de Perú de declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile, especialmente en la región de Tacna, representa una nueva respuesta oficial frente a la creciente crisis migratoria desencadenada por la expulsión de migrantes indocumentados desde el territorio chileno.

El ministro del Interior Vicente Tiburcio confirmó a Canal N que la medida contempla el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para incrementar la vigilancia, frenar los ingresos irregulares y fortalecer la seguridad interna. “Vamos a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar toda la parte fronteriza de Tacna”, afirmó Tiburcio, señalando que la declaratoria será oficializada en las próximas horas y podría extenderse a otras zonas limítrofes.

El excanciller Luis González Posada valoró la decisión del Ejecutivo, indicando que responde a la presión migratoria y a las declaraciones de autoridades chilenas sobre la expulsión masiva de migrantes venezolanos hacia Perú. Sostuvo que la cooperación binacional y regional es esencial, recordando que el país comparte extensas fronteras con Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, lo que obliga a diseñar políticas integrales y a firmar acuerdos multilaterales. “Esto hay que manejarlo ordenadamente. El tema migratorio es muy sensible”, expresó González Posada a RPP Noticias.

El gobierno de Perú militariza la frontera con Chile para frenar el flujo de migrantes irregulares y decretó el estado de emergencia en la zona. (Ministerio de Defensa)

En el ámbito político, la decisión del Gobierno ha provocado reacciones inmediatas. El congresista Héctor Ventura, representante de Tumbes por Fuerza Popular, solicitó la extensión del estado de emergencia a la frontera norte con Ecuador, argumentando que la región enfrenta graves riesgos por el ingreso irregular de personas y la presencia de organizaciones criminales transnacionales. Ventura insistió en la necesidad de reforzar la seguridad y aumentar los recursos para la Policía Nacional en la zona, advirtiendo que la falta de control impulsó la proliferación de delitos como la extorsión y el secuestro.

Ventura y González Posada coinciden en que el país necesita una acción más contundente para enfrentar la crisis. Ambos demandan que el refuerzo de la seguridad no se limite a la frontera sur, sino que abarque todas las zonas vulnerables para evitar que la delincuencia organizada siga expandiéndose por todo el país.

Ante la gran cantidad de migrantes que busca pasar por la zona fronteriza, el gobierno del Perú anunció acciones. Canal N

Congresista pide declarar en emergencia la frontera de Tumbes

El congresista Héctor Ventura sostiene que la vulnerabilidad de la frontera en Tumbes convierte a la región en el principal punto de ingreso al norte peruano. Ventura señaló que Tumbes ha sido golpeada por bandas de extorsionadores y secuestradores procedentes de Ecuador, Colombia y Venezuela. “Es urgente que se declare en emergencia toda la región Tumbes, porque no solamente se está golpeando a la región fronteriza, sino todas estas organizaciones criminales están ingresando hasta Lima y a todo el país”, afirmó Ventura a RPP Noticias.

Según el parlamentario, la zona es una “coladera” por la cual cruzan personas de manera irregular debido a la falta de recursos policiales y de presencia efectiva del Estado. Ha reiterado en varias ocasiones su pedido a la presidenta Dina Boluarte y a los ministros de Defensa e Interior para fortalecer la seguridad en la región, sin obtener respuesta a la altura de la gravedad de la situación.

Ventura señaló que la inseguridad y la violencia han escalado en Tumbes y sus efectos ya se sienten en otras regiones, como Lima, donde los delitos asociados a estas bandas se han incrementado. El parlamentario advirtió que muchos de los delitos de extorsión que afectan al país se gestan en la frontera norte y en puntos críticos como el penal de Puerto Pizarro.

El congresista Héctor Ventura sostiene que la vulnerabilidad de la frontera en Tumbes convierte a la región en el principal punto de ingreso al norte peruano | Foto captura: América Noticias

Además, Ventura cuestionó la falta de un control efectivo sobre los más de 164 kilómetros de frontera en la región, lo que permite el libre movimiento de personas y la operación de grupos dedicados al tráfico ilícito. “El ingreso irregular, señor, es por el lado norte, que es Tumbes”, subrayó el congresista, quien pide dotar de mayores recursos a la Policía Nacional y decretar el estado de emergencia.

Para Ventura, la declaratoria haría posible redirigir fondos y personal para combatir directamente tanto el ingreso ilegal como el crimen organizado, contribuyendo a restablecer la seguridad para los habitantes de Tumbes y de todo el país.

Excanciller considera que se debe reforzar todas las fronteras

El excanciller Luis González Posada advierte que la crisis migratoria y la inseguridad requieren una coordinación regional real y no únicamente respuestas militares. En diálogo con RPP Noticias, González Posada remarcó que militarizar las fronteras no resolverá el origen del problema mientras se mantenga la debilidad de los controles documentarios y la falta de políticas conjuntas.

González Posada recordó que Perú comparte extensas líneas fronterizas: 169 kilómetros con Chile, 1.047 kilómetros con Bolivia, 1.529 kilómetros con Ecuador y 1.626 kilómetros con Colombia, lo que convierte el control en un desafío para el Estado. La magnitud del éxodo venezolano, así como la presencia de organizaciones como el Tren de Aragua, ha complejizado la tarea, advirtió el excanciller.

El excanciller pide reforzar todas las fronteras y coordinar acciones con países vecinos ante la crisis migratoria. Fuente: RPP Noticias

Destacó los acuerdos internacionales, especialmente en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, que facilitan la movilidad de ciudadanos con solo documento de identidad. Sin embargo, sostuvo que este régimen de flexibilidad no puede aplicarse indiscriminadamente a los migrantes venezolanos, ya que “hay mucho contrabando de ilegales y lo sentimos en carne propia, con bandas de delincuentes. El tren de Aragua, hay cuatro mil doscientos de ellos en la cárcel”, afirmó González Posada.

Para el excanciller, la solución a la crisis no pasa únicamente por reforzar la frontera sur, sino por afrontar el fenómeno migratorio con acuerdos multilaterales y mecanismos cooperativos entre todos los países vecinos. Respaldó la creación de un comité binacional de cooperación migratoria entre Perú y Chile, iniciativa anunciada por el canciller Hugo de Cela, e instó a que estos mecanismos incluyan también a Bolivia, Ecuador y Colombia.

González Posada insistió en que se debe evitar la confrontación y privilegiar la colaboración entre Estados para controlar el flujo migratorio, prevenir incidentes y combatir el ingreso de personas vinculadas a actividades ilegales. Reiteró que solo una respuesta integral permitirá proteger la seguridad y los intereses del país.

Crisis en la frontera sur tras expulsiones en Chile

El contexto en la frontera con Chile se ha visto afectado por la reciente expulsión masiva de migrantes indocumentados desde ese país. Esto generó un aumento en los intentos de ingreso irregular hacia Perú y encendió las alertas de las autoridades nacionales.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, explicó a Canal N que la Policía Nacional ya realizaba controles reforzados antes del anuncio de la emergencia, incrementando la verificación de identidades y el patrullaje permanente en los puntos críticos de Tacna. Se triplicó la cantidad de agentes y vehículos para cubrir las áreas vulnerables y hacer frente a posibles intentos de cruce irregular.

El Gobierno decretó el estado de emergencia en Tacna por el aumento de migrantes en la frontera. | TV Perú Noticias

El Ejecutivo también dispuso la presencia continua del Estado en la zona para anticipar la aprobación de medidas adicionales y garantizar la protección de la población local. Con la declaración del estado de emergencia, se espera contener el flujo irregular de migrantes y reducir los riesgos asociados a la crisis humanitaria y de seguridad en la región sur.

En este escenario, el debate político y las acciones del Gobierno abren un periodo de vigilancia especial sobre todas las fronteras, con pedidos concretos para ampliar la estrategia a otras regiones vulnerables y fortalecer la cooperación internacional frente al fenómeno migratorio y la criminalidad transnacional.