Perú

Fiscalía de Tumbes investiga envío de 3 mil municiones a Ecuador: policía peruano habría enviado la encomienda

El remitente figura como el teniente PNP Braham Briceño Selmi y el paquete tenía como destinatario al oficial ecuatoriano Andrés Erazo Marín, investigado por tráfico ilegal de armas desde 2024

Guardar
Tumbes: investigan a teniente PNP por envío de más de 3000 municiones a Ecuador | Video: Buenos Días Perú

El hallazgo de más de 3 mil municiones ocultas en una encomienda enviada por transporte interprovincial en la frontera norte abrió una nueva investigación fiscal en Tumbes. El material fue localizado dentro de dos cajas embaladas en la bodega de un bus que tenía como destino el Ecuador, lo que llevó al Ministerio Público a ejecutar diligencias urgentes para determinar el origen del cargamento y la responsabilidad de quienes aparecen registrados como remitentes y destinatarios.

Las primeras acciones permitieron identificar que en la documentación figura el nombre del teniente PNP Braham Briceño Selmi como remitente, mientras que como destinatario aparece el oficial ecuatoriano Andrés Erazo Marín, quien mantiene antecedentes por tráfico ilegal de armas en su país desde 2024. La encomienda, según la Policía, habría sido trasladada desde Lima hacia Aguas Verdes dentro de una motobomba enviada a través de una empresa de paquetería.

Fiscalía indaga el origen de las municiones y la ruta del envío

Foto: Gob.pe
Foto: Gob.pe

El caso quedó en manos del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla, donde el fiscal adjunto Harold Martin Luey Dioses dispuso la identificación completa de los implicados, la revisión de las guías de remisión y la intervención de la empresa encargada del transporte. El Ministerio Público también solicitó información a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú para confirmar si el lote de proyectiles pertenece a abastecimiento institucional.

La posibilidad de que las balas tengan origen policial forma parte de la hipótesis preliminar, debido a que el remitente señalado en los documentos es un miembro activo de la PNP. De comprobarse que el material corresponde a lotes oficiales, la Fiscalía ampliará la línea de investigación para incluir la figura de desviación de armamento o presunto apoyo logístico a organizaciones criminales.

Dentro de las actuaciones iniciales también se pidió material audiovisual del embarque, los registros de envío y la lista de pasajeros del vehículo interprovincial donde se encontró la encomienda. Con esta información, la Fiscalía busca establecer si el traslado se realizó de manera individual o si existió participación de terceros en el proceso de recepción y despacho del paquete.

Implicados y vínculos con redes transfronterizas

Autoridades peruanas detectaran el envío
Autoridades peruanas detectaran el envío de más de 3000 municiones desde Lima hacia la frontera con Ecuador | Foto captura: PNP

Según la Depincri Tumbes, el destinatario Andrés Erazo Marín mantiene antecedentes por actividades relacionadas al comercio ilegal de armas en Ecuador. El jefe de la unidad, comandante Óscar Ángeles Paredes, confirmó que esa información consta en los registros policiales del país vecino. “Tiene antecedentes policiales por este tipo de hechos”, señaló tras la verificación de datos.

La investigación tampoco descarta que las municiones estuvieran destinadas a abastecer a grupos criminales que operan en zonas fronterizas, donde se ha identificado el uso de encomiendas y vehículos de transporte regular como medio para movilizar armamento. Las autoridades peruanas y ecuatorianas mantienen desde hace meses intercambios de información por casos similares relacionados a tráfico internacional de municiones, narcotráfico y redes delictivas que operan en ambos territorios.

El Ministerio Público viene reuniendo información técnica sobre el calibre y la serie de fabricación de los proyectiles, lo que permitirá establecer su trazabilidad. Este proceso es relevante para conocer si el cargamento circulaba dentro del mercado formal o si forma parte de lotes desviados hacia actividades ilícitas. El material fue incautado en su totalidad tras su ubicación en el terminal terrestre de Zarumilla.

Paralelamente, la PNP abrió un proceso administrativo y penal interno para determinar el grado de responsabilidad del teniente Briceño Selmi. La información recopilada será incorporada al expediente fiscal para evaluar la participación del agente y verificar si actuó de manera individual o como parte de una estructura más amplia vinculada al movimiento de municiones hacia el Ecuador.

Temas Relacionados

FiscalíaTumbesPNPEcuadorTráfico de armasperu-noticias

Más Noticias

Final Copa Libertadores 2025: El plan de la PNP para brindar seguridad ante el partido entre Palmeiras y Flamengo

El estrategia especial incluye cierre de vías, vigilancia en el Estadio Monumental y monitoreo en zonas críticas de Lima por la presencia masiva de hinchas brasileños

Final Copa Libertadores 2025: El

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación

La modelo brasileña contó sin filtros los motivos que han retrasado el esperado matrimonio y confesó lo desafiante que es cuidar a sus hijos sin apoyo

Ana Paula Consorte revela por

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional

El icónico HB9, aquel que resistía el paso del tiempo con plenitud goleadora durante un lustro, se desmarca de La Victoria pese a su clara intención de continuar sin importarle las condiciones

Hernán Barcos no seguirá en

Titulación de OxI: ¿Cómo funciona este mecanismo que permite a las empresas financiar pequeñas obras para reducir el pago de impuestos?

Usualmente, se ha creído que Obras por impuestos del MEF es solo útil para llevar grandes proyectos. Sin embargo, existen opciones diseñadas para democratizar el acceso a fondos y facilitar su ejecución en comunidades fuera del radar

Titulación de OxI: ¿Cómo funciona

Black Friday 2025 en Perú: todo lo que debes saber del día de ofertas y descuentos más esperado del año

El protagonismo del canal digital, el auge de rubros emergentes como el turismo y el aumento en la inversión en equipos tecnológicos definen el ritmo de esta temporada de ofertas

Black Friday 2025 en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Perú Primero considera injusta la condena a Martín Vizcarra y su secretario lo compara con Martin Luther King y Nelson Mandela

Alejandro Salas devela chat con Martín Vizcarra tras ser hallado culpable de corrupción: “Que el mensaje llegue a todo el Perú”

Las últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente en prisión, ¿a qué penal irá para afrontar los 14 años de cárcel?

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte revela por

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Jorge Luna y su reacción luego de ser mencionado en el Congreso: “Me han comparado con esas basuras”

Mauricio Mesones cuenta cómo gestó su presentación con Dua Lipa desde Chile: “Hasta preparé mi inglés y me dijo que hablaba español”

¿Quién es Analía Jiménez?: la mujer que marca la relación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau desde 2016

DEPORTES

Hernán Barcos no seguirá en

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional

Jefferson Farfán reveló que rechazó millonaria oferta de Zenit de Rusia por “frío y racismo”, pero que los premios eran un sueldo en la Liga 1

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Julio César Uribe se sinceró sobre posibles fichajes de Hernán Barcos y Facundo Callejo a Sporting Cristal 2026

Bryan Reyna piensa en su porvenir por la intrascendencia en su reciente etapa Belgrano: “No descarto volver al Perú”