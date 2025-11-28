Perú declara estado de emergencia en la frontera con Chile por crisis migratoria irregular e inseguridad

Ante la gran cantidad de migrantes que busca pasar por la zona fronteriza, el gobierno del Perú anunció acciones. Canal N

El Gobierno del Perú anunció la declaración del estado de emergencia en la región de Tacna, específicamente en la frontera con Chile, como respuesta al incremento de ingresos irregulares y a los problemas de control migratorio en la zona. La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en comunicación con Canal N, donde detalló que la medida será oficializada “en el transcurso de las horas”.

Según explicó, la medida permitirá el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia en los puntos fronterizos. “Vamos a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar toda la parte fronteriza de Tacna”, señaló el ministro durante la entrevista.

Perú desplegará más policías y militares en Tacna para impedir ingresos irregulares, confirma el Mininter. (Foto: Agencia Andina)

Refuerzan frontera por migración irregular

Tiburcio indicó que, incluso antes de la declaratoria, la Policía Nacional ya había intensificado los controles en la frontera sur del país. En esa línea, aseguró que se ha reforzado la verificación de identidades y supervisando el flujo de personas que intentan ingresar al territorio peruano. “Desde ya estamos haciendo todo nuestro trabajo de control con la PNP. Migraciones ya está reforzando los controles y verificando identidades”, afirmó.

El ministro subrayó que la decisión del Ejecutivo responde al mandato expreso del presidente de la República. “Tenemos ya una decisión del señor presidente; ha sido bien claro: nuestra frontera se respeta”, remarcó. Tiburcio insistió en que el Estado debe garantizar un control riguroso para evitar ingresos irregulares que puedan comprometer la seguridad interna.

Desesperados por abandonar Chile tras las amenazas de expulsión para extranjeros en situación irregular, cientos de migrantes —principalmente mujeres y niños— pasaron la madrugada de hoy esperando atención en la frontera de Tacna - Buenos Días Perú

Triplican presencia policial e ingreso de FF.AA.

Como parte del despliegue operativo, el Ministerio del Interior triplicó el número de policías asignados al resguardo fronterizo en Tacna. El ministro señaló que, durante los últimos días, se han incorporado más agentes y vehículos para patrullaje permanente en zonas críticas del límite con Chile. “Todo el espacio fronterizo de Tacna ya ha sido reforzado. Desde la semana pasada se ha triplicado con los efectivos”, explicó.

Además, Tiburcio adelantó que se sumará un contingente adicional de las Fuerzas Armadas para complementar el trabajo policial. Su llegada, dijo, se concretará durante la jornada. “En el transcurso del día también tenemos más efectivos de la Policía y mi presencia en Tacna será para coordinar con los comandos de las Fuerzas Armadas para que refuercen todo el estado fronterizo”, aseguró.

Ejecutivo presenta presupuesto de Defensa con enfoque en seguridad, control territorial y Vraem. (Foto: Agencia Andina)

Estado de emergencia se extenderá a más fronteras

Durante la entrevista con Canal N, el ministro también precisó que la declaratoria de emergencia no se limitará a Tacna. El Ejecutivo tiene previsto ampliar progresivamente la medida a otras fronteras del país en los próximos días. “En estas horas debe estar saliendo el estado de emergencia de Tacna y, en el transcurso de los días, se proseguirá con el estado de emergencia en todas las zonas fronterizas del Perú”, adelantó.

Consultado por la capacidad operativa para cubrir zonas extensas como el límite entre Perú y Chile, Tiburcio sostuvo que el Estado dispone del equipo necesario para asegurar la vigilancia. “Tenemos los vehículos reforzados para patrullaje y control. También se ha reforzado con más efectivos… y con el estado de emergencia, el personal de las Fuerzas Armadas debe sumarse”, señaló.

Ministro anunció que pidió la renuncia de asesora. | Mininter

Consejo de Ministros en sesión permanente

El ministro del Interior informó además que el Ejecutivo permanece en sesión continua para acelerar la aprobación de las medidas necesarias. Explicó que, ante la coyuntura, el Consejo de Ministros se encuentra evaluando acciones de forma permanente. “Estamos siempre en sesión permanente bajo estas circunstancias para aprobar inmediatamente el estado de emergencia”, declaró.

Tiburcio insistió en que el objetivo es asegurar la presencia del Estado en las zonas de mayor vulnerabilidad y garantizar que no se permita el ingreso de ciudadanos extranjeros de manera irregular. Con la inminente publicación del decreto de emergencia, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo como una respuesta inmediata a la crisis migratoria e incrementar la seguridad en la región de Tacna.

José Jerí se pronuncia por estado de emergencia

El presidente José Jerí se pronunció sobre la decisión del Gobierno de declarar el estado de emergencia en la región de Tacna, medida adoptada ante el incremento del ingreso irregular de ciudadanos extranjeros y la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera con Chile. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer el control migratorio y la presencia del Estado en las zonas limítrofes del país.

Presidente José Jerí se pronuncia por estado de emergencia en frontera con Chile. (Foto: X/@José Jerí)

A través de su cuenta en X, Jerí confirmó que la medida entraría en vigencia en las próximas horas y sería la primera de una serie de declaratorias en diferentes fronteras del Perú. “Hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras. Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana”, escribió.