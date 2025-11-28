Joven beneficiario de Beca 18 desarrolla tecnología que ayuda a animales amputados a recuperar la movilidad

El talento de Beca 18 impulsa soluciones que mejoran la vida de mascotas y familias. Foto: Composción Infobae Perú

La historia de Grau, un perro que recuperó la movilidad gracias a una prótesis personalizada desarrollada en el país, evidencia el alcance de la innovación impulsada por jóvenes beneficiarios de Beca 18. El proyecto, liderado por Héctor López Jiménez, estudiante de Bioingeniería, ya ha transformado la vida de varias familias y sus mascotas, además de posicionar la ingeniería nacional en la salud veterinaria.

Grau fue adoptado siendo un cachorro y, tras cuatro años, un tumor obligó a amputarle una de sus patas delanteras. Para sus dueños, encontrar una solución era una prioridad absoluta por lo que representa como miembro de la familia. “Es nuestro hijo, o nuestro perrijo”, expresó Sharon Bastidas, su dueña, evidenciando el profundo vínculo familiar. Tras explorar opciones en el extranjero, la recomendación de un médico veterinario los llevó a contactar a Dog Motion Studio, el emprendimiento universitario que finalmente fabricó la prótesis que hoy permite a Grau caminar y nadar con normalidad.

El equipo, compuesto por estudiantes y egresados de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), se especializa en la creación de prótesis personalizadas para animales, principalmente perros que han sufrido amputaciones. Su trabajo integra tecnología avanzada y conocimientos biomédicos al servicio de la realidad social y animal del Perú.

Joven becado forma parte de proyecto a favor de mascotas

La clave de este avance radica en la incorporación de escaneo anatómico, modelado digital e impresión 3D, combinados con principios de la bioingeniería. Este proceso permite confeccionar prótesis a medida, ajustadas a las necesidades particulares de cada paciente y maximizar su funcionalidad.

El procedimiento inicia con evaluaciones clínicas y mecánicas que determinan el tipo de dispositivo necesario y el potencial de recuperación del animal. Posteriormente, el escaneo anatómico genera un modelo digital preciso, sobre el que se diseña la prótesis que luego es materializada mediante impresoras 3D con materiales ligeros y resistentes.

Actualmente, el equipo ha logrado reducir el tiempo de fabricación de casi un mes a un par de semanas, y apunta a lograr una entrega en solo siete días. “No solo realizamos una evaluación mecánica del paciente, sino también clínica, para asegurar que la prótesis sea realmente funcional según cada caso”, afirmó López Jiménez en diálogo con Agencia Andina.

Mascotas recuperan la movilidad gracias a prótesis

Más de veinte perros han sido beneficiados con estas prótesis, tras perder extremidades a causa de accidentes, enfermedades o malformaciones. El efecto del dispositivo se refleja en la recuperación de actividades cotidianas, como caminar, jugar o incluso nadar, lo que mejora significativamente su bienestar.

El caso de Grau ha motivado a otros cuidadores a buscar soluciones similares para sus mascotas. La historia de su nueva movilidad ha generado curiosidad entre niños y adultos, quienes se acercan para conocer el origen de la prótesis y compartir experiencias. Bastidas, su dueña, destaca la alegría de la familia por la mejoría de su compañero.

El equipo aplica un enfoque individual para cada paciente, considerando edad, peso y nivel de actividad, con el objetivo de garantizar dispositivos cómodos y duraderos. Esta atención personalizada diferencia su propuesta y asegura resultados favorables para los animales atendidos.

A través de este trabajo interdisciplinario, los jóvenes ingenieros no solo perfeccionan sus conocimientos, sino que también generan un impacto social, contribuyendo a la solución de problemas prácticos para las familias y la comunidad.

Beca 18: oportunidades y modalidades de acceso

El crecimiento académico y profesional de Héctor López Jiménez y tantos otros ha sido posible gracias al respaldo de Beca 18, iniciativa del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. El programa ha hecho posible que cerca de 87 mil peruanos de escasos recursos accedan a educación superior de calidad, con cobertura total de matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, transporte y nivelación académica.

Beca 18 ofrece diversas modalidades de postulación para adaptarse a distintas realidades, como pobreza, fenómenos naturales o discapacidad. Para conocer los requisitos y el cronograma, los interesados pueden acudir a la web de Pronabec (www.pronabec.gob.pe), utilizar WhatsApp institucional 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 o las redes oficiales.

La experiencia de Grau demuestra que la educación y el talento jóvenes pueden marcar una diferencia real en el bienestar animal y en la innovación social del país.