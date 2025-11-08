Perú

Beca 18 2026: todo lo que debes saber del Examen Nacional que se realizará este 16 de noviembre

El proceso de selección que permitirá estudiar una carrera universitaria financiada por el Estado iniciará con una evaluación simultánea en todo el país, en la que miles de jóvenes buscarán avanzar en la convocatoria

Guardar
Beca 18, detalles clave sobre
Beca 18, detalles clave sobre el Examen Nacional de Preselección| Andina

El Examen Nacional de Preselección (ENP) marca el paso decisivo para quienes buscan acceder a la Beca 18-2026, un beneficio gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Este año, 97 528 postulantes rendirán la prueba con el objetivo de asegurar un lugar y continuar hacia la posibilidad de cursar estudios universitarios financiados por el Estado.

La evaluación, distribuida en 180 locales en todo el país, se realizará siguiendo estrictos protocolos para garantizar la transparencia.

Publican lista de 97 mil
Publican lista de 97 mil postulantes aptos para el Examen de Beca 18| Andina

¿Cuándo es el examen para la Beca 18 2026?

El ENP se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025, de acuerdo con la convocatoria difundida por Pronabec. Los aspirantes deben asistir de forma presencial y portar únicamente su DNI físico, vigente o con constancia de trámite. El ingreso a los locales estará permitido entre las 7:00 a. m. y las 8:20 a. m. Pasado ese horario, las puertas se cerrarán definitivamente y la ausencia implicará la descalificación inmediata del proceso.

La prueba inicia a las 9:00 a. m. y finaliza a las 11:00 a. m., por lo que se les pide a los preseleccionados que tomen sus precauciones.

La institución estatal ha reiterado que el temario oficial está disponible en la web con la finalidad de que puedan repasar los exámenes anteriores.

Lista de preseleccionados Beca 18 2026

Según el registro administrado por Pronabec, la lista de preseleccionados corresponde a 97 528 jóvenes que superaron la primera etapa. Cada participante debe consultar en el Sistema Integrado de Becas (Sibec) el local asignado para rendir el examen, el cual se ha determinado según la dirección informada en la inscripción.

No se permitirá el ingreso con mochilas, aparatos electrónicos, accesorios voluminosos ni alimentos. Como parte de las medidas de seguridad, los asistentes pasarán por detectores de metales y controles adicionales implementados por la entidad.

  • Puedes ingresar a este link para ver la lista completa.

El examen consta de 60 preguntas, divididas por igual entre competencia matemática y lectora. Cada respuesta correcta suma dos puntos y no se descuentan puntos por incorrectas. Al completar la prueba, será posible conservar el cuadernillo de preguntas.

¿Cuándo podré conocer los resultados del examen de Beca 18?

Los resultados oficiales del Examen Nacional de Preselección serán publicados el lunes 22 de diciembre de 2025, según anunció Pronabec. Los puntajes y la confirmación de continuidad en el proceso estarán disponibles únicamente en la web www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

Además, para resolver dudas adicionales, el organismo ha dispuesto el canal de Facebook, el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central (01) 612 8230.

Beneficios de la beca

Costos académicos cubiertos

  • Matrícula en la institución educativa asignada
  • Costo de examen o carpeta de admisión requerido por la universidad o instituto
  • Pensiones de estudios durante toda la carrera
  • Obtención del grado, título y/o equivalente al finalizar los estudios
  • Curso de idioma inglés (a partir del segundo año y solo si no está incluido en el plan curricular del programa universitario elegido)

Costos no académicos incluidos

  • Alimentación durante el periodo de estudios
  • Alojamiento para estudiantes que lo requieran, según las condiciones de la beca
  • Materiales de estudio, vestimenta y/o uniformes cuando sea necesario
  • Movilidad local para desplazamiento entre la residencia y el centro de estudios
  • Útiles de escritorio esenciales para las actividades académicas
  • Computadora portátil o equipo similar para el desarrollo de las actividades formativas
  • Transporte relacionado con la continuidad y permanencia en los estudios

Temas Relacionados

Beca 18peru-noticiasPronabecMinisterio de Educación

Más Noticias

Reforma de la PNP: Gobierno publica nuevo reglamento que unifica funciones, competencias y niveles de mando

El Decreto Supremo N° 012-2025-IN deja sin efecto tres disposiciones previas y establece un sistema organizacional alineado con el marco legal vigente

Reforma de la PNP: Gobierno

Policía y su padre son detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: pedía cupos en sus días franco

El suboficial III Abraham De la Cruz Chate, de 27 años, fue detenido junto a su padre en el marco de una investigación vinculada a la banda ‘Los Malditos del Paradero de la Parroquia’

Policía y su padre son

Feriados de noviembre 2025 en Perú: ¿cuántos son y qué días son de descanso obligatorio, según El Peruano?

Aún quedan cuatro feriados nacionales establecidos por el Gobierno peruano para lo que resta del año. Conoce cuáles de ellos se celebran en noviembre

Feriados de noviembre 2025 en

Le roban el carro y lo extorsionan en Comas: víctima acusa a la PNP de inacción pese a tener videos y número del criminal

Luis Herrada Gonzales denuncia que, tras el robo de su vehículo, el ladrón le exige S/3.000 por WhatsApp, pero no recibe respuesta de la Diprove de Lima Norte

Le roban el carro y

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

En redes sociales, viene circulando el video del momento del encuentro entre ambas ante la prensa, pero los usuarios no dejaron pasar ningún detalle y rápidamente cuestionaron a la representante mexicana

El polémico gesto de Fátima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Morgan Quero queda fuera de

Morgan Quero queda fuera de las presidenciales: JNE rechaza modificar fecha de afiliación de exministro

Salvador del Solar sobre fallo judicial que anula proceso para inhabilitarlo: “No me he defendido para regresar a la política”

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez porque el asilo es una “institución humanitaria”, afirma excanciller Óscar Maurtua

Keiko Fujimori reclama omisión de su padre en película sobre la operación Chavín de Huántar

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

ENTRETENIMIENTO

El polémico gesto de Fátima

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: “El expediente es público”

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs Universitario:

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo