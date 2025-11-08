Beca 18 2026: todo lo que debes saber del Examen Nacional que se realizará este 16 de noviembre

Beca 18, detalles clave sobre el Examen Nacional de Preselección| Andina

El Examen Nacional de Preselección (ENP) marca el paso decisivo para quienes buscan acceder a la Beca 18-2026, un beneficio gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Este año, 97 528 postulantes rendirán la prueba con el objetivo de asegurar un lugar y continuar hacia la posibilidad de cursar estudios universitarios financiados por el Estado.

La evaluación, distribuida en 180 locales en todo el país, se realizará siguiendo estrictos protocolos para garantizar la transparencia.

¿Cuándo es el examen para la Beca 18 2026?

El ENP se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025, de acuerdo con la convocatoria difundida por Pronabec. Los aspirantes deben asistir de forma presencial y portar únicamente su DNI físico, vigente o con constancia de trámite. El ingreso a los locales estará permitido entre las 7:00 a. m. y las 8:20 a. m. Pasado ese horario, las puertas se cerrarán definitivamente y la ausencia implicará la descalificación inmediata del proceso.

La prueba inicia a las 9:00 a. m. y finaliza a las 11:00 a. m., por lo que se les pide a los preseleccionados que tomen sus precauciones.

La institución estatal ha reiterado que el temario oficial está disponible en la web con la finalidad de que puedan repasar los exámenes anteriores.

Lista de preseleccionados Beca 18 2026

Según el registro administrado por Pronabec, la lista de preseleccionados corresponde a 97 528 jóvenes que superaron la primera etapa. Cada participante debe consultar en el Sistema Integrado de Becas (Sibec) el local asignado para rendir el examen, el cual se ha determinado según la dirección informada en la inscripción.

No se permitirá el ingreso con mochilas, aparatos electrónicos, accesorios voluminosos ni alimentos. Como parte de las medidas de seguridad, los asistentes pasarán por detectores de metales y controles adicionales implementados por la entidad.

Puedes ingresar a este link para ver la lista completa.

El examen consta de 60 preguntas, divididas por igual entre competencia matemática y lectora. Cada respuesta correcta suma dos puntos y no se descuentan puntos por incorrectas. Al completar la prueba, será posible conservar el cuadernillo de preguntas.

¿Cuándo podré conocer los resultados del examen de Beca 18?

Los resultados oficiales del Examen Nacional de Preselección serán publicados el lunes 22 de diciembre de 2025, según anunció Pronabec. Los puntajes y la confirmación de continuidad en el proceso estarán disponibles únicamente en la web www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

Además, para resolver dudas adicionales, el organismo ha dispuesto el canal de Facebook, el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central (01) 612 8230.

Beneficios de la beca

Costos académicos cubiertos

Matrícula en la institución educativa asignada

Costo de examen o carpeta de admisión requerido por la universidad o instituto

Pensiones de estudios durante toda la carrera

Obtención del grado, título y/o equivalente al finalizar los estudios

Curso de idioma inglés (a partir del segundo año y solo si no está incluido en el plan curricular del programa universitario elegido)

Costos no académicos incluidos

Alimentación durante el periodo de estudios

Alojamiento para estudiantes que lo requieran, según las condiciones de la beca

Materiales de estudio , vestimenta y/o uniformes cuando sea necesario

Movilidad local para desplazamiento entre la residencia y el centro de estudios

Útiles de escritorio esenciales para las actividades académicas

Computadora portátil o equipo similar para el desarrollo de las actividades formativas

Transporte relacionado con la continuidad y permanencia en los estudios