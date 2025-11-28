Perú

Janet Barboza se enfrenta a expareja de Dayanita en vivo: “¿Te aprovechaste de ella?”

La conductora de ‘América Hoy’ cuestionó directamente a Miguel Rubio y reavivó el debate sobre las relaciones de la actriz cómica.

El reciente enfrentamiento entre Janet Barboza y Miguel Rubio, expareja de Dayanita, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la mañana del viernes 28 de noviembre.

La conductora de 'América Hoy’ no dudó en cuestionar directamente al joven conocido como el ‘Maluma peruano’, en medio de la ola de repercusiones tras difundirse imágenes exclusivas de la violenta discusión que él mantuvo con la actriz cómica en su departamento de Los Olivos.

La tensión estalló en vivo cuando Barboza lanzó una serie de acusaciones sobre los hombres que, según ella, han pasado por la vida de la artista y se habrían aprovechado emocional y económicamente de ella.

Janet Barboza acusa a Miguel Rubio de “aprovecharse” de Dayanita

Durante la emisión, Janet Barboza expresó una postura contundente basada —según indicó— en el testimonio de la propia Dayanita y en los patrones que la conductora asegura haber observado en las exparejas de la actriz.

“Desgraciadamente, Dayanita —y lo vuelvo a referir, esta es mi opinión personal— se ha encontrado con manganzones porque tiene carencias emocionales. Se ha encontrado con hombres que la viven”, expresó Barboza en un duro mensaje inicial.

Después, se dirigió directamente a Miguel Rubio:¿Te has aprovechado de Dayanita? ¿Has vivido de Dayanita? Te lo estoy preguntando”.

Estas preguntas provocaron un notorio malestar en el joven, quien respondió visiblemente incómodo: “Perdóname, pero con todo el respeto que tú te mereces… tú no estás haciendo eso en son de pregunta. Tú sí te escuchas. Estás aseverando lo que dices”, dijo mediante una comunicación telefónica.

Sin embargo, Barboza insistió: “Por su vida pasan hombres que la viven, por su vida pasan hombres que se aprovechan”.
La pelea de madrugada entre Dayanita y Miguel Rubio

El intercambio televisado se produjo un día después de que 'Magaly TV: La Firme’ difundiera imágenes exclusivas de la violenta pelea entre Dayanita y Miguel Rubio, ocurrida la madrugada del miércoles 26 de noviembre.

La escena, registrada tanto en video como en un acta policial, mostró gritos, insultos, destrozos en el departamento y la intervención del Serenazgo de Los Olivos. El conflicto quedó al descubierto cuando Rubio decidió transmitir en vivo desde la comisaría para dar su versión.

Lo que supuestamente sería una conversación final sobre su relación terminó convirtiéndose en uno de los episodios más tensos que ha protagonizado la actriz humorística.

La comediante gritó “Méteme presa si quieres” mientras ambos se enfrentaban en una discusión que incluyó golpes y destrozos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué ocurrió dentro del departamento?

Según el reporte policial y la reconstrucción presentada por Magaly Medina, el encuentro comenzó cuando Miguel Rubio acudió al aeropuerto a recoger a Dayanita, quien regresaba de un viaje laboral por Estados Unidos.

Al llegar al departamento que compartían, él tomó la decisión de comunicarle que la relación había terminado. Esa conversación —que empezó en aparente calma— escaló rápidamente hasta convertirse en una disputa emocional de alto voltaje.

Las imágenes muestran a Dayanita gritando y confrontando a su expareja:

“Me llega al pin*, ahora sí méteme preso, mátame si tú quieres. Méteme presa si quieres, ¿vamos a entrar allá, no? ¿Qué te pasa? ¡Págame, patéame ya y sigues!*”

La actriz, en evidente estado de alteración, perdió el control y comenzó a destruir objetos dentro del departamento.

Destrozos, denuncias y agresiones mutuas

En el material difundido se observa que los daños materiales fueron considerables: una laptop rota, un espejo destrozado y varios objetos del dormitorio afectados. Además, se registraron agresiones físicas por ambas partes.

Durante la llamada al Serenazgo, Miguel se mostraba nervioso: “Hay una persona aquí que ha venido y me está rompiendo todas las cosas. Me ha roto la cabeza con una botella”.

Horas más tarde, desde la comisaría, realizó una transmisión en TikTok en la que amplió su versión: “Botó mi moto al suelo, rompió la puerta, entró, me rompió la laptop, el espejo, me rompió la botella de tequila en la cabeza. Menos mal tengo cámaras de todo”.

Para él, los daños materiales, la agresión física y la dinámica emocional eran elementos suficientes para continuar con el proceso legal.

Miguel Rubio contó que pasó por médico legista y afirmó que no es la primera vez que tiene un enfrentamiento con Dayanita. Video: América Hoy

¿Fue por celos? La razón detrás del conflicto

Aunque ninguno de los dos ha dado detalles precisos del desencadenante emocional, personas cercanas señalaron que los celos y la tensión acumulada habrían jugado un papel importante. Lo que sí quedó claro en la discusión televisada es que ambos reconocen que la relación se encontraba en un punto crítico.

Mientras Dayanita mostraba frustración, indignación y sensación de traición, Miguel insistía en que la decisión de separarse era final y que debía proteger su integridad física y emocional.

