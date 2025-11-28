Giovanna Valcárcel enfrenta grave acusación: pareja en Miami la denuncia estafa por compra de departamento y ella se defiende

Los esposos exigen devolución del dinero; la locutora sostiene que hubo un compromiso y que ella también sufrió perjuicios. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Giovanna Valcárcel sorprende al estar en una polémica. La locutora, actriz y exconductora de espectáculos está siendo señalada por una pareja residente en Miami, conformada por Milly Fonse —peruana— y Juan Padrón, de origen cubano, quienes la acusan de estafa tras la frustrada compra de un departamento en San Miguel.

Ambos aseguran haber depositado su confianza en la figura pública que animaba eventos de la orquesta de Juan y con quien habían cultivado una amistad cercana. Según su versión, le entregaron alrededor de cincuenta mil dólares para asegurar la adquisición del inmueble, pero afirman que Giovanna no quiere devolverles el dinero pese a que nunca hubo entrega del departamento.

La controversia fue presentada en el programa de Magaly Medina, quien introdujo el tema con un análisis lleno de cuestionamientos sobre la informalidad con que ambas partes manejaron la operación. “Giovanna Valcárcel es denunciada por una pareja norteamericana de, según ellos, haberlos estafado en la compra de un departamento. Dicen que le pagaron primero con cómodas cuotas mensuales y luego con cantidades más fuertes, un aproximado de cincuenta mil dólares, y que ella no se los quiere devolver porque nunca les dio el departamento”, explicó Medina en su estilo frontal.

Fue trato de palabra

Sin embargo, dejó claro que la otra parte también tendría responsabilidad por no firmar documentos legales y confiar únicamente en palabras: “Cosa que tampoco se hace, aunque no haya papel firmado, la palabra es la palabra”.

La pareja de esposos, que asegura sentirse profundamente traicionada, relató frente a cámaras el vínculo que los unió a la locutora. “La confianza”, respondió uno de ellos cuando les preguntaron qué fue lo que falló. Juan Padrón insistió: “Yo creo que la confianza nos traicionó. Nosotros somos gente que confiamos muy rápido”.

Milly añadió que nunca imaginaron vivir una decepción así, especialmente con alguien que consideraban cercana: “Te dije qué desilusión, porque de verdad tú a veces confías. ¿Qué va a ser algo que nos va a hacer algo mal a nosotros?”.

La pareja admitió que su percepción de seguridad aumentó al tratarse de una figura pública. “Viendo que es una persona pública, dijimos: ‘Ah, bueno, aquí no va a haber problema’”, agregó Juan, explicando que ese estatus los llevó a creer que la transacción sería confiable. Ambos describieron momentos en los que compartieron con Giovanna no solo en Lima, sino también en Miami, donde ella los invitó a actividades laborales y encuentros sociales. “Yo hice que fueran a la radio, a que se tomen fotos con artistas. Les dije: ‘Vengan, vengan, van a venir artistas, traigan su pisco, traigan coctelería’”, recordó la locutora al defenderse.

El conflicto comenzó cuando, según los esposos, Giovanna les ofreció su departamento en venta, inicialmente como una información casual. Juan explicó: “En una de las conversaciones, le envía a Milly un mensaje y le dice: ‘Mira, tengo un departamento que estoy vendiendo si ustedes conocen a alguien’”. Milly añadió que inmediatamente la locutora abrió la opción: “O si a ustedes les interesaría”. Ese fue el inicio del acuerdo verbal.

La pareja afirma que comenzaron pagando mil dólares mensuales para ayudar a Giovanna con los gastos de hipoteca y mantenimiento, mientras preparaban el monto restante del precio total. Sin embargo, según los vouchers mostrados, esos pagos fueron en ocasiones superiores al acuerdo, alcanzando casi cincuenta y un mil dólares en total.

Los problemas surgieron cuando empezaron a solicitar formalizar la compra con documentos legales, etapa en la que —según su versión— Giovanna empezó a evadirlos. “Nosotros simplemente queremos cerrar ese capítulo y seguir”, comentó Juan, aludiendo a su decisión de solicitar la devolución del dinero mediante cartas notariales.

Giovanna Valcárcel se defiende

La locutora respondió llevándolos al inmueble en cuestión: un dúplex con vista al mar en San Miguel, inscrito a su nombre, adquirido desde proyecto y actualmente vacío. Desde ahí negó categóricamente ser una estafadora y aseguró que, por el contrario, actuó con confianza excesiva.

“Estoy donde estoy por no haberte hecho caso, mamá”, dijo entre risas tensas, recordando que su madre le recomendó firmar documentos antes de comprometerse. Explicó que su decisión de no ofrecer el departamento a otros compradores fue precisamente por la cercanía y la palabra dada por los esposos: “Porque si yo fuera la estafadora o mala persona que quieren inventar, yo les hubiera pedido plata. Ellos me dijeron: ‘No se lo des a nadie. Te vamos a dar mil dólares mensuales para que pagues la hipoteca’. Y esa plata entraba al banco”.

Sobre la cifra recibida, Giovanna negó haber recibido 51 mil dólares: “No, no. Cuarenta y cinco, vamos a decir. Porque ha habido momentos en los que ellos me han hecho pagos por evento”. Además, su abogado intervino para dejar clara la postura legal: un comprador que desiste, genera perjuicio y no tiene derecho automático a reembolso. “Pierde lo que ha entregado o ha cancelado. Hay un compromiso. Los señores Padrón mandaron dos cartas. Las dos cartas se les dio respuesta, en ambas se les dice claramente que conversemos”.

Giovanna insiste en que quiere una conciliación justa, pero asegura que solo recibe insistentes cartas notariales exigiendo la devolución total del dinero. Está evaluando pedir una indemnización por el tiempo perdido y por haber retirado el inmueble del mercado durante más de un año y medio.

